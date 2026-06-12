Explained: ସାବଧାନ... ପାସୱାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏବେ ଚୋରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ! ସତର୍କ କଲା I4C
AI ଦ୍ୱାରା ତିଆରି ନକଲି ମୁହଁ ଓ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲୁଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ; ରହିବାକୁ MHAର ପରାମର୍ଶ। ଗୌତମ ଦେବରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : June 12, 2026 at 7:23 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବିସ୍ତାରଶୀଳ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥନୀତି ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ବଡ଼ ବିପଦକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (MHA) ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। AI (Artificial Intelligence) ଆଧାରିତ ଡିପ୍ଫେକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଓ Facial Authentication ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଆର୍ଥିକ ଖାତାରେ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ୁଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ସାଇବର ଅପରାଧ ସମନ୍ୱୟ କେନ୍ଦ୍ର (I4C) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ପରାମର୍ଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ AIର ସାହାଯ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିରୂପ (Digital Replica) ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସତର୍କବାଣୀ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ UPI ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିମାସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ହେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ରିମୋଟ୍ ଅନବୋର୍ଡିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢ଼ିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଲଟିଛି।
ଜଣାଶୁଣା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପବନ ଦୁଗ୍ଗଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାସୱାର୍ଡ ଅପେକ୍ଷା Facial Recognition ଓ Liveness Detectionକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଡିପ୍ଫେକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସେହି ଧାରଣାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛି। ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ହିଁ ଠକେଇ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ Synthetic Mediaର ଉନ୍ନତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଠାରୁ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହେଉଛି।”
- I4C ପରାମର୍ଶରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ?
I4Cର ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଠକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ମେସେଜିଂ ଆପ୍, ଡେଟିଂ ସାଇଟ୍, ଜବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ କଲ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଦେଖିବା, ଆଖି ପଲକ ପକାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା କଥା କହିବାକୁ କହି ସେମାନଙ୍କ ଫେସିଆଲ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ପରେ ଏହି ରେକର୍ଡିଂଗୁଡ଼ିକୁ AI ଟୁଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ବାସ୍ତବ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଡିପଫେକ୍ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଭଏସ୍ କ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡିପଫେକ୍ ଡିଟେକସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ, ତେବେ ଏହି ନକଲି ପରିଚୟ ଫେସିଆଲ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇପାରେ।
- ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ AI ଆଧାରିତ ଠକେଇ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଏହା ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇର ଏକ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପୂର୍ବରୁ ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି, ଫିସିଙ୍ଗ୍ , OTP ଠକେଇ ଓ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଅପରାଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶ୍ଳେଷକ ମୋହିତଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “AI ଆଧାରିତ ଡିପଫେକ୍ ଫ୍ରଡ୍ ସାଇବର ଅପରାଧରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଉନ୍ନତ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଏବେ ମଣିଷର ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ଆଖିର ଗତିବିଧି ଓ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବ ଭାବେ ନକଲ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା Facial Authentication ଓ Video-KYC ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଭାବଶୀଳତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରିମୋର୍ଟ ଅନବୋର୍ଡିଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ, ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। “ଏହା ପାସୱାର୍ଡ ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ରମଣରୁ ପରିଚୟ-ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ରମଣ ଦିଗକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯେଉଁଠାରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଠକେଇର ଅସ୍ତ୍ର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ପାସୱାର୍ଡ୍ କିମ୍ବା ଡିଭାଇସ୍ ସୁରକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ ଡିଜିଟାଲ ପରିଚୟକୁ AI ଆଧାରିତ ଛଦ୍ମବେଶରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା,” ବୋଲି ମୋହିତ କହିଛନ୍ତି।
- ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବଜାର ହେଉଛି ଭାରତ
ଦ୍ରୁତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର ଓ ସରକାରୀ ଡିଜିଟାଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବଜାରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପାଲଟିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଫିନଟେକ୍ ସେବା ଓ ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକ ଯାଞ୍ଚ (Remote Customer Verification) ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଯାଇଛି।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ପାସପୋର୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଅଧିକାରୀ ଗୋଲକ ସିମିଲି କହିଛନ୍ତି, “ଗ୍ରାହକ ଅନବୋର୍ଡିଂକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା Video-KYC ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିଜୁଆଲ୍ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ପରି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରତିରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପରିଚୟ ଚୋରିର ମାତ୍ରା ଅନେକଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ।”
- ସାଇବର ଠକମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ
MHA ପରାମର୍ଶରେ ପାଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସାଇବର ଠକେଇ ମଡେଲ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ପରେ ଫେସିଆଲ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ତା’ପରେ AI ବ୍ୟବହାର କରି ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଭାବ, ଆଖିର ଗତି ଓ ଭାଷଣକୁ ନକଲ କରିପାରୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଶେଷରେ ଏହି ଡିପଫେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଠକେଇପୂର୍ଣ୍ଣ KYC ଅନୁମୋଦନ, ଅନଧିକୃତ ଆକାଉଣ୍ଟ ପ୍ରବେଶ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ୱାଲେଟ୍ ସକ୍ରିୟକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।
- ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ
I4C ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାହକ ଅନବୋର୍ଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡିପଫେକ୍ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ମିଳିତ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ବହୁସ୍ତରୀୟ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚକରଣ କେବଳ ଚେହେରା ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟକରଣ ନୁହେଁ, ବରଂଡିଭାଇସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ଆଚରଣଗତ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବିପଦ ସ୍କୋରିଂ ଏବଂ କାରବାର ତଦାରଖ ଭଳି ବହୁସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।
ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପବନ ଦୁଗ୍ଗଲ କହିଛନ୍ତି, “ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍କୁ କେବେ ବି ଏକମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସମାଧାନ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତରେ ଅସାମାନ୍ୟତା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଥିବା ବହୁସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସଠିକ୍ ସମାଧାନ।”
- ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା
ପରାମର୍ଶରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ନିଜ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଲକ୍ କରି ରଖିବା, ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହାଛଡ଼ା ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱର୍କ ବନ୍ଦ ହେବା କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବାକୁ ସିମ୍-ସ୍ବାପ୍ ଆକ୍ରମଣର ସଙ୍କେତ ଭାବେ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପରାଧୀମାନେ OTP ହାସଲ କରି ଆର୍ଥିକ ଖାତା ଦଖଲ କରିପାରନ୍ତି।
ପବନ ଦୁଗ୍ଗଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “AI ଆଧାରିତ ଠକେଇକୁ ରୋକିବାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସଚେତନତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଦୁର୍ବଳ କଡ଼ି। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜ ଭିଡିଓ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି।”