ETV Bharat / bharat

ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ, ପାର୍କିଂ ବେଳେ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାଡେଇ ହେଲା

ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ନମ୍ବର ୬E ୨୨୫ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

IndiGo Flight Hits VDGS Pole At Srinagar Airport
ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 4, 2026 at 12:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଶ୍ରୀନଗର: ଅଲ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ । ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ବିମାନ । ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ ବେଳେ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା ବିମାନ । ନଭି ମୁମ୍ବାଇରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଆସୁଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଶ୍ରୀନଗର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପାର୍କିଂ କରିବା ସମୟରେ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଡକିଂ ଗାଇଡାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଖୁଣ୍ଟ ସହ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନଟି ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।

IndiGo Flight Hits VDGS Pole At Srinagar Airport
ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ (Srinagar Airport authorities)

ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବାଡେଇ ହୋଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ

ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ସକାଳ ୯ଟା ସମୟରେ ବିମାନ ୬E ୨୨୫ (VT-NOG) କୁ ବେ ନମ୍ବର ୬ ରେ ରଖାଯାଉଥିଲା । ଏହି ପାର୍କିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଏହା ଭିଡିଜିଏସ ଖୁଣ୍ଟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା । ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ କେହି ଆହତ ହେବାର ଖବର ମିଳିନାହିଁ। ଏହା ସହ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମାନୁଆଲ୍ ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

ଏଏଆଇ କହିଛି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିମାନର ଆଗମନ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ସମସ୍ତ ବିମାନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବିମାନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିମାନଟିର ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଏହା ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ’’ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମଝି ଆକାଶରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନର ଇଞ୍ଜିନ; ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କଲା ଜରୁରୀ ଅବତରଣ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ର 22 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ତନିଷା ଉଡ଼ାଇବେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ

TAGGED:

INDIGO FLIGHT ACCIDENT
SRINAGAR AIRPORT
AIRPORT AUTHORITY OF INDIA
ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା
INDIGO FLIGHT HITS VDGS POLE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.