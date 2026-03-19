ଏଲପିଜି କଳାବଜାରୀ, ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରର ଅନୁରୋଧ

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୧୭ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜି ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟନ ଅର୍ଡର ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

Sujata Sharma, joint secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas (PIB)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 19, 2026 at 5:08 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଶୁକ୍ରବାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର MT Safesea Vishnuରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 150 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ 12 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଇରାକର ବାସରା ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ।

"MT Safesea Vishnuର 150 ଜଣ ଭାରତୀୟ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଇରାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି," ବୋଲି MEA ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ (ଗଲ୍ଫ) ଆସିମ ଆର୍ ମହାଜନ କହିଛନ୍ତି ।

MEA କହିଛି ଯେ,"24x7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଉପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବିକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ଜାରି ରଖିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ସହିତ ବିମାନ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି," ବୋଲି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କତାକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଏବଂ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଅବୈଧ ଗଚ୍ଛିତ ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛି ।

"ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା 56 ଲକ୍ଷ ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 55 ଲକ୍ଷ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏଲପିଜି ଯୋଗାଣ ସ୍ତର ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି," ବୋଲି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଙ୍କଟ ଉପରେ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଫିଂରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା ଏହା କହିଛନ୍ତି ।

ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲପିଜିର ଅତିରିକ୍ତ 10 ପ୍ରତିଶତ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବେ ଏଲପିଜିରୁ ପାଇପ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ (ପିଏନଜି)କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ।"

ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କିତ ବୁକିଂରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ବିତରକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧାଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି । ଏଲପିଜି ବୁକିଂ ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ପରେ, ନାଗରିକମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 95 ପ୍ରତିଶତ ଅନଲାଇନ ବୁକିଂ ଏବଂ 83 ପ୍ରତିଶତ ରିଫିଲ୍ ଡେଲିଭରି ହୋଇଥିଲା । ଶର୍ମା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଳାବଜାରୀ ଏବଂ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ବିରୋଦ୍ଧରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଦେଖାଗଲେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।

ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତକାଲି ସାରା ଦେଶରେ ମୋଟ୍ 6000 ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ 1100 ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1000 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ କି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ 1632 ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 250 ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

