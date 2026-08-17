IN DEPTH: ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ୨ୟ ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଶ; CSE ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଆ ସବୁଠୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ୪ର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଶା
EPI 2026: ୧୭୭ ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ୧୭୬ତମ ସ୍ଥାନରେ; ୪୭ଟି ପରିବେଶୀୟ ସୂଚକର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବାବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି।
Published : August 17, 2026 at 4:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ନେଇ ଭାରତର ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶଗତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସୂଚକାଙ୍କ (Environmental Performance Index - EPI-2026) ରିପୋର୍ଟ ଦେଶର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି।
EPI 2026ରେ ପରିବେଶୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଜୀବନ୍ତତା ସମେତ ୪୭ଟି ପରିବେଶୀୟ ସୂଚକ ଆଧାରରେ ୧୭୭ଟି ଦେଶକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତ ୨୨.୪୬ ସ୍କୋର ସହ ୧୭୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠୁ ଖରାପ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏହି ସୂଚକରେ ଭାରତଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି।
- ଦଶ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରାଙ୍କିଂ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତାଜନକ
ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତର EPI ସ୍କୋରରେ ୭.୪୭ ପଏଣ୍ଟର ସୁଧାର ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମସ୍ୟା ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛି।
ବିଶେଷକରି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା, ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ସର୍ଜନ ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି।
- ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା
ଭାରତର ରାଙ୍କିଂକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୫.୧୩ ଏବଂ ରାଙ୍କ ୧୭୪। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା (Air Quality)ରେ ଭାରତ ୧୭୫ତମ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୭.୮୯।
Ambient PM2.5 DALY Rateରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୦.୪୯। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଏହି ସୂଚକରେ ୬.୨୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। Carbon Monoxide Exposureରେ ସ୍କୋର ୦.୦୦, ଯେଉଁଥିରେ ୨.୮୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। Sulphur Dioxide Exposureର ସ୍କୋର ୮.୯୪, ଯେଉଁଥିରେ ୨.୨୦ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି।
ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସର୍ଜନ, ଯାନବାହନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ, କୋଇଲା ଆଧାରିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବାୟୋମାସ୍ ଜଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଚାଲିଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମସ୍ୟାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
- ପରିମଳ ଓ ପାନୀୟ ଜଳରେ ସୁଧାର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦୁର୍ବଳ
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧାରେ ଭାରତ କିଛି ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍କୋର ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୮.୩୩ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ି ୨୬.୩୫ ହୋଇଛି। Unsafe Sanitationରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୨୭.୦୫, ଯାହା ଗତ ଦଶ ବର୍ଷରେ ୯.୨୫ ପଏଣ୍ଟ ସୁଧାର ଦର୍ଶାଉଛି।
ଅସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍କୋର ୨୫.୮୮, ଯେଉଁଥିରେ ୭.୭୨ ପଏଣ୍ଟ ସୁଧାର ହୋଇଛି। ତଥାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ତୁଳନାରେ ଦୁର୍ବଳ। ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କଠିନ ଅଳିଆ (Sustainably Managed Solid Waste) ସ୍କୋର ମାତ୍ର ୧୮.୪୦, ଏବଂ ଏହି ସୂଚକରେ ଭାରତର ରାଙ୍କ ୧୪୧।
- ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତ ୧୭୧ତମ
ଇକୋ-ସିଷ୍ଟମ୍ ଜୀବନୀତାରେ ଭାରତ ୨୨.୮୨ ସ୍କୋର ସହ ୧୭୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୯.୦୯ ଏବଂ ରାଙ୍କ ୧୭୪।
ସ୍ଥଳଜ ବାୟୋମ ସୁରକ୍ଷା(Terrestrial Biome Protection)ର ସ୍କୋର ୧.୧୩, ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ(Protected Area Representation) ୩.୫୮ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଯୋଗ(Protected Area Connectivity) ୦.୬୦।
ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସ୍କୋର ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆବାସ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ଇଣ୍ଡେକ୍ସର ସ୍କୋର ୩୧.୬୨, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୯.୦୫ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପର ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି।
- ବନ ସୁରକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ଭାରତର ଫରେଷ୍ଟ ସ୍କୋର୍ ୧୭.୯୭। ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ଏଥିରେ ୩.୯୬ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଗଛ ଆଚ୍ଛାଦନ କ୍ଷତି (Tree Cover Loss)ର ସ୍କୋର ୧୬.୭୧, ଯେଉଁଥିରେ ମଧ୍ୟ ୩.୯୬ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଜମି ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ ଚାପ ଭାରତର ବନ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତାଜନକ
- କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶ୍ରିତ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଆପେକ୍ଷିକ ଫସଲ ଅମଳରେ ଭାରତ ୧୦୦ ସ୍କୋର ସହ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ। ଏହା ଦେଶର ଉଚ୍ଚ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବିପଦରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୪୫.୭୫, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୭.୧୬ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି।
ଫସଫରସ୍ ଅଧିକର ସ୍କୋର ୩୮.୮୯, ଯେଉଁଥିରେ ୦.୨୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି।
- ଏଷ୍ଟୋନିଆ EPI 2026ରେ ନମ୍ବର-୧: ଭାରତଠାରୁ କେଉଁଠି ଆଗରେ ?
ଉତ୍ତର ୟୁରୋପର ବାଲ୍ଟିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରାୟ ୧୪ ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏଷ୍ଟୋନିଆ EPI 2026ରେ ୭୪.୭୯ ସ୍କୋର ସହ ପ୍ରଥମ ହୋଇଛି। ଏଷ୍ଟୋନିଆର ଉଚ୍ଚ ରାଙ୍କିଂ ପଛରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରିବେଶ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଜଳବାୟୁ ନୀତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର କମ୍ ରାଙ୍କିଂର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ଜୈବ ବିବିଧତାର ହ୍ରାସ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଉତ୍ସର୍ଜନର ଅଧିକ ଆଶଙ୍କା।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାରେ ଭାରତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଧାର ବଡ଼ ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ।
- ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ୮୦.୭୬, ଭାରତ ୭.୮୯
- ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ସ୍କୋର ୭୫.୮୮, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ୧୫.୧୩
- ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ସ୍କୋର ୮୦.୭୬, ଭାରତର ମାତ୍ର ୭.୮୯
- ଭାରତର PM2.5 ସ୍କୋର ୦.୪୯, ଯାହା ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପ, କୋଇଲା ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ବାୟୋମାସ୍ ଜଳାଇବା ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ଗୁରୁତର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ସୂଚାଉଛି
- ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ୧୦୦, ଭାରତ ୧୮.୪୦
ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କଠିନ ଅଳିଆରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ୧୦୦ ସ୍କୋର ସହ ପ୍ରଥମ। ଏହା ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୮.୪୦, ରାଙ୍କ ୧୪୧।
ଅପଚୟ ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ୯୧.୬୯, ଭାରତ ୨୮.୮୩ ସ୍କୋର କରିଛି। ଏହା ସିୱେଜ୍ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଥିବା ବଡ଼ ତଫାତକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
- ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପଛରେ
- ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଜୀବନୀତାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ୬୩.୬୬ ସ୍କୋର ସହ ୮ମ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ୨୨.୮୨ ସ୍କୋର ସହ ୧୭୧ତମ
- ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ସ୍କୋର ୬୭.୦୬, ଭାରତର ୯.୦୯
- ଭାରତର Terrestrial Biome Protection ସ୍କୋର ୧.୧୩ ଏବଂ Protected Area ସୂଚକଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍। ଏହା ଜଙ୍ଗଲ, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆବାସ ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ଥିବା ଚାପକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
- ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିବାରଣରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ପ୍ରଥମ
ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଶମନରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆ ୯୦.୫୮ ସ୍କୋର ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ। ଯେଉଁଠି ଭାରତର ସ୍କୋର ୨୮.୦୧ ଏବଂ ରାଙ୍କ ୧୩୦।
ଏଷ୍ଟୋନିଆ ଉତ୍ସର୍ଜନ ହ୍ରାସରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ଏବଂ ବଢ଼ୁଥିବା ଗ୍ରୀନ୍ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ସର୍ଜନ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସାମ୍ନା କରୁଛି।
- ବନ ଓ ଜମି ପରିଚାଳନା
ଭାରତର Forest Score ୧୭.୯୭, ଯେତେବେଳେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ୬.୯୦। ତଥାପି ଭାରତ ବନ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଜମି ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅଧିକ ଚାପ ସାମ୍ନା କରୁଛି। ଗଛ ଆଚ୍ଛାଦନ କ୍ଷତିରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୧୬.୭୧, ଯେଉଁଥିରେ ଗତ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୩.୯୮ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ବାସସ୍ଥାନ ଖଣ୍ଡୀକରଣଏବଂ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ।
- ସମୁଦ୍ର ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ପରିଚାଳନାରେ ମଧ୍ୟ ତଫାତ
ସାମୁଦ୍ରିକ ବାସସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷାରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ସ୍କୋର ୮୨.୪୯। ଭାରତର ମତ୍ସ୍ୟପାଳନ ସ୍କୋର ୩୨.୬୯ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଟ୍ରଫିକ୍ ସୂଚକାଙ୍କ(Regional Marine Trophic Index)ର ସ୍କୋର ୩୮.୭୦, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦.୨୭ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଯାହା ସମୁଦ୍ରୀୟ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାପ ଭାରତର ସମୁଦ୍ରୀୟ ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି।
- ୨୦୫୦ର ଉତ୍ସର୍ଜନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବଡ଼ ତଫାତ
ପ୍ରକଟିତ ନିର୍ଗମନ 2050ରେ ଏଷ୍ଟୋନିଆର ସ୍କୋର ୧୦୦। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ସର୍ଜନ କମାଇବା ଦିଗରେ ଦେଶର ଦୃଢ଼ ପଥକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହି ସୂଚକରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ୦.୦୦। ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ଚାହିଦା ଏବଂ କାର୍ବନ୍-ପ୍ରଧାନ ଇନ୍ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭରତା ଭାରତ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ସର୍ଜନ କମାଇବାକୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରେ।
- ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଭଲ
Environmental Performance Index 2026ରେ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ରାଙ୍କିଂ ଚିନ୍ତାଜନକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର (CSE) ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ୪ରେ ପ୍ରକାଶିତ ‘State of India’s Environment 2026’ ରିପୋର୍ଟର ପରିବେଶ ବର୍ଗରେ ଗୋଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ଗୋଆ ପରେ ହରିୟାଣା ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତୃତୀୟ, ତ୍ରିପୁରା ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସବୁଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ, ତାମିଲନାଡୁ, ବିହାର ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ ତଳ ଆଡ଼କୁ ରହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼ ପ୍ରଥମ, ଯେତେବେଳେ ପୁଡୁଚେରୀ ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି।
- EPI କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ?
EPI ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତୁଳନାଯୋଗ୍ୟ ପରିବେଶୀୟ ଡାଟାସେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ଡାଟାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ସତ୍ୟାପନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ନୂତନତା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ପ୍ରବେଶ ଭଳି ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୂଚକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ-ଠାରୁ-ଦୂରତା ପଦ୍ଧତିରେ ୦ରୁ ୧୦୦ ସ୍କେଲରେ ସ୍କୋର ଦିଆଯାଏ।
୪୭ ସୂଚକ, ୧୨ ବର୍ଗ ଓ ୩ ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। EPI 2026ର ୪୭ଟି ସୂଚକକୁ ୩ଟି ମୁଖ୍ୟ ନୀତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଛି।
- ପରିବେଶୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ
- ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ
- ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ର ଜୀବନ୍ତତା
ଯାହାକୁ ୧୨ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡିକ ହେଲା...
1. ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶମନ
2. ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା
3. ବନ
4. ତୃଣଭୂମି
5. ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ
6. ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ
7. କୃଷି
8. ଜଳ ସମ୍ପଦ
9. ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ
10. ଭାରୀ/ଓଜନିଆ ଧାତୁ
11. ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା
12. ଜୈବ ବିବିଧତା ଓ ଆବାସସ୍ଥଳୀ
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; ଶେଷ EPI ସ୍କୋର ଏହି ସୂଚକଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମ ଆଧାରରେ ଗଣନା କରାଯାଏ।
ଏଥିରେ ପରିବେଶଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ୨୫%,ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ୩୦% ଏବଂ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଜୀବନୀତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ୪୫% ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି। EPI 2026ର ତଥ୍ୟ ଏକ ପଟେ ଭାରତର ପରିବେଶୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ପ୍ରଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ବର୍ଜ୍ୟ ପରିଚାଳନା, ବନ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ କୃଷି ଉତ୍ପାଦକତାରେ ସୁଧାର ଦେଖାଯାଇଛି।
ସେହିପରି, ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ EPI ରାଙ୍କିଂ ୧୭୬ତମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରର ଚିତ୍ର ଏକାଭଳି ନୁହେଁ। CSEର ଭାରତର ପରିବେଶ ସ୍ଥିତି 2026 ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।