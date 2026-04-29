ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜାମିନ; ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଲେ ଆବେଦନ
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋନମଙ୍କୁ ମେଘାଳୟର ଏକ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତଳ କୋର୍ଟଭଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ପରିବାର ଲୋକେ ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Published : April 29, 2026 at 2:49 PM IST
ଇନ୍ଦୋର: ଇନ୍ଦୋରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ପତ୍ନୀ ସୋନମ ରଘୁବଂଶୀଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରାଜା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସାନମ ହୋଇଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଜାମିନ ମିଳିଲା ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୋନମଙ୍କୁ ମେଘାଳୟର ଏକ କୋର୍ଟ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତଳ କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ସେମାନେ ମେଘାଳୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ମା' ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା
ରାଜା ରଘୁବଂଶୀ ଇନ୍ଦୋରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ । 2025ରେ ସେ ହନିମୁନରେ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସିଲଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରା ଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ସେ ଜୁନ 23 ତାରିଖରେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ । ଜୁନ 2 ତାରିଖରେ ଇଷ୍ଟ ଖାସି ହିଲ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରା ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରା ଯାଇଥିଲା ।
ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୋନମ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେଜଣ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣା ପଡିଥିଲା । 2025 ଜୁନ 9 ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଗାଜିପୁରରୁ ସୋନମଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ସେ 10 ମାସ ହେଲା ଜେଲରେ ଥିଲା ।
ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କଲେ କୋର୍ଟ
ସିଲଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ସୋନମଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି । କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ବିନା ଅନୁମତିରେ ସେ ସିଲଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଦୁଇ ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ସହ 50 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜାମିନର ଥିବାବେଳେ ସେ କୌଣସି ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭିବିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସୋନମଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଏଥର କୋର୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ତଦନ୍ତରେ ହେରଫେର ଅଭିଯୋଗ କରି ରାଜାଙ୍କ ମା' ଉମା ରଘୁବଂଶୀ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତିି। ସୋନନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ମେଘାଳୟ ପୋଲିସ ମାସ ମାସ ଧରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାବେଳେ ହଠାତ ଏହା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି ।' ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ଼୍ଡ ମିଳୁ ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ମା' ଉମା ରଘୁବଂଶୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ତଳ କୋର୍ୟଙ୍କ ରାୟ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ରାଜାଙ୍କ ଭାଇ ବିପିନ ରଘୁବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ବେଲ ଅର୍ଡ଼ର ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବେ । ତଦନ୍ତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।
ତଦନ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ
ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଗୋବିନ୍ଦ ରାୟ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, 'ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଯାହାକି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଯହି ପବ୍ଲିକ ପ୍ରସିକ୍ୟୁସନ ମାମଲାକୁ ଦୃଢ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ।'
ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୋନମଙ୍କ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି, 'ସେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ସରକାରା ଆଦେଶ ପାଇ ନାହାନ୍ତି ।' ତେବେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଅଧିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ।
