ଜନଗଣନା 2027: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ, ଲିଭ-ଇନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହିତ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ
ଜନଗଣନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ । RTIରେ ବି କରାଯିବନି ସାର୍ବଜନୀନ ।
Published : March 30, 2026 at 4:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜନଗଣନା ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରହିବ । RTI ତଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଧାରା 15 ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ । ଏହି ତଥ୍ୟକୁ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏନେଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା କମିଶନର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କୁମାର ନାରାୟଣ କହିଛନ୍ତି," ଜନଗଣନା ଆଇନ ଧାରା ୧୫ରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯିବ । ଏହାକୁ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ୍ (RTI) ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏପରିକି କୌଣସି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସେୟାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଶେଷ ଜନଗଣନା ୨୦୧୧ରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ଜନଗଣନା ଅଟେ ।"
#WATCH | Delhi | On Census 2027, Registrar General of India and Census Commissioner Mritunjay Kumar Narayan says, " the census act contains a significant provision—section 15—under which personal information provided is treated as strictly confidential. it cannot be made public… https://t.co/vn0zhg6Yv9 pic.twitter.com/ZzzSlIRvJ1— ANI (@ANI) March 30, 2026
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅସଦାଚରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା କମିଶନର । ତଥ୍ୟର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅପବ୍ୟବହାର, ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପମାନଜନକ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅପରାଧ ଭାବରେ ଧରାଯିବ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏପରି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଜନଗଣନା ଆଇନ, 1948 ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ । ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଜରିମାନା ଏବଂ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ । ମାର୍ଚ୍ଚ 17 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେ ଜନଗଣନା ଆଇନର ଧାରା 11 ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଦଣ୍ଡ ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି 1,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ କିମ୍ବା ଉଭୟ ହୋଇପାରେ । ଆଗାମୀ ଜନଗଣନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଦ୍ବାରା କରାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ । ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱ-ଗଣନା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ, ସମାନ ପରିବାରରେ ଏକାଠି ରହୁଥିବା ଲିଭ୍-ଇନ୍ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କୁ 2027 ଜନଗଣନାରେ ବିବାହିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି । ଲିଭ୍-ଇନ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନଗଣନାର ସ୍ୱ-ଗଣନା ପୋର୍ଟାଲରେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏକ ସ୍ଥିର ସମ୍ପର୍କ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ।" ଏହି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତର ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏପରି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଅନଲାଇନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଜନଗଣନା ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବ। ଜନଗଣନା ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀର ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 33ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ । ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ରହୁଥିବା ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପରିବାରର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଏହା 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗୃହ ତାଲିକାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟସୀମା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯିବ।