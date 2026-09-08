ଭାରତର ତମାଖୁ ସଙ୍କଟ: ୨୬.୭ କୋଟି ବୟସ୍କ ତମାଖୁ ସେବନକାରୀ, ମିଜୋରାମରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହାର
ଶସ୍ତା ଓ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ; ଆୟ ବର୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବଢ଼ୁଛି ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୩.୫ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ; ତମାଖୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
Published : September 8, 2026 at 2:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ୨୬.୭ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ତମାଖୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧୂମପାନ ଓ ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆନୁମାନିକ ୮,୨୧,୦୦୦ ଟନ୍ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି।
ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୬% ଲୋକ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ବିଡ଼ି ଭଳି ଧୂମପାନଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ୭୪% ଲୋକ ଖଇନି, ଗୁଟ୍ଖା ଓ ଜର୍ଦ୍ଦା ଭଳି ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। IMARC Groupର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ରୁ ୨୦୩୪ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ତମାଖୁ ବଜାର ୨.୦୮% ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ବାର୍ଷିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର (CAGR)ରେ ବଢ଼ି ୨୦୩୪ ସୁଦ୍ଧା ୯,୮୮,୦୦୦ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।
ତମାଖୁ ସେବନ ଫଳରେ କ୍ୟାନ୍ସର, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ହୃଦ୍ରୋଗ ଓ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଗୁରୁତର ତଥା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୩.୫ ଲକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ତମାଖୁ ସେବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ଚୀନ୍ ପରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ୍ ତମାଖୁ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଉତ୍ପାଦକ ଦେଶ। ଏହି ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଭାରତରେ ଶସ୍ତା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାରୁ ଆୟରେ ଭିନ୍ନତା ଥିବା ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି।
- ୨୬୭ ନିୟୁତ ବୟସ୍କ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ
Global Adult Tobacco Survey (GATS) India 2016-17 ଅନୁସାରେ, ଭାରତରେ ୧୫ ବର୍ଷ ଓ ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପ୍ରାୟ ୨୬୭ ନିୟୁତ ବୟସ୍କ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ତମାଖୁ ସେବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସମଗ୍ର ଭାବେ ୨୮.୬% ବୟସ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏଥିରେ ୪୨.୪% ପୁରୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୧୯.୮ କୋଟି ପୁରୁଷ ଏବଂ ୧୪.୨% ମହିଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ୫.୩ କୋଟି ମହିଳା ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖଇନି, ଗୁଟ୍ଖା, ପାନ ମସଲା ଓ ତମାଖୁ ମିଶ୍ରିତ ପାନ ରହିଛି। ଧୂମପାନଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ସିଗାରେଟ୍, ବିଡ଼ି ଓ ହୁକ୍କାର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟାପକ।
WHO ଅନୁସାରେ, ତମାଖୁ ମାନବ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସର, ହୃଦ୍ରୋଗ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ନିକୋଟିନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତିକାରୀ ଏବଂ ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିକାରକ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏହି ସମୟରେ ବିକଶିତ ହେଉଥାଏ।
WHO ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱରେ ୧.୨ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱରେ ୭୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ତମାଖୁ କାରଣରୁ ପ୍ରାଣ ହରାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହାତର ଧୂଆଁ ବା ସେକେଣ୍ଡହାଣ୍ଡ ସ୍ମୋକ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ୧୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଧୂମପାନ ନକରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
- ପାନ ମସଲା ଓ ଖଇନିର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ
ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାନ ମସଲା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। GATSର ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୪.୯% ପୁରୁଷ ଓ ୨.୨% ମହିଳା ତମାଖୁ ମିଶ୍ରିତ ପାନ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ସେହିପରି ୧୨.୪% ପୁରୁଷ ଓ ୧.୩% ମହିଳା ଖଇନି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ସିଗାରେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୩.୩% ଓ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧.୪% ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୬% ଦିନକୁ ହାରାହାରି ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସିଗାରେଟ୍ ବା ବିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
- ମିଜୋରାମରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ସର୍ବାଧିକ
National Family Health Survey (NFHS)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୧୫ ବର୍ଷ ଓ ତଦୂର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଜୋରାମରେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ହାର ସର୍ବାଧିକ। ରାଜ୍ୟର ୭୩% ପୁରୁଷ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଏହା ପଛକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ୫୯% ଏବଂ ମଣିପୁର ୫୮% ସହ ରହିଛି।
ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମିଜୋରାମ ୬୨% ସହ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ତ୍ରିପୁରାରେ ୫୧% ଏବଂ ମଣିପୁରରେ ୪୩% ମହିଳା ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ହାର ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ୪୮.୩% ପୁରୁଷ ଓ ୨୨.୮% ମହିଳା ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିହାରରେ ଏହି ହାର ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪୫.୮%, ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪%। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ୪୫.୨% ପୁରୁଷ ଓ ୯.୬% ମହିଳା ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
- ତମାଖୁ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ବଡ଼ ବୋଝ
WHOର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଓ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରାୟ ଜିଡିପିର ୧% ସମାନ କ୍ଷତି ସହୁଛି।
ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦରୁ ସରକାର ପ୍ରତି ୧୦୦ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ୮୧୬ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ୁଛି।
୨୦୧୭-୧୮ ମଧ୍ୟରେ ୩୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ୨୭.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ ୧,୭୭୩.୪ ବିଲିୟନ ଟଙ୍କା ସମାନ।
୨୦୧୬-୧୭ରେ ତମାଖୁରୁ ମିଳିଥିବା କର ରାଜସ୍ୱ, ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ମାତ୍ର ୧୨.୨% ଥିଲା। ସମୁଦାୟ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୭୪% ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁର ଅବଦାନ ୨୬% ଥିଲା।
କେବଳ ତମାଖୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୫.୩% ଥିଲା।
- ତମାଖୁ ପାଇଁ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ୩୫୦ରୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୂପାୟଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoSPI)ର Household Consumption Expenditure Survey ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ତମାଖୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମାସକୁ ହାରାହାରି ୩୫୦ରୁ ୪୦୦ ଟଙ୍କା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି।
ଉତ୍ପାଦ ଅନୁସାରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ମାସିକ ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୩୬୭ ଟଙ୍କା। ଏଥିରୁ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ବିଡ଼ି ଭଳି ଧୂମପାନଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ୨୪୪ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୁଟ୍ଖା ଓ ଖଇନି ଭଳି ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁ ପାଇଁ ୧୨୩ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
Household Consumption Expenditure Survey ଅନୁସାରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୧.୫%ରୁ ୩.୮% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଡାଲି ଓ ଫଳ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ତମାଖୁ ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରାୟ ୧%ରୁ ୨.୪% ତମାଖୁ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି।
- ସିକ୍କିମରେ ପାନ, ତମାଖୁ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ
MoSPIର Household Consumption Expenditure Survey (HCES) 2023-24 ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ଉଭୟରେ ପାନ, ତମାଖୁ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସିକ୍କିମରେ ସର୍ବାଧିକ।
- ସିକ୍କିମରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହାରାହାରି ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ୮୨୪.୧୮ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୮୩୬.୪୦ ଟଙ୍କା
- ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସିକ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ୪୬୩.୯୮ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୬୦୫.୩୭ ଟଙ୍କା
- ମିଜୋରାମ ୪୦୬.୨୭ ଟଙ୍କା ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ୪୬୯.୮୫ ଟଙ୍କା ସହରାଞ୍ଚଳ ମାସିକ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି
- ତେଲଙ୍ଗାନାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ୩୯୬.୦୬ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ୩୨୦.୭୩ ଟଙ୍କା ରହିଛି।
- ୪୦% GST ସତ୍ତ୍ୱେ ଶସ୍ତା ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ
ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଅଧିକ ହାରର GST ଲାଗୁ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ‘ସିନ୍ ଗୁଡ୍ସ’ ବା ଅପକାରୀ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ରୁ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ GST ହାର ୨୮%ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୪୦% ହୋଇଛି।
ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ମହଙ୍ଗା କରି ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ କରିବା ହେଉଛି ଅଧିକ ଟିକସ ଲଗାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେବେ ନିକୋଟିନ୍ର ଆସକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଦାମ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ତମାଖୁ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।
ଖଇନି ଓ ତମାଖୁ ମିଶ୍ରିତ ପାନ ମସଲା ସମେତ ଅନେକ ଧୂମପାନବିହୀନ ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଶସ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଚେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଫଳରେ ଅଧିକ ଟିକସ ଲାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହା କିଣିବା ଜାରି ରଖିପାରନ୍ତି।
ତମାଖୁ ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ବିଳାସୀ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସମାନ ଭାବେ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଗାରେଟ୍ ଓ ଛୋଟ ତମାଖୁ ସାଚେଟ୍ ଏବେ ବି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ କମ୍ ଦାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା ଦେଶର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତମାଖୁକୁ ସହଜରେ କ୍ରୟଯୋଗ୍ୟ କରି ରଖିଛି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... OPINION : ନେତାନ୍ୟାହୁ, ପତ୍ନୀ ସାରା ଓ ଜେନେରାଲ୍: ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦୋଷ ଲଦାଲଦିର କାହାଣୀ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ