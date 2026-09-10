Exclusive | ‘ଭାରତର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ISTକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା କାହିଁକି ଜରୁରୀ ? ବୁଝାଇଲେ NPL ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଟ୍ରେସେବଲ୍ ସମୟ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଏକାଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା; ଅହମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଫରିଦାବାଦ, ଗୌହାଟୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସୌରଭ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : September 10, 2026 at 1:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ ତାରିଖରେ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି, IST(Indian Standard Time) Rules, 2026 ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ସରକାରୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ISTକୁ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଆଇନଗତ ସମୟ ସନ୍ଦର୍ଭ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ୧୮୦ ଦିନର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମନ୍ୱୟ କରିପାରିବେ।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ଟେଲିକମ୍ ସେବା, ପରିବହନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରୀ ନେଟୱର୍କ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ ଉପରେ ବହୁଳ ଭାବେ ନିର୍ଭରଶୀଳ।
ETV Bharatକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ CSIR-NPL(National Physical Laboratory)ର ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ବ୍ୟବହାରିକ ସ୍ତରରେ ISTର ଟ୍ରେସେବିଲିଟି କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ’ଣ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି।
ETV Bharat: ଭାରତ ଦଶନ୍ଧି ଧରି Indian Standard Time ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛି। ଏବେ ସରକାରୀ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ISTକୁ ସାଧାରଣ ଆଇନଗତ ସନ୍ଦର୍ଭ କରାଯିବା ପରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ମୂଳତଃ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ISTକୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଓ ଆଇନଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭରସା କରାଯାଇପାରୁଥିବା ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମୟ ଭାବେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଏବେ ଯାହା ବଦଳିବ, ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଆଇନଗତ ସ୍ଥିତି। ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ଜାତୀୟ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ ଆଇନଗତ ସମୟ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ IST ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ IST ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଥିବା ସମୟ ସହିତ ନିଜ ସିଷ୍ଟମକୁ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତା ନଥିଲା।
ଏହା ଏବେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଣ ଆମର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଚାଲିଯାଇଛି; ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ପେମେଣ୍ଟ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ, ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ ସେବା। ଆମେ ସାଇବର ଠକେଇ ଏବଂ ଏପରି ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ସମୟ ବଦଳାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯେ ତାହାର ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ IST(Indian Standard Time) ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଥିଲା, ନା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜେ ଏହାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନମୁଖୀ ସର୍ଭରରୁ ସମୟ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ETV Bharat: କେହି ଯଦି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଠିକ୍ IST ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ କିପରି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରିବ? ଏହାକୁ ହାତଘଡ଼ି କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ କି?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ଏକ ହାତଘଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ IST ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଟ୍ରେସେବିଲିଟି NTP କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅନୁମୋଦିତ ଟାଇମ୍-ଡିସେମିନେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। NPL ମଧ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିକଶିତ କରୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ସିଧାସଳଖ Indian Standard Time ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି।
ETV Bharat: ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱ କ’ଣ ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। କାରଣ ଏହା ଦେଶର ଡିଜିଟାଲ ଏବଂ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିପାରିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ମନମୁଖୀ ସମୟ ଉତ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବାହାରେ ଥିବା ସର୍ଭର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବଦଳରେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ନିଜସ୍ୱ ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମୟ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ। ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ ସମନ୍ୱୟ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ମାନଦଣ୍ଡ ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଥିବା ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ତେଣୁ IST(Indian Standard Time)କୁ ଆଇନଗତ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ଟାଇମିଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଏହା ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ। NPL, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି, ISRO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିମ୍ ଓ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିଛି।
ETV Bharat: ଭାରତର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରସାରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ସୁପାରିସ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଏତେ ସମୟ କାହିଁକି ଲାଗିଲା?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଥମେ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଥିଲା ଜାତୀୟ ସମୟ ଉତ୍ସକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏକାଧିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା। ଯଦି କୌଣସି ସେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ବା ରିଡଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଟାଇମ୍-ଡିସେମିନେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ଏବେ ପାଞ୍ଚଟି ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ Secondary Atomic Timescale ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମୟ କେବଳ NPLରୁ ହିଁ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ National Physical Laboratory (NPL)ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା IST ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକଶିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା।
ETV Bharat: RRSL(Regional Reference Standard Laboratories)ର ଭୂମିକା କ’ଣ ରହିବ ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: RRSLଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ଏବଂ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତି। NPL ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସଂସ୍ଥା, ଆମେ ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମୟକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଲିଗାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିର ଭୂମିକା ହେଉଛି ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକରଣ ଏବଂ ତଦାରଖ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରୀକ୍ଷାଗାରଗୁଡ଼ିକରେ Secondary Atomic Timescale ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ NPLରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା Indian Standard Time ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେସେବଲ୍ ସମୟ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଲା; ଅହମଦାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଫରିଦାବାଦ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂଗୌହାଟୀ।
ETV Bharat: ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟେଲିକମ୍, ପରିବହନ, ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ଜାତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଦର୍ଭ କାହିଁକି ଏତେ ଜରୁରୀ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟର ସଠିକତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ISROର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତାର, କାରଣ ଏହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଅପରେସନ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନାନୋସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରର ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରର ସଠିକତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ NPLର NTP (Network Time Protocol) ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ନେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଏହାର ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁମୋଦିତ ଉତ୍ସରୁ ସମୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ ଏହାପରେ ଏକ ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରହିବ।
ETV Bharat: ଏକ ସାଧାରଣ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମୟ ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପକୁ ନେଇ ବିବାଦ କିମ୍ବା ହେରଫେରକୁ କିପରି ରୋକିପାରିବ ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଧରନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରେଳର Tatkal ଭଳି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କହିପାରନ୍ତି ଯେ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେ ଲଗ୍-ଇନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଟିକେଟ୍ ସରିଯାଇଥିଲା। ଯଦି ସର୍ଭରର ସମୟକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବଦଳାଯାଇପାରେ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଖୋଲିଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସର୍ଭରକୁ ଏକ ଆଇନଗତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ ଜାତୀୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ସମୟ ସହ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୁଏ, ତେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ କ୍ଲକ୍ରେ ହେରଫେର କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବ ଏବଂ ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ ଯାଞ୍ଚଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ସମାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଟ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରମାଣିତ ଏବଂ ଟ୍ରେସେବଲ୍ ସମୟ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିବେ।
ETV Bharat: ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅର୍ଥ କ’ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ବଦଳିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯଦି ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀମାନେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମକୁ IST ସହ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ନିଜ ଫୋନରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ସଠିକ୍ ସମୟ ପାଇବେ।
ଲାପଟପ୍, PC କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମୟକୁ IST ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ NPLର NTP ସେବା ସହ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଇବର ଠକେଇ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ର ସମୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଲେ, ସଠିକ୍ ଭାବେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବା ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ।
ETV Bharat: ତେବେ ଆଇନଗତ IST ଲାଗୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଘଡ଼ି କିମ୍ବା ହାତଘଡ଼ି ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ନା। ମାନୁଆଲ୍ ଘଡ଼ି ଏବଂ କ୍ଲକ୍କୁ ପୂର୍ବଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ସଠିକ୍ କରିବେ। ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସେଥିରେ ଥିବା ଟାଇମ୍ଷ୍ଟାମ୍ପର ଟ୍ରେସେବିଲିଟି ସମ୍ପର୍କିତ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ହାତଘଡ଼ି IST ସହ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବେ।
ETV Bharat: ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଠିକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିଷୟରେ କହିଲେ। ଏହା କିପରି କାମ କରେ ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରର ବହୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ NTP ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସଠିକତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। କିଛି ରଣନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନପାରନ୍ତି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫିଅରେନ୍ସ କିମ୍ବା ଜାମିଂ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବେ ସଂବେଦନଶୀଳ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟେରେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍ ଲିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ହେଉଛି White Rabbit, ଯାହା Precision Time Protocolର ଏକ ଉନ୍ନତ ରୂପ।
ETV Bharat: White Rabbit ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି କ’ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର RRSLରୁ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଲିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଟାଇମ୍ସ୍କେଲ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା White Rabbit ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ସମୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା।
ଏହା ଏକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିଲା, ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ଫାଇବର ଟାଇମିଂ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ; ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କିମ୍ବା ରଣନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ।
ETV Bharat: ଏପରି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା National Stock Exchange ପାଇଁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଛି କି?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: NSEରେ ଏକ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔପଚାରିକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ। White Rabbit ମଡ୍ୟୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ବଜାରରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବେ ଉପଲବ୍ଧ। ଜାତୀୟ ମାପ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭାବେ NPLର ଭୂମିକା ହେଉଛି ସିଷ୍ଟମ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସମୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ରିସିଭିଂ ଏଣ୍ଡରେ ମପାଯାଉଥିବା ସଠିକତା ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ସହ ଟ୍ରେସେବଲ୍ କି ନାହିଁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକତା ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଶେଷରେ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ।
ETV Bharat: ୧୮୦ ଦିନର ପରିବର୍ତ୍ତନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ? ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ କି ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ଅଧିକାଂଶ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରର ସଠିକତା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଷ୍ଟମ୍ ବ୍ୟବହାର କରି NTP ଭଳି ସେବା ନିଆଯାଇପାରିବ। କେବଳ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ବିଶେଷ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।
ମାଇକ୍ରୋସେକେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ନାନୋସେକେଣ୍ଡ ସ୍ତରର ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର କନେକ୍ସନ୍, White Rabbit ଉପକରଣ କିମ୍ବା ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ; ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରଣନୈତିକ କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ।
ETV Bharat: ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିପାରେ କି ?
ଡ. ପୁନମ ଅରୋରା: ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନର NTP ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏହି ସେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେବା ଶୁଳ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ କି ନାହିଁ, ତାହା କହିବା କଷ୍ଟକର। ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରଖିଛି। ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀକରଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।