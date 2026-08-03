ETV Bharat / bharat

Interview | ଶିକ୍ଷା ଋଣ ନେଇଥିଲି, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହିଁ: ଅଭିଜିତ ଦିପକେ (CJP)

ନିଜ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଅଭିଜିତ ଦିପକେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୋଷ୍ଟନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ: ଅମିତ ଫୁଟାଣେ

Abhijeet Dipke interview
ଅଭିଜିତ୍ ଦିପରେ ETV ଭାରତ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗର: କକରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି (CJP)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦିପକେ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ବୋଷ୍ଟନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତ୍କାରରେ ଦିପକେ କହିଥିଲେ, “ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ଆପତ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ବରଂ ସେମାନେ ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ଜଣେ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫେରିଆସିଛନ୍ତି।”

ସେ କହିଥିଲେ, “ତଥାପି, ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ମୋ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବୋଷ୍ଟନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଥିଲି ଏବଂ ଏକ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହିଁ।”

ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯେତେ ତଦନ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, କୌଣସି ଅନିୟମିତତା ମିଳିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସଲି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଡିଗ୍ରୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାମାଣିକ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ 'X' ରେ କରିଥିବା ଅଲଗା ପୋଷ୍ଟରେ ଦିପକେ; ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ “ସମ୍ରାଟ” ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ପଚାରିଥିଲେ, “ଆପଣ ନିଜ ଡିଗ୍ରୀ ଦେଖାଇବେ କି?”

CJP ନେତା କହିଥିଲେ ଯେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଶିକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଉଚିତ୍, କାରଣ ଶିକ୍ଷାରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା।

ସେ କହିଥିଲେ, “ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କାରଣରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପଦ ଖାଲି ଥିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ, ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ୁଥିବା ଏବଂ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ।”

“ସରକାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଏଥିସହ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ,CJP ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଦେଶର କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନିୟମିତତା ହେଲେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ ପୁଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିଗ୍ରୀ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଏ, ତେବେ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, “ଯଦି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ଲୋକେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତାହାହେଲେ କଣ ଆପଣ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ?”

ସେମାନେ କି ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିଣତ ହେବେ ବୋଲି ପଚରାଯିବାରେ ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଜନତା ଦେଇଥିବା ଭୋଟ ହିଁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅର୍ଥ କଣ ?”

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟରମାନେ ସରକାର ବାଛୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ, ସରକାର ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କିଏ ଭୋଟ ଦେବ।

“ସରକାରର ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି... ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୁବପିଢ଼ିର ବିଜୟ। ଗତ ୧୦ରୁ ୧୨ ବର୍ଷ ଧରି ଅହଙ୍କାରୀ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ଏକ ସରକାର, ଯେଉଁ ସରକାର ଦାବି କରୁଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ କେବେ ପଦତ୍ୟାଗ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ସରକାରର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ କରାଇବାରେ ଯୁବମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା କେବଳ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲୋକେ ନିର୍ଭୟରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ।”

ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଯୁବକମାନେ ପୁଲିସଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

“ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର ଯେ, ପୁଲିସ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା। ଗାଳି ଦେବା ଭୁଲ ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଚିରିଦିଆଯାଇଥିଲା।”

ଦିପକେ କହିଥିଲେ, ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସ୍ୱର ଉଠାଉଛନ୍ତି। “ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ସରକାର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି,” ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ନିଜ ଦଳକୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ଯେ, ଆମ ଦଳ ବିଦେଶରୁ ପାଣ୍ଠି ପାଉଛି, ତେବେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କାରଣ, ଯଦି ଆମେ ସତରେ ବିଦେଶରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅର୍ଥ ପାଉଥାନ୍ତୁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନଜରକୁ କିପରି ଆସିନଥାନ୍ତା?”

ସିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆହୁରି କହିଥିଲେ, “ଯଦି ଆମେ ସତରେ ଦେଶବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡା ଆମ ସହ ବୈଠକ କିପରି କରିଥାନ୍ତେ ? ତା’ଛଡ଼ା, ଆମର ଦାବି ପରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିପରି ପଦତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଲୁନ୍‌ ଟ୍ରେନ: ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରାରେ ଏସକର୍ଟ କରିବ 2 ଟ୍ରେନ

TAGGED:

ABHIJEET DIPKE
CJP
PM MODI
ଅଭିଜିତ ଦିପକେ
ABHIJEET DIPKE INTERVIEW

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.