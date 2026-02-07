ଅଗ୍ନି-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ; ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ କରିବ ଆହୁରି ମଜବୁତ
ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଅଗ୍ନି-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ 3000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚାନ୍ଦିପୁର ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର (Integrated Test Range) ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଅଗ୍ନି-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ 3000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।
Intermediate Range Ballistic Missile #Agni3 was successfully test-fired from the Integrated Test Range, Chandipur, #Odisha on 06 Feb 2026. The launch validated all operational & technical parameters and was conducted under the aegis of the Strategic Forces Command.@rajnathsingh…— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) February 6, 2026
ଅଗ୍ନି-3ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ:
ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, "ମଧ୍ୟମ ଦୂରତା ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଗ୍ନି୩କୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ସମନ୍ୱିତ ପରୀକ୍ଷଣ ରେଞ୍ଜରୁ ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରକୁ ବୈଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଫୋର୍ସ କମାଣ୍ଡର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯାଇଥିଲା।"
Intermediate Range Ballistic Missile ‘Agni-3’ was successfully test-fired from the Integrated Test Range, Chandipur, Odisha on February 06, 2026— PIB India (@PIB_India) February 6, 2026
The launch validated all operational and technical parameters. It was carried out under the aegis of the Strategic Forces Command…
ସ୍ୱଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ବିକଶିତ:
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ, ଅଗ୍ନି ସିରିଜର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତର ରଣନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଚାଲିଛି । ଅଗ୍ନି-3 ହେଉଛି ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରଗାମୀ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ (IRBM), ଯାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଞ୍ଜ 3,000-3,500 କିଲୋମିଟର । ସ୍ୱଦେଶୀ ପଦ୍ଧତିରେ ବିକଶିତ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ କଠିନ ଇନ୍ଧନଯୁକ୍ତ, ଯାହା 1,500 କିଲୋଗ୍ରାମ ପେଲୋଡ୍ (Payload) ବହନ କରିପାରିବ । ଏହାର ଉଡ଼ାଣ ଉଚ୍ଚତା 450 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ । ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ପରମାଣୁ ବିତରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ 200-300 କିଲୋଟନ୍ ଅଟେ ।
ଏହି ମିସାଇଲର ଲମ୍ବ 16.7 ମିଟର, ବ୍ୟାସ 2 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଲଞ୍ଚ ଓଜନ 48300 କିଲୋଗ୍ରାମ । SFC ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଗ୍ନି-3 ର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି । ଅଗ୍ନି-1ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା 700 କିଲୋମିଟର, ଅଗ୍ନି-2ର 2000 କିଲୋମିଟର, ଅଗ୍ନି-3ର 3000 କିଲୋମିଟର, ଅଗ୍ନି-4ର 4000 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅଗ୍ନି-5ର 5000 କିଲୋମିଟର । ତେବେ ଅଗ୍ନି-3ର ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ରଣନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରିବ ।