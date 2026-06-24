India's Battle Against Addiction: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛି କି ନୂଆ ଏକ Golden Triangle ? ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ଜାଲରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ !
ବିପୁଳ ନିଷିଦ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ଓ ଗିରଫଦାରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ସହିତ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଡ୍ରଗ୍ ରୁଟ୍ ବିସ୍ତାର ଆଶଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସୁନୀଲ କୁମାର ସିଂ ଓ ପ୍ରଣବ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 24, 2026 at 6:42 PM IST
ଆସାମ/ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ୍: ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ କେବଳ ଆସାମରେ ୨,୯୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ଏବଂ ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗିରଫଦାରୀ ହୋଇଛି। ଯାହାକି ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କରିଡରରେ ପରିଣତ କରୁଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୃଢିଭୂତ କରିଛି। ମିଆଁମାର ସୀମା, ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସିର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ଅଧିକ ସଂଗଠିତ ହେବାନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।
ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ୨,୯୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ଏବଂ ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେବା ପରେ, ଗୌହାଟୀ ନିକଟରେ ହେରୋଇନ୍ ଓ ଅଫିମ ଜବତ ଭଳି ଘଟଣା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ଆଶଙ୍କାକୁ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ବିରେନ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ମଣିପୁରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣର ମାର୍ଗ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ମଣିପୁର ଓ ମିଜୋରାମରୁ ଆସାମ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ଗମ ସୀମା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କରିଡରର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ଆଧାରିତ କାରବାର ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି।
ମିଆଁମାର, ଲାଓସ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ କୁଖ୍ୟାତ ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ’ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଚୋରାଚାଲାଣ ଚାଲୁଥିବାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୀମାରେ କଡ଼ା ନଜର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚାରୁ ରୂପେ ନହେଲେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ; ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣର ବଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
- ୨,୯୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଗିରଫ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଛଲା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଅସମରେ ୨,୯୧୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଓ ସାଇକୋଟ୍ରପିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨,୧୭୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୨୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାଦକ କାରବାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।
ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ (NCRB) ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ମାତ୍ର NDPS ଆଇନ ଅଧୀନରେ ୩,୦୧୩ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୪,୪୫୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କରିଡରରେ ପରିଣତ ହେଉଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
- ‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍’ କ’ଣ?
‘ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍’ ହେଉଛି ମିଆଁମାର, ଲାଓସ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସଙ୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠାରେ ମେକୋଙ୍ଗ ଓ ରୁଆକ୍ ନଦୀ ମିଳିଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଅବୈଧ ଅଫିମ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଉତ୍ପାଦନର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଚିତ। ଭାରତର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମିଆଁମାର ସହ ଦୀର୍ଘ ସୀମା ଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ମଣିପୁର ଓ ମିଜୋରାମ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରବେଶ ପଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନମାର ସହ ସୀମା ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମିଆଁମାରର ଶାନ୍ ଓ କାଚିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହେରୋଇନ୍ ଓ ମେଥାମ୍ଫେଟାମିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଭାରତକୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସାମ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମାର୍ଗରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସମୁଦ୍ର ପଥର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି।
- ବିସ୍ତାର ପାଉଥିବା ଡ୍ରଗ୍ସ କରିଡରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ମେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀର ଅମିଙ୍ଗାଓଁ ନିକଟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ ପରେ ପୂର୍ବତନ ମଣିପୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍. ବିରେନ୍ ସିଂହ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମଣିପୁରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣର ରୁଟ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି। ପୋସ୍ତ ଚାଷ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟ ଓ ଚୋରାଚାଲାଣ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ।
- ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଏବେର ଜବତ ଘଟଣା
ମେ ୨୮ରେ ଆସାମର ବାରପେଟା ପୋଲିସ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରୁ ୬୭୧.୧୫ ଗ୍ରାମ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ହେରୋଇନ୍ ଏବଂ ୨୨,୦୦୦ ଟାବଲେଟ୍ ଜବତ କରିଥିଲା। ଯାହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨.୪୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ ୨୩ରେ କୋକରାଝାର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋସାଇଗାଓଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ୩୦ ହଜାର ବୋତଲ ଅବୈଧ କୋଡିନ୍ ସିରପ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ମେ' ୧୪ରେ ମଣିପୁରର କାକଚିଙ୍ଗରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ବସ୍କୁ ଗୁୱାହାଟୀ ନିକଟ ଅମିଙ୍ଗାଓଁରେ ଅଟକାଇ ତଲାସି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ୧୯୭ଟି ସୋପ୍ କେସ୍ରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ହେରୋଇନ୍ ଏବଂ ୮ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଫିମ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା।
- ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଦେଇ ପ୍ରମୁଖ ଚୋରାଚାଲାଣ ରୁଟ୍
ବରିଷ୍ଠ ଆସାମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମିଜୋରାମର ଚାମ୍ଫାଇ ଜିଲ୍ଲା ଓ ମଣିପୁରର ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଡର ହୋଇଉଠିଛି। ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଓ କଠିନ ସୀମା ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ନଜରଦାରିକୁ ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି।
- ମୋରେହ-ଇମ୍ଫାଲ କରିଡର
ମଣିପୁର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି କେଶମ ମେଘଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଭାରତ-ମିଆଁମାର ସୀମାରେ ଥିବା ତେଙ୍ଗନୌପାଲ ଜିଲ୍ଲାର ମୋରେହ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦ୍ୱାର ପାଲଟିଛି। ସେଠାରୁ ଏହି ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିପୁର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ବିତରଣ ହେଉଛି।
- ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ରୁଟ୍
ତେଙ୍ଗନୌପାଲ, କାମଜୋଙ୍ଗ, ଉଖ୍ରୁଲ ଓ ଚୁରାଚାନ୍ଦପୁରର ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
- ଇମ୍ଫାଲ-ଡିମାପୁର ରୁଟ୍
ନାଗାଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏହି ରୁଟ୍କୁ ଦେଶର ଭିତର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଧରାଯାଏ।
- କାଚାର-ଶିଲଚର-ଗୌହାଟୀ କରିଡର
କାଚାର ଓ ଶିଲଚର ମାର୍ଗରେ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଗୌହାଟୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଉଛି।
- ମିଜୋରାମ ଲିଙ୍କ
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ମିଆଁମାର ଓ ବାଂଲାଦେଶ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ମିଜୋରାମର କୋଲାସିବ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ କାଚାର ଓ ହାଇଲାକାଣ୍ଡି ମାର୍ଗରେ ଆସାମକୁ ପହଞ୍ଚି ‘ଚିକେନ୍ସ ନେକ୍’ କରିଡର ଦେଇ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ପରିମାଣ କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ସକ୍ରିୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସୀମା ନଜରଦାରି, ଆନ୍ତର୍ରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବିନା ଏହି ବିପଦକୁ ରୋକିବା କଷ୍ଟକର।
- ‘ନାର୍କୋ-ଟେରରିଜମ୍’କୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା
ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏ.କେ. ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ‘ନାର୍କୋ-ଟେରରିଜମ୍’ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ଥିବାରୁ ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଆସୁଛନ୍ତି।
- ଡାର୍କ ୱେବ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି ନିଶା କାରବାର
ମାଦକ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ IPS ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡାର୍କ ୱେବ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାରବାର ଚାଲିଛି। କ୍ରିପ୍ଟୋକରେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉଥିବାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲେଣଦେଣର ସୂତ୍ର ଖୋଜିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।
- ଛୋଟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ
ତଦନ୍ତକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଥିବାରୁ ଛୋଟ ବିମାନବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂହ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜୁନ୍ ୨୦୨୪ରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୫.୪୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ପୁଣି ୨୩.୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଚମାନର ହାଇଡ୍ରୋପୋନିକ୍ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଚୋରାଚାଲାଣ ନେଟୱର୍କର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କୌଶଳକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
- ନେପାଳ ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚୋରାଚାଲାଣ
ମାଦକ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଜଡ଼ିତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ନେପାଳ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚୋରାଚାଲାଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇରହିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନେପାଳ ସହ ପ୍ରାୟ ୬୦୦ କିଲୋମିଟର ସୀମା ଥିବାରୁ ମହାରାଜଗଞ୍ଜ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର, ଶ୍ରାବସ୍ତୀ, ବାହରାଇଚ, ଲଖିମପୁର ଖେରୀ ଓ ପିଲିଭିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚରସ, ଔଷଧୀୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଜବତ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
- ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦର୍ଶାଉଛି NCRB ତଥ୍ୟ
NCRB ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ୧.୩ ଲକ୍ଷ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅବୈଧ ମାଦକଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିଶା ଚୋରାଚାଲାଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ୯୯୪ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ମାଦକ କାରବାରର ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ଜବତ ଓ ଗିରଫ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା, ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପରିବହନ କରିଡରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ନୂତନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିରନ୍ତର କଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଏଜେନ୍ସିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ହିଁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ରୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ବୃହତ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ହବରେ ପରିଣତ ହେବାରୁ ରୋକିପାରିବ।