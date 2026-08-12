ମଝି ଆକାଶରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ
ବିମାନର ବାମ ଇଞ୍ଜିନ ହଠାତ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ।
Published : August 12, 2026 at 4:19 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: କୋଲକାତାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ବାମ ଇଞ୍ଜିନ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା । ଫଳରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ବିମାନଟି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଶେଷରେ 224 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିମାନଟି ରାତି 11:37 ରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନ୍-ୱେ 25 ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କରିଥିଲା।
ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, କୋଲକାତା (CCU)ରୁ ଚେନ୍ନାଇ (MAA) ଯାଉଥିବା ଏହି ବିମାନ (6E-723)ର ବାମପଟ ଇଞ୍ଜିନ ହଠାତ କାମ କରିଲା ନାହିଁ । ବିମାନଟି ରାତି 11.37ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା । ତେବେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ 11.30 ଥିଲା ।
ହେଲେ 11.30 ପୂର୍ବରୁ ବିମାନର ବାମ ଇଞ୍ଜିନ ହଠାତ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବେଳକୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ବିମାନର ବାମ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଟ୍ରଫିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ ରାତି 11.29ରେ ଚେନ୍ନାଇ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ଅବତରଣ କରାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ହେଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଲାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ ।
ରାତି ପ୍ରାୟ 11.47ରେ ଜରୁରାକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦର କାମ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା । ଏଠି କହିରଖିବୁ, ଗତ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଦୁବାଇରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏକ ବିମାନକୁ ଗୁଜରାଟର ରାଜକୋଟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କାର୍ଗୋ ହୋଲ୍ଡରେ ଧୂଆଁର ଆଲର୍ଟ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ମିଳିବା ପରେ ବିମାନଟି ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଙ୍କିପୁରରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମିଳିବ 10000 ଚାକିରି, ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁକେଟ୍-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ଟର୍ବୁଲେନ୍ସ ଘଟଣା: ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣର ତଦନ୍ତ କରୁଛି AAIB