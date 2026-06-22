India’s Battle Against Addiction: ମଦ ବ୍ୟାନ ପରେ ବିହାରରେ ବଦଳିଛି ନିଶା ସେବନର ଧାରା, ଧଳ ଜହର ଜାଲରେ ଯୁବପିଢ଼ୀ !
ବିହାରରେ ବଢୁଛି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟବହାର। NDPS କେସ୍ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୁବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ରଣଜିତ କୁମାର ଓ ରାଜୀବ ପାଠକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 22, 2026 at 3:38 PM IST
ପାଟନା: ବିହାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଦ ନିଷେଧ ଲାଗୁ ହେବାର ଦଶ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବରଂ ମଦ ବଦଳରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସର ବ୍ୟବହାର ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ପୂର୍ବ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ହେରୋଇନ୍, ସ୍ମାକ୍, ବ୍ରାଉନସୁଗାର, ଗଞ୍ଜେଇ, କୋଡିନ୍ ମିଶ୍ରିତ କଫ୍ ସିରାପ୍, ନାର୍କୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ସହଜରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଯୁବପିଢ଼ୀ ଏହାର କବଳରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି।
ହାଜିପୁରର ବାସିନ୍ଦା ରାଜ କୁମାର ଗତ ପାଞ୍ଚ ମାସ ଧରି ଏକ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ବିଡ଼ି ଓ ପରେ ସ୍ମାକ୍ ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାସ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଛି।
ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସହ ଜଡିତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ରାସ ବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଦ ବ୍ୟାନ ପରେ ବିହାରରେ ନିଶା ସେବନର ଧାରା ବଦଳିଯାଇଛି। ମଦ ସହଜରେ ନ ମିଳିବାରୁ ଅନେକ ଯୁବକ ‘Dry Drugs’ ଆଡ଼କୁ ଢ଼ଳିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ମଦ ତୁଳନାରେ ସ୍ମାକ୍, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାର୍କୋଟିକ୍ସରେ ଆସକ୍ତ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ପୁନର୍ବାସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅଭିଭାବକ, ଶିକ୍ଷକ, ସମୁଦାୟ ସଂଗଠନ ଓ ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ମଦ ନିଷେଧ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଦ ନିଷେଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଦ ଜବତ ଜାରି ରହିଛି। ୨୦୧୬-୧୭ରେ ୨୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୩୭.୭୫ ଲକ୍ଷ ଲିଟରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୨୬ ମେ ମାସରେ ମାତ୍ର ୧୭.୩୬ ଲକ୍ଷ ଲିଟର ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୫ରେ ମାସିକ ଜବତ ୯ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିବାବେଳେ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ମାସରେ ଆଉ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
- ବଢ଼ୁଛି ମାମଲା ଓ ଜବତ ହେଉଛି ବିପୁଳ ନିଶାଦ୍ରବ
NDPS ଆଇନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି। ୨୦୧୯ରେ ୬୯୭ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ୯୬୪, ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ୧,୪୬୯, ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୧,୮୨୩, ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୨,୧୨୬ ଏବଂ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୨,୪୧୧ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି।
ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବଢ଼ିଛି। ୨୦୧୫ରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହେରୋଇନ୍ ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହେଉଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫ରେ ୨୮,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ, ୨,୪୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଫିମ୍ ଓ ପୋପି ଷ୍ଟ୍ର, ୩.୨୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କୋଡିନ୍ କଫ୍ ସିରାପ୍ ବୋତଲ ଏବଂ ୩.୪୮ ଲକ୍ଷ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୬ ଏପ୍ରିଲ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୧,୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ, ୫୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଚରସ, ପ୍ରାୟ ୫୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ୍, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଓ ସ୍ମାକ୍, ୫୯ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ଅଫିମ୍, ୯ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଓ କ୍ୟାପସୁଲ, ୩.୪୫ ଲକ୍ଷ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୨.୮୩ ଲକ୍ଷ କଫ୍ ସିରାପ୍ ବୋତଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨.୭୫ ଲକ୍ଷ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଜବତ ମଧ୍ୟରୁ ବିହାରରେ ୬୩,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମୋଟ ଜବତର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ।
୨୦୨୩ରୁ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ପାଟନାରେ ୧୩୭ କିଲୋଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ହେରୋଇନ୍, ସ୍ମାକ୍ ଓ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ, ଚରସ ଓ କୋଡିନ୍ ସିରାପ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।
ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ମତରେ, ନେପାଳ ଓ ମ୍ୟାନମାର ଦେଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ ମାର୍ଗରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ବିହାରର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ରୁଟ୍ କରିଛି। ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀମାନେ ରେଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ଭିତରେ କ’ଣ ରହିଛି ନ ଜାଣି କେବଳ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ଏବଂ କୋଡ୍ ଭାଷାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିଚୟ କରାଯାଏ।
ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣର ହବ୍ ପାଲଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବାବେଳେ ୩୦ ଜଣ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୪୦୪ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ସ୍ମାକ୍ ଓ ମର୍ଫିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପାଟନା, ମୁଜାଫଫରପୁର, ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ, କଟିହାର, ଗୟା, ଭାଗଲପୁର, ସୀତାମଢ଼ି ଓ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ରାଜ୍ୟରେ କଥିତ “ଜୋମ୍ବି ଡ୍ରଗ୍ସ”ର ବ୍ୟବହାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଏଥିରେ ଜାଇଲାଜିନ୍ (Xylazine) ଭଳି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସେଡେଟିଭ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଶରୀରର ଚଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣହୀନ କରିଦେଏ ଏବଂ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଅଚଳାବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ବିହାର ରାଜ୍ୟ ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ୧.୦୬ ଲକ୍ଷ HIV ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧,୮୩୬ ଜଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମିତ ଛୁଞ୍ଚି ଜରିଆରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେବା ଯୋଗୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସର ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ କାରଣରୁ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିରିଞ୍ଜ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କାରଣରୁ HIV ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରକ୍ତଜନିତ ରୋଗର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି।
- ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି
ମଦ ନିଷେଧ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ୨୦୧୬ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ ୧୩-୧୪ଟି ପୁନର୍ବାସ କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପାଟନାରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ଟି ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି।
ନିଶାମୁକ୍ତି ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ସହ ଜଡିତ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଅଙ୍କୁର କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୮,୦୦୦ରୁ ୧୫,୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ Googleରେ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ନିଶାରେ ଆସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଶା ପାଇଁ ଚୋରି, ଛିନତାଇ ଏପରିକି ନିଜ ପରିବାରରୁ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ।
ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୨ ବର୍ଷରୁ ୭୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ ପରିବାରର ସମ୍ମତିରେ ନିଶାମୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ୩ରୁ ୬ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ନ ପକାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ଭାବନାତ୍ମକ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ପରିବାରମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଡା. ବିକାଶଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୩ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ୨,୬୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ବିହାରରେ ୯୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରୋଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ବିହାରରେ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରୋଇନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଓ ଆଇନ ପ୍ରୟୋଗକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଡ୍ରଗ୍ସ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ସହ ଲାଗୁ କରିବା ଉଚିତ। ସେହିସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶାସକ୍ତି ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇ ସେହି ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଦରକାର।
ପୂର୍ବତନ IPS ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ମତରେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ନେଟୱାର୍କକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପୋଲିସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇପାରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥନୀତିବିଦ୍ମାନେ ପ୍ରମାଣଭିତ୍ତିକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଟନା ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୪୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଜବତ କରାଯାଇଛି।
- ମଦ ନିଷେଧ ଆଇନ ଜାରି ରହିବ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ୨୦୨୫ରେ ୨,୧୬୧ଟି NDPS ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୩,୫୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରଗ୍ ଅଭିଯାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ।
ବିହାରର ମଦ ନିଷେଧ ଓ ଆବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଦନ ସାହାଣୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ମଦ ନିଷେଧ ଆଇନ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ।