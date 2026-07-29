ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦% ବାଘ ଭାରତରେ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସଂରକ୍ଷଣବିତ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି; ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରିତ ସଂରକ୍ଷଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ "ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଥିବା" ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁଣିଥିରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
Published : July 29, 2026 at 4:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୨୯ରେ ପାଳିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଘ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଥିବା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତାକୁ ଦେଶର ପ୍ରକୃତି ସହ ସହାବସ୍ଥାନର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ୟ ବାଘ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ, ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଏହି ସଫଳତାକୁ ସେ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟଜୀବପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଭାରତର ଅଟୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନର୍ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣବିତ୍ମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Greetings to all wildlife enthusiasts on Global Tiger Day. The people of India are proud of the fact that we are home to almost 70% of the global tiger population. India’s tiger conservation efforts are inspired by our centuries-old culture of living in harmony with nature and… pic.twitter.com/OwOSyDDcc7— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2026
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 'X'ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବାଘର ବାସସ୍ଥାନ ଭାରତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଭାରତର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରୟାସ ଆମର ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପ୍ରକୃତି ସହ ସହାବସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତିରୁ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ, ସମୁଦାୟର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ତାହାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ଦୋହରାଉଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ବନ କର୍ମଚାରୀ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସଂରକ୍ଷଣବିତ୍ମାନଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବାଘ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅମୂଲ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଛି। ସେହି ଭାବନାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ଭାରତ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ମଣିଷ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ କମାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ।”
The efforts and dedication of our forest personnel, scientists and conservationists have also played a key role in tiger protection. In that spirit, India remains committed to empowering local communities and reducing human-wildlife conflict. pic.twitter.com/hlxEjnBtct— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2026
ପରିବେଶ, ବନ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୦୬ ମସିହା ପରଠାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଭାରତର ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଗୁଣାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଗର ଏଷ୍ଟିମେସନ୍–୨୦୨୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଦେଶରେ ୩,୬୮୨ଟି ବନ୍ୟ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବନ୍ୟ ବାଘର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବନ୍ୟଜୀବ ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଏକ ଆଦର୍ଶ ମଡେଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ୨୦୨୨ର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଗର ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ଅଧୀନରେ ଦେଶର ୨୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ୬.୪୧ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଦରେ ଚାଲି ବାଘ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ, ଭାରତର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ସଂସ୍ଥାଗତ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର, ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ୍ ଅଥରିଟି (NTCA) ଏବଂ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ବାଘ ବାସସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୮ଟି ବାଘ-ଅଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟରେ ୫୮ଟି ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏହି ରିଜର୍ଭଗୁଡ଼ିକର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ ୮୪,୫୦୦ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହା ଭାରତର ମୋଟ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ ୨.୫୬ ପ୍ରତିଶତ।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶେଷରେ କହିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଏକ ନିରନ୍ତର ବିକାଶଶୀଳ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାପ୍ରାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ୟଜୀବ ଓ ମଣିଷ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ପରସ୍ପର ସଂଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ବାଘ ବାସସ୍ଥାନ ଗଠନ କରିବା ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।