ସ୍ବଚ୍ଛ ସହରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ସାଜିଲା କାଳ: ଇନ୍ଦୋରରେ 7 ମୃତ, 120ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ଇନ୍ଦୋରରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 7 ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହ 120ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । 3 ଅଫିସର ନିଲମ୍ବିତ ।
Published : December 31, 2025 at 5:30 PM IST
Indore Water Contamination Death ଭୋପାଳ: ସ୍ବଚ୍ଛ ସହର ଇନ୍ଦୋରରେ ଘାତକ ସାଜିଛି ଦୂଷିତ ଜଳ । ଭାଗିରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 120ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି । ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର । ଏଥିସହ ଦୂଷିତ ପାଣି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଡ୍ରେନ ଜଳ ମିଶିବାରୁ ଏପରି ଘଟିଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତି ଘରେ ଚାଲିଛି ସର୍ଭେ:
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଇନ୍ଦୋର ମେୟର ପୁଷ୍ପ୍ୟମିତ୍ର ଭାର୍ଗବ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୂଷିତ ପାଣି ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି । ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ଘରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପାନୀୟ ଜଳରେ ମିଶିଛି ଡ୍ରେନ ପାଣି:
ତେବେ ଦୂଷିତ ପାଣି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଡ୍ରେନ ପାଣି ମିଶିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଫଳରେ ଏହି ପାଣି ପିଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ । ତେବେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ ଲାଇନରେ ଡ୍ରେନ ପାଣି ମିଶିଛି ତାହା ଖୋଜୁଛି ମହାନଗର ନିଗମ । ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ମହାନଗର ନିଗମର ନିଦ ଉଡି ଯାଇଛି । ଭାଗିରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପାଇପ ଲାଇନ ସଂଯୋଗ ଗୁଡିକ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି ।
ଗଲାଣି 7 ଜୀବନ, 120ରୁ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ:
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଭାରିରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ 2 ମହିଳା ଓ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତକ ହେଲେ 70 ବର୍ଷୀୟ ନନ୍ଦଲାଲ, 60 ବର୍ଷୀୟ ଉର୍ମିଳା, 65 ବର୍ଷୀୟ ତାରା କୋରି । ତେବେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଡାଇରିଆ କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା କହିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ମହାନଗର ନିଗମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ 120ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ବଚ୍ଛ ସହର ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ:
ତେବେ ସ୍ବଚ୍ଛ ସହରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ନାଁ କରିଛି ଇନ୍ଦୋର । ତେବେ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଇନ୍ଦୋରର ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୈଳାଶ ବିଜୟବର୍ଗି ଓ ମେୟର ପୁଷ୍ପାମିତ୍ର ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାପୁଜୀ ନଗର ବସ୍ତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଝାଡାବାନ୍ତି: 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମର ତନାଘନା
ହସ୍ପିଟାଲରେ 100 ଅତିରିକ୍ତ ବେଡ୍:
ମେୟର କହିଛନ୍ତି, ‘ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇବାରୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏବେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି । ଅରବିନ୍ଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ 100 ଅତିରିକ୍ତ ଶଯ୍ୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏବି ଦୋଷୀ ହେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।
इंदौर शहर के भागीरथपुरा क्षेत्र में हुई घटना बेहद दुखद है। मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उपचाररत प्रभावितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) December 30, 2025
मृतकों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। मरीजों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। स्थिति पर नजर…
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ:
ଇନ୍ଦୋର ଘଟଣାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ‘ଇନ୍ଦୋର ସହରର ଭାଗିରଥପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛି । ଅସୁସ୍ଥଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା କାମନା କରୁଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ।’