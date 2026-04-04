ମିଡ଼ିଆ ଟାଇକୁନ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ ନାଁରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଡିଟୋରିୟମ୍

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ (ISB)ରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓ ନାଁରେ ଉଦଘାଟିତ ହେଲା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ।

RAMOJI AUDITORIUM
ରାମୋଜୀ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 7:37 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମିଡ଼ିଆ ଟାଇକୁନ ସ୍ବର୍ଗତ ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ (ISB)ରେ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ଏବଂ 450 ଲୋକଙ୍କ ବସିବା କ୍ଷମତା ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ରାମୋଜୀ ଅଡିଟୋରିୟମକୁ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା (CMD) ସିଚ୍ ଚେରୁକୁରି କିରଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ ।

ଏହାସହ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶୈଲାଜା କିରୋନ୍,ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର ଏମ୍‌ଡି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାତି ସୁଜୟ ଏବଂ ଇଟିଭି ଭାରତ ଏମ୍‌ଡି ବାପିନେଡୁଙ୍କ ସମେତ ପରିବାରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

ISBର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ରାମୋଜୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର 30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅବଦାନରେ ଏହି ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ, ଏଥିରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଶିକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଅତିଥି ଲାଉଞ୍ଜ ରହିଛି । ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ, ଗବେଷଣା ସେମିନାର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବକ୍ତୃତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଅବସରରେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେରୁକୁରି କିରଣ, ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ନାମରେ ଅଡିଟୋରିୟମର ନାମକରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖୁଥିବା ରାମୋଜୀ ରାଓ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ।"

ସେହିପରି ISB ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହରିଶ ମନୱାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦାନ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ରାମୋଜୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଦେଖିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେ ଏକ କର୍ପୋରେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ, ଇନାଡୁରେ ବିଜ୍ଞାପନ ବିନା ସେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ।"

ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ISB ପ୍ରଫେସର ରାମ କହିଥିଲେ ଯେ, ସମାଜ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ରାମୋଜୀ ରାଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଛାପ ଛାଡିଥିଲେ ।" ISB ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ରାମୋଜୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।

