କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ Exclusive Interview: ବିଶ୍ୱକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ETV ଭାରତର ନିସାର ଧର୍ମ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିର ବିଶ୍ୱ ଏକ ଜଟିଳ ବହୁ-ଧ୍ରୁବୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ନୀରବ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁଃଖ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଖ ସ୍ବାଛାନ୍ଦ୍ୟ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଏକ ସମାଧାନ ଅଛି କି ?
ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ, ଯିଏକି ନିଷ୍ପେସିତ ଏବଂ ସ୍ୱରହୀନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର । ଶୁକ୍ରବାର ETV ଭାରତର ନିସାର ଧର୍ମ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ନୂତନ ପୁସ୍ତକ "କରୁଣା: ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ"ରେ କରୁଣାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।
ଶିଶୁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପୁସ୍ତକ, "କରୁଣା: ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ"ରେ, ଆପଣ କମ୍ପାସନ କ୍ବେସେଣ୍ଟ କିମ୍ବା CQ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି CQ କ'ଣ?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ବିଶ୍ୱ କଠିନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି । ଏତେ ଧନ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ, ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ? ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ସମାଧାନ ଖୋଜାଯାଏ, ଏହା ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ GDP ବୃଦ୍ଧି କରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଏବଂ ତା'ପରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେହି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । GDP ଅର୍ଥ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ, ଯାହା ଅର୍ଥ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପାୟନ । ଏହାର ଅର୍ଥ ପୃଥିବୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ । ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ବାୟୁ ଏବଂ ଏପରି ସମସ୍ତ ସମ୍ବଳ ଶିଳ୍ପାୟନ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ GDP ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।
ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, କରୁଣା ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ । ମୋର କରୁଣାର ପରିଭାଷା ଭିନ୍ନ । ଏହା ଦୟା, ଦୟା କିମ୍ବା କରୁଣା ନୁହେଁ । ଏହା ସହାନୁଭୂତି କିମ୍ବା ସହାନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ । ଲୋକମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଣାର ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ ପରିଭାଷିତ ଏବଂ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛି । କରୁଣା ଏକ କୋମଳ ଭାବନା, କିମ୍ବା କେବଳ ଏକ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୁଣ ନୁହେଁ ।
କରୁଣା ହେଉଛି ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହି ଶକ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ । ସରଳ ଶବ୍ଦରେ, କରୁଣା ହେଉଛି ସଚେତନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଣାର ଭାଗ (କମ୍ପାସନ କ୍ବେସେଣ୍ଟ -CQ) ବିଷୟରେ କଥା ହୁଏ, ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଣାର ସହଜାତ ଶକ୍ତି ସହିତ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ । ଚେତନା ଏବଂ କରୁଣା ଦୁଇଟି ଦିବ୍ୟ ଉପହାର । କିନ୍ତୁ ଲାଳନପାଳନ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ସମେତ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ଆମେ କରୁଣାର ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଉଛୁ । ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ କରୁଣାର ଶକ୍ତି ହରାଇଛୁ।
ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ କରୁଣା ଅଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ମାପିପାରିବା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା । ଏହିଠାରେ CQ (କମ୍ପାସନ କ୍ବେସେଣ୍ଟ) ଖେଳରେ ଆସେ । IQ ଏବଂ EQ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, କିନ୍ତୁ CQ ନୁହେଁ । CQ ଚାରିଟି ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ଏବଂ ମାପିହେବ ।
ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ ହେଉଛି "ସଚେତନତା"। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି "ସଂଯୋଗ"। ଆମକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏହି ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଯୋଗ ପ୍ରକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସଂଯୋଗ ଗଠନ ହେବା ପରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଉପାଦାନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଯାହା ହେଉଛି "ଭାବନା"। ଅର୍ଥାତ୍, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜର ଭାବେ ଦେଖିବାର ଗଭୀର ଭାବନା । ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି "କାର୍ଯ୍ୟ"। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ଉପାଦାନ ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ ।
କରୁଣା ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତି, କରୁଣା ହେଉଛି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କରୁଣା ହେଉଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ । କରୁଣା ହେଉଛି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ଭୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କରୁଣା ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେଣୁ, CQ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଏହା ଏକ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ CQ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା । ଜୀବନସାଥୀ ବାଛିବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ କାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, CQ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ କାରଣ ହେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କର ନୂତନ ପୁସ୍ତକ, "କରୁଣା: ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ କମ୍ପାସନ", ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, "ଦିୟାସଲାଇ" ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ? ଏହି ନୂତନ ପୁସ୍ତକ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା କ'ଣ ଥିଲା?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : "ଦିୟାସଲାଇ" ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସଂଘର୍ଷ, ମୋର ବିଫଳତା, ମୋର ସଫଳତା ଏବଂ କରୁଣାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା ହାସଲ କରିଥିଲି ତାହା ସାମିଲ ଥିଲା । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ । ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି କରୁଣା ଥିଲା ।
ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧର୍ମ କରୁଣାର ସମାନ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ ନେତା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚୁପ୍ ବସି ନଥିଲେ । ସେମାନେ ସେହି ଦୁଃଖ ସାମ୍ନାରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ହାର ମାନି ନଥିଲେ । ବରଂ, ସେମାନେ ସଚେତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି, ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଣାର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା । ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆଜି ବିଶ୍ୱକୁ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି କରୁଣା । ଏହା ମୋତେ ମୋର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୋର କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ଯଦି ଆମେ କରୁଣାକୁ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ପରିଭାଷା (ଦୟା କିମ୍ବା ଭଲ) ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଏକ ଭଲ ମାନବିକ ଗୁଣ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବେ ।
ତଥାପି, କରୁଣା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ, ଗତିଶୀଳ ଏବଂ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଶକ୍ତି । ଏହା ବିନା ଆମେ ଗଭୀର ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦୂର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ତାହା ଲିଙ୍ଗଗତ ଭେଦଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ, କିମ୍ବା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଘୃଣା ଏବଂ ହିଂସାର କ୍ରମାଗତ ପ୍ରସାର । ଆମକୁ କରୁଣାର ଏହି ନୂତନ ଧାରଣାକୁ "ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ" ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ପୁସ୍ତକ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପରିଭାଷିତ କରେ।
ଏହା ସହିତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ଆଜି ଆତ୍ମ-କରୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷକରି ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତି 6 ଜଣରୁ ଜଣେ ଚାପ କିମ୍ବା ଅବସାଦ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି । ନିଜ ପ୍ରତି କରୁଣା ଆମକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ "ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ" ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯିଏ ବସ୍ତୁଗତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 'କିନ୍ କରୁଣା' ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆଜିର କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଅବକ୍ଷୟଶୀଳ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯୁଗରେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁ ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି । ଆପଣ କ’ଣ ଭାବନ୍ତି, ଯେ ଏପରି ଏକ ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଏପରି ଆଚରଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କର କରୁଣାର ବୁଝାମଣାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ବିଶ୍ୱରେ ଭଲ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେମାନେ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନୁହେଁ । ଯେପରି କୁହାଯାଏ, ମନ୍ଦ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଜୋରରେ କଥା କୁହେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭଲ ଏବଂ ସଦ୍ ଗୁଣ ଧୀର ଏବଂ ନୀରବ ହୋଇପାରେ । ଆମକୁ ଏପରି (ଭଲ) ନେତା ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଆପଣ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଯୁବ ପିଢ଼ି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି । ଏହା କ’ଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ ନୁହେଁ ଯେ, ବିଶ୍ୱରେ 47.3 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି ? ସେମାନେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହଁନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି । ଗାଜାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବାର ଦୋଷ କ’ଣ? କେତେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଭୋକରେ ମରିଥାନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ଯାଏ । ସେମାନେ ଆହତ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ କ’ଣ?
ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ବୟସ୍କମାନେ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ କୂଟନୀତି ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ପଥ ବାଛିବା ଉଚିତ । ଆଜି 13 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଦାସତ୍ୱର ଶିକୁଳିରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପଶୁ ପରି କିଣାବିକା ହୁଏ, ଏବଂ ପଶୁଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଏ । ଏହା କାହାର ଦୋଷ ? ଏହା ଆମର ଦୋଷ । ଏମାନେ କାହାର ପିଲା ? ଏମାନେ ଆମର ପିଲା, ଏମାନେ ତୁମର ଏବଂ ମୋର ।
ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କରୁଣା ଏବଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ନ କରୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି - କୌଣସି ଯୋଜନା, କୌଣସି ଆଇନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମପ୍ରଚାର ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶୈଶବକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ "କରୁଣାକୁ ବିଶ୍ୱୀକରଣ" କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆମର ବଜାର, ଅର୍ଥନୀତି, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସୂଚନା ବିଶ୍ୱୀକରଣ ହୋଇଛି । ଆମେ ମୌଳବାଦ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ବିଶ୍ୱୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ କରୁଣାକୁ ବିଶ୍ୱୀକରଣ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ଇତିହାସ ସହିତ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୁଣା ପ୍ରସାର କରିବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ କିଏ କରିବ?
ପ୍ରଶ୍ନ: ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କମ୍ପାସନ୍ (SMGC) ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରିବେ କି ? ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ଏହି ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କମ୍ପାସନ୍, ମୋର ପୂର୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଛି ତାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଯେ, ଆମର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମାଧାନ-ଭିତ୍ତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାକୀ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ଗତ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ SMGC (ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କମ୍ପାସନ୍) ବ୍ୟାପକ ସମର୍ଥନ ପାଇଛି । ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା, ବିଶ୍ୱ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଆଜିର ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛି ।
ଲୋକମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ । ମୁଁ ସର୍ବଦା କହେ ଯେ ଯୁବକମାନେ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କରୁଣା ଉଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଭଲ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ମୋର କରୁଣାର ପରିଭାଷା - ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ - ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠାରେ କହିଛି, ଯୁବକମାନେ ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ଧାରଣା ନୁହେଁ । କରୁଣା ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ । ଧାର୍ମିକ ନେତା ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ କରୁଣାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ । କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଖାଲି ରହିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଯେଉଁ କରୁଣାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କେବଳ ପ୍ରଚାର କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ ନାହିଁ । କରୁଣା ଏକ ଧର୍ମୋପଦେଶ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା କରୁଣାର ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ । ମୁଁ ଏହାକୁ ଜୀବନର ଏକ ଉପାୟ କରିଛି । ସମସ୍ତ ନମ୍ରତାର ସହିତ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଖରେ କରୁଣାର ଶକ୍ତି ଅଛି; ଆମକୁ କେବଳ ଆମେ ଏହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିଥିବା ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳିବାକୁ ପଡିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ଚାଲାଣ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସୁନିତା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି ଏବଂ ଅପରାଧ "ମୁଖହୀନ" ହେଉଛି । ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ ସହମତ କି? ଭାରତରେ ମାନବ ଚାଲାଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ କିପରି ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସୁନିତା କୃଷ୍ଣନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଅଛି । ସେ ମାନବ ଦାସତ୍ୱ ଏବଂ ଚାଲାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିବା ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ । ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ସହମତ । ଚାଲାଣ ଏକ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁବିଧ ଶକ୍ତି ସାମିଲ । ମାନବ ଚାଲାଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଅବୈଧ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୀମାପାର ହୋଇଗଲାଣି । ଆତଙ୍କବାଦ ଏକମାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଚାଲାଣକୁ ସହଜ, ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛି ।
ଭାରତରେ ମାନବ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବା, ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଏବଂ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି, ଏବଂ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ମାନବ ଦାସତ୍ୱ ଏବଂ ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଶିଶୁ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ ଉପକରଣରେ ସୀମିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯଦି ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନ୍ୟାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବିଶେଷକରି ପିଲା ଏବଂ ସମାଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପକରଣ ହୋଇପାରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ ୨୦୦୪ ମସିହାରେ ପଥର ଖଣିରେ ଥିବା ତୃତୀୟ ପିଢ଼ିର ଦାସ ଦେଓଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଘଟଣାଟି ମନେ ପକାଇ ପାରିବେ କି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, "ତୁମେ କାହିଁକି ଆଗରୁ ଆସିଲ ନାହିଁ?" ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିପରି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ସେ ରାଜସ୍ଥାନୀରେ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ, "ତୁ ପହଲେ କ୍ୟୁଁ ନେହିଁ ଆୟୋ ?" ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହା କହିଲେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛୁ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା ବିପଦରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ କିପରି ସଭ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବା ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ଦାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ଆମେ କିପରି କହିପାରିବା ଯେ ଦୁନିଆ ମୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ?
ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ହରିୟାଣାର ଏକ ବେଆଇନ ପଥର ଖଣିରେ ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଖଣିଟି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ଥିବା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମନା କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରୟାସ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ, ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁନର୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସକାଳେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ।
ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ପଥର ଖଣିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ବାପାମାଆ ସେଠାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ହରିୟାଣାକୁ ଦାସ ଭାବେ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତିନି ପିଢ଼ି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା । ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସକାଳେ ଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ, ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ପଥର ଖଣିର ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ସକାଳେ ସେଠାରେ ରହିବେ ନାହିଁ । ସେ ଫ୍ରେସ ହେବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବେ । ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇ 50ରୁ ଅଧିକ ପିଲା, ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ । ଆମେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଏବଂ ମୋର ଗାଡ଼ି ଆଣିଥିଲୁ । ମୁଁ 6, 7 ଏବଂ 8 ବର୍ଷର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇଗଲି । ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲି କାରଣ ମୋତେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ଥିଲା, ନଚେତ୍ କଥା ବ୍ୟାପିଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଜୀବନ ହରାଇବୁ ।
ଏସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ କିଛି କଦଳୀ ଥିଲା । ପଛରେ ବସିଥିବା ପିଲାଟି କଦଳୀ ଫେଣାକୁ ଛୁଇଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣି ନଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କ'ଣ କରିବ । ସେ ତାହା ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ "ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଆଳୁ?" ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କଦଳୀ ଦେଖି ନଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କହିଲି, କେତେକ ଏହାକୁ ଚୋପା ସହିତ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଛେପ ପକାଇ ଦେଲେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ଖାଇବ, ତାହା ନ ଦେଖାଇବା ମୋର ମୂର୍ଖତା ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲି । କେତେକ ଖାଇଲେ, କେତେକ ଖାଇଲେ ନାହିଁ । ସେମାନେ କେବେ ମିଠା କିଛି ଖାଇ ନଥିଲେ । ତା’ପରେ ହଠାତ୍, ମୁଁ ମୋ କାନ୍ଧରେ ଏକ ଭାରୀ ହାତ ଅନୁଭବ କଲି । ଏହା ଭାରୀ ଥିଲା କାରଣ ଏହା ଏକ 8 ବର୍ଷର ଝିଅର ଥିଲା ଯାହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାତୁଡ଼ିରେ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାମ କରାଯାଉଥିଲା ।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିଲି, ତା’ ମୁହଁରେ ଅନେକ ଭାବନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା: ସ୍ନେହ, କ୍ରୋଧ, ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଆଶା । ସେ ପଚାରିଲେ, "ତୁମେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ ନାହିଁ?" ସେ ଏପରି ଜିନିଷ ଦେଖିଥିଲେ ଯାହା କୌଣସି ପିଲା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଆସିନଥିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି । ଏହା କେବଳ ମୋତେ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନଥିଲା, ବରଂ ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଏହା ସମସ୍ତ ମାନବଜାତି ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା - 'ତୁମେ କାହିଁକି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲ ନାହିଁ? ତୁମକୁ କିଏ ଅଟକାଇଲା?'
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ବିଶ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯୁବ କର୍ମୀ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ କ’ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : କେବଳ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ଶିଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା, ଭାଇଭଉଣୀ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ - ଶ୍ରମିକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ଲମ୍ବର, କାରିଗର, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଚାଷ କରନ୍ତି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୋଷାକ ସିଲେଇ କରନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ, ନିଜ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାବନା ବିକଶିତ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଭାବନା ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାବନାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ଏବଂ ଶେଷରେ କରୁଣା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ ।
ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ପରିବେଶରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଦଖଲ ପାଇଁ ସକ୍ରିୟତାକୁ ଏକ ପାହାଚ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଧିକ "ସତ୍ୟ" ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ହୋଇଯିବେ । ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ଜଣେ କର୍ମୀ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆପଣ କେବେ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗଦେବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ଆମ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ରାଜନୀତିରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି । ଆମେ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ । ମୁଁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଛି । ମୋର ରାଜନୀତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ, ପଦବୀ କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ପାଇଁ ନୁହେଁ । ମୋର ରାଜନୀତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏବଂ ତା'ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ । ରାଜନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହା ଏହାର ଅର୍ଥ ହରାଇ ବସିଛି । ଏବେ ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ କେବଳ କ୍ଷମତାର ଭୋକ । ମୋର ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ କରିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ପିଲାବେଳେ ଜଣେ ମୋଚିର ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ଦେଖିବାଠାରୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି କି?
କୈଳାସ ସତ୍ୟାର୍ଥୀ : ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ । ମୁଁ କେବେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି । କିନ୍ତୁ ହଁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ, ଏକ ନିରନ୍ତର ଯୁଦ୍ଧ । କିଛି ଲୋକ ସହମତ, କିଛି ସମର୍ଥନ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅସହମତ ଏବଂ ବିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି ।
ମୋର ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବୟସର ଜଣେ ମୋଚିର ପୁଅକୁ ସ୍କୁଲ ବାହାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିଲି । ମୁଁ ଗଭୀର ନିରାଶ ହୋଇଗଲି । ମୁଁ ମୋର ଶିକ୍ଷକ, ପିତାମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ଏହା କିଛି ଅସାଧାରଣ ନୁହେଁ; ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ମୁଁ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି, କେତେବେଳେ ଏକା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ।
ଗୋଟିଏ ଦିନ, ମୁଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁଅ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲି । ତାଙ୍କ ବାପା ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ ଯେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ପିଲାଦିନରୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରୁଛି । ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ, "ବାବୁଜୀ, ତୁମେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ।" ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯାହା ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସହିତ ରହିଲା । ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ, ସମାଜରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି । ଈଶ୍ୱର ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭେଦଭାବ କରିଛୁ । ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କଲି, ଏବଂ ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହା ଏହାର ଅର୍ଥ ହରାଇଛି । ଏବେ ରାଜନୀତିର ଅର୍ଥ କେବଳ କ୍ଷମତାର ଭୋକ । ମୋର ରାଜନୀତି ହେଉଛି ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡିବୁ, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଯେ ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଭଲ କରିଛୁ ।
