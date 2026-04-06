ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସୁରକ୍ଷିତ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା: ରୁଷର ତୈଳ ଛାଡ଼ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତକୁ ଝଟକା

ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସାମଗ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯୋଗାଣ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ" ରହିଛି । ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲୁଛି । ରିପୋର୍ଟ ସୁରଭି ଗୁପ୍ତା ।

Officials addressing the Inter Ministerial Briefing on West Asia (PIB)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 6, 2026 at 7:58 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଛାଡ଼ର ସମୟସୀମା ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ଜାରି ରହିଥିବା ଭୂରାଜନୈତିକ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ଅବସରରେ ବରିଷ୍ଠ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଗ୍ୟାସ୍ (LPG) ଆମଦାନୀ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜାରି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ।

ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉପୁଜିଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କ୍ରୟ ରଣନୀତି ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସ୍ଥିର ରହିଛି । "ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଗୋକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖିଛୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଗାଣ ଜାରି ରହିଛି," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ବିଶୋଧନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଘରୋଇ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତାରେ ଚାଲୁଛି, କିଛି ୟୁନିଟ୍ 100 ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗାଣ-ପାର୍ଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ତଥାପି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରୋଇ ଇନ୍ଧନ, LPG ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜଟିଳ । ଶର୍ମା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର LPG ଆମଦାନୀର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ । ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ରତିଶତ, ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ । "ହଁ, ଏଲପିଜି ଆମଦାନୀରେ ହ୍ରାସ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଓ ସରକାର ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରିଫାଇନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ଅଶୋଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିନ୍ୟାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଷୟିକ ସୀମାବଦ୍ଧତା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ 46,000-47,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ କରାଯାଇଛି । "ଅଶୋଧିତ ମିଶ୍ରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ ଦୃଢ଼ ରହିଛି," ବୋଲି ଶର୍ମା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ସୀମାବଦ୍ଧ ଯୋଗାଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ସରକାର ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଛି। "ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୂନ୍ୟ ପାଖାପାଖି, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ପ୍ରାୟ 4ରୁ 4.2 ନିୟୁତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଛି, ବୋଲି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।

"ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ନିୟମିତ ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସରକାର 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର (FTL) ବଣ୍ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପହଞ୍ଚିବା ସହଜ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ।" ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ବୈଧ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ରିଫିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ବିକଳ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କଳାବଜାରୀକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ପରିମାଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କେବଳ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 5,500 ସଚେତନତା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 6,700 ଛୋଟ ସିଲିଣ୍ଡର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିକ୍ରୟ 6,75,000 ୟୁନିଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଯାହା ଫେବୃଆରୀରେ ଦୈନିକ ବିକ୍ରୟ ହାରାହାରି 70,000ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4 ଏପ୍ରିଲରେ 90,000ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।

ଏଲପିଜି ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣରେ ମଧ୍ୟ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି, ବିଶେଷକରି କାତାର ଫୋର୍ସ ମାଜିୟୁର ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ, ଏହା ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ମାଲ୍ ପରିବହନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ, ସରକାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଘରୋଇ ପିଏନଜି (ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍) ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସିଏନଜି ଯାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସାର କାରଖାନା ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ କଟକଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ।

“ସାର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରତିଶତ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉପଲବ୍ଧତାରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି,” ବୋଲି ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ।

ସହର ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ PNG ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଯୋଗାଣ ପାଉଛନ୍ତି ।

ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପାଇଁ ସ୍ଥିରତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ସରକାର ରଣନୈତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ; ତଥାପି, ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରର ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଉଛି ।

ଯଦିଓ କିଛି ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଉଭୟର ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିର ଅଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ଷ୍ଟେସନ କୌଣସି ଇନ୍ଧନ ଅଭାବ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେପରିକି, ଇନ୍ଧନ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ରପ୍ତାନି କର ମାଧ୍ୟମରେ, ସରକାର ଇନ୍ଧନର ବିଶ୍ୱ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି ।

ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟ ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ପରିବହନ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ, ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱ ଅବରୋଧ । ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ମୁକେଶ ମଙ୍ଗଲଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଭାବେ ପତାକା ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ ସାନଭି ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ଉଭୟ ଏଲ୍ପିଜି ପରିବହନକାରୀ ଜାହାଜ ଯଥାକ୍ରମେ ୪୬,୫୦୦ ଟନ୍ ଏବଂ ୧୫,୫୦୦ ଟନ୍ ଏଲ୍ପିଜି ପରିବହନ କରି ସଫଳତାର ସହ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ।

ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ତୈଳ ପଞ୍ଜିକରଣରେ 16ଟି ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେପରିକି LNG ବାହକ, LPG ବାହକ, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ବାହକ ଏବଂ ବଲ୍କ କାର୍ଗୋ ବାହକ । ଛଅଟି ଅଶୋଧିତ ବାହକ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟି LPG ବାହକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲୋଡ୍ ହୋଇଛି (ଅବଶିଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି) । ଏହା ସହିତ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ମାଲବାହୀ (ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପତାକାଯୁକ୍ତ ଉଭୟ ସମେତ) ସହିତ 17ଟି ଜାହାଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।

ଭାରତୀୟ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇଟି ଜାହାଜ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଥା: ଗ୍ରୀନ୍ ସାନଭି ଏପ୍ରିଲ 7ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଶା ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବଣ୍ଟନରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବନ୍ଦରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ସହିତ ମଙ୍ଗଲ ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇରାନ ଜଳଭାଗ ଦେଇ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ଇରାନ ଯେଉଁ ଫି/ଚାର୍ଜ ଲଗାଇଛି, ତାହାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ । ଯାହା ପରିବହନ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନକୁ ବିରୋଧ କରେ ।

ଶେଷରେ ସରକାର ଗତ ମାସରେ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଚଢାଉ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 52,000 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି, 850ଟି ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 220 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ତୈଳ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 1,500 କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, 118 ବିତରକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 41 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଯେ, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମିତ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂ କରିବାକୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସୱାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, "ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଠ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ସାତ ଜଣଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ସ୍ୱଦେଶକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ମୃତଦେହକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କୂଟନୈତିକ ଭାବେ ଆଗ୍ରହୀ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

