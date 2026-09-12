ETV Bharat / bharat

ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍: ଜମ୍ମୁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ସହ ୱାରେଣ୍ଟ ହାସଲ କଲା NIA

ଜମ୍ମୁ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା LeT ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହି ନୂତନ ୱାରେଣ୍ଟଟି ଗତ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ।

India's Most-Wanted Terrorist Hafiz Saeed In Pak, NIA Tells Jammu Court, Secures Warrant
ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଭାରତର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍: ଜମ୍ମୁ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବା ସହ ୱାରେଣ୍ଟ ହାସଲ କଲା NIA (File/IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 12, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NIA Tells Jammu Court, ଜମ୍ମୁ: ଭାରତର ସବୁଠାରୁ 'ୱାଣ୍ଟେଡ୍' ଆତଙ୍କବାଦୀ ତଥା ଲସ୍କର-ଏ-ତଏବା (LeT)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ବୋଲି NIA ଜମ୍ମୁ ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଦାଲତକୁ ଜଣାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗାଇବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ମାମଲାରେ ତା’ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକ 'ଜାମିନ-ବିହୀନ ଗିରଫ ପରୱାନା' (NBW) ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

PTIର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା (BNSS)ର ଧାରା ୭୫ ଅଧୀନରେ ଲସ୍କର-ଏ-ତଏବା (LeT)ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚିହ୍ନିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ NBW ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (NIA) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନ ଉପରେ ଅଦାଲତ ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲେ ।

ଏହି ଆବେଦନରେ ପଞ୍ଜାବ (ପାକିସ୍ତାନ)ର ସରଗୋଧା ନିବାସୀ ସଇଦ୍‌କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶ୍ରୀନଗର ଉପକଣ୍ଠ ପଣ୍ଡାଚ୍ ଠାରେ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମହମ୍ମଦ ନକିବ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ ଜଣେ "ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ" ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ବାଟପୋରା ନିବାସୀ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଚୀନ୍‌-ନିର୍ମିତ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏବଂ ୧୫ଟି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଭଟ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜାକୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ UAPA, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନ (Arms Act) ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ପଦାର୍ଥ ଆଇନ (Explosive Substances Act) ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଦନ୍ତ ଫଳରେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ LeT ତଥା ଏହାର ଶାଖା ସଂଗଠନ 'ଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ' (TRF) ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ କିଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ଦୁଇ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।

NIA କହିଛି ଯେ, ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ନିଷିଦ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର "ଅମିର/ମୁଖ୍ୟ/ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା" ସଇଦ୍‌ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ତା’ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

"ସଇଦ୍ ପାକିସ୍ତାନରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଅର୍ଥ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗାଉଛି । ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଇନ କବଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି ଗିରଫଦାରୀକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛି," ବୋଲି NIA କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି ।

ଏଜେନ୍ସିର ପକ୍ଷ ଶୁଣିବା ପରେ, NIA ଆଇନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ପ୍ରେମ୍ ସାଗର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୮ ତାରିଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସଇଦ୍‌ଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ "ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।"

କୋର୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ଫେରାର ଅଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା "ସାଧାରଣ ଉପାୟରେ" ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ । ତେଣୁ କୋର୍ଟ ସଇଦ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଜାମିନ-ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ (NBW) ଜାରି କରିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର NIA କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା LeT ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାମିନ-ବିହୀନ ଗିରଫ୍ ପରୱାନା ।

ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପହଲଗାମ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ - ଯେଉଁଥିରେ ୨୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ​​- ସେହି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ ୮ ତାରିଖରେ ସଇଦ୍‌ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଜାମିନ-ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାକିସ୍ତାନୀ କୋର୍ଟରୁ ହାଫିଜ୍ ର ଦୁଇ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ଟେରର ଫଣ୍ଡିଂ ମାମଲା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

HAFIZ SAEED
NIA
INDIA MOST WANTED TERRORIST
ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍
HAFIZ SAEED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.