ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ
ଇଞ୍ଜିନ୍ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ 160 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି ।
Published : March 28, 2026 at 12:51 PM IST
IndiGo Flight Emergency Landing ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋର ଏକ ବିମାନ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଛି । ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନଟି ଅବତରଣ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏକ ସୁତ୍ରରୁ ETV Bharatକୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ "ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିଶାଖାପାଟଣା-ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ 6E 579ର ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବାରୁ ଏହାକୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଛି ।"
ସୁତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ବେଳେ ବୋଇଂ 737 ବିମାନ 6E 579ରେ 160 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ flightradar24.com ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନଟି ସକାଳ 10.59ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।
ANI ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କହିଛି, "ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଶାଖାପାଟଣା (ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ)ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ଫେଲ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ବିମାନଟି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିଛି ।"
A technical snag was detected shortly before landing on IndiGo flight 6E 579 operating from Visakhapatnam to Delhi on 28 March 2026. As a precautionary step and in accordance with the standard operating procedure, the pilots requested for priority landing and the aircraft arrived… pic.twitter.com/dGt30eOvzh— IANS (@ians_india) March 28, 2026
ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଗୋ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6E 579ରେ ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଇଲଟମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଅବତରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନଟି ଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିମାନଟି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି । ଇଣ୍ଡିଗୋରେ, ଆମର ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କ୍ରୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ।"
ବିମାନବନ୍ଦର ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ସମସ୍ତ ମାନକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରୋଟୋକଲ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି, ସତର୍କତା ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଇଛି । ବିମାନରେ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବାର ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।