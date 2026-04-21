ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ୬.୪% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ: ଜାତିସଂଘ ରିପୋର୍ଟ

୨୦୨୭ରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ୬.୬%କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତି ୪.୪% ରହିବ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ଅନୁମାନ କରିଛି ।

Representational Image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଛବି (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 2:32 PM IST

ଜାତିସଂଘ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ୬.୪ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ ଏହା ୬.୬ ପ୍ରତିଶତକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜାତିସଂଘର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ‘Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2026’ ନାମକ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଦ୍ରାସ୍ପିତି ହାର ଆନୁମାନିକ ୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ୨୦୨୭ରେ ୪.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ । ଜାତିସଂଘର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ କମିଶନ୍ ଫର୍ ଏସିଆ ଏଣ୍ଡ ଦ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ (ESCAP) ଦ୍ୱାରା ସୋମବାର ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଅର୍ଥନୀତି ୨୦୨୫ରେ ୫.୪ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଯାହା ୨୦୨୪ର ୫.୨ ପ୍ରତିଶତ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ୨୦୨୫ରେ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୪ ପ୍ରତିଶତକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଦୃଢ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି, ଜିଏସଟି ହାର ହ୍ରାସ ପାଇବା ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଟାରିଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୫ର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ କାରବାରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ୨୫ ପ୍ରତିଶତ କମିଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର୍ ଭାରତର ବୃଦ୍ଧିର ମୁଖ୍ୟ ଭୁମିକା ଭାବେ ରହିଥିଲା।

ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କମିଛି

ବ୍ୟାବସାୟିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଯୋଗୁଁ ବିକାଶଶୀଳ ଏସିଆ ଏବଂ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ (FDI) କମିଛି। ୨୦୨୪ରେ ୦.୬ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ୨୦୨୫ରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ FDI ୨ ପ୍ରତିଶତ କମିଥିଲା, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ FDI ୧୪ ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏସିଆ-ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ତିନିମାସରେ ଗ୍ରିନଫିଲ୍ଡ FDI ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ କାଜାକସ୍ଥାନ ଥିଲେ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରମଶଃ ୫୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର, ୩୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର, ୨୫ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଏବଂ ୨୧ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ନିବେଶ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା।

୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ଥିଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରାହକ ଦେଶ

ରିପୋର୍ଟରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା ଏସିଆ ଓ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଦେଶୀୟ ନିଯୁକ୍ତିର ଅସୁବିଧାର ପ୍ରଭାବକୁ କମାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଭାରତ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ସରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯଥା ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ୨୦୨୪ରେ ୧୩୭ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ ପାଇ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରାହକ ଦେଶ ଥିଲା। ତେବେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ସମସ୍ତ ରେମିଟ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ୧ ପ୍ରତିଶତ କର ଲାଗୁ କରିଥିବାରୁ ଭାରତ କିଛି କ୍ଷତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୬.୬ ମିଲିୟନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଜବସ୍ ରହିଛି

ରିପୋର୍ଟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପୁନଃ ନବୀକରଣ ଉର୍ଜା ଏଜେନ୍ସି (IRENA)ର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ ୧୬.୬ ମିଲିୟନ୍ ଗ୍ରିନ୍ ଜବସ୍ ରହିଛି। ୨୦୧୨ରୁ ୨୦୨୪ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୦.୮ ମିଲିଅନ୍ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ୭ ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ୧୬.୬ ମିଲିୟନ୍ ଚାକିରୀ ମଧ୍ୟରୁ ୭.୩ ମିଲିୟନ୍ ଚୀନରେ, ୧.୩ ମିଲିୟନ୍ ଭାରତରେ ଏବଂ ୨.୫ ମିଲିୟନ୍ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ରହିଛି, ଯାହା କ୍ରମଶଃ ବିଶ୍ୱ ମୋଟର ୪୪ ପ୍ରତିଶତ, ୮ ପ୍ରତିଶତ ଓ ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ଅଟେ। ସରକାରମାନେ ପରିବେଶ-ମିତ୍ର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନୂତନ ଦେଶୀୟ ଶିଳ୍ପ ଗଠନ ଏବଂ ସମର୍ଥନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ସର୍ବସାଧାରଣ ନିବେଶ ଏବଂ ଲକ୍ଷିତ ଶିଳ୍ପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ନବୀକରଣ ଉତ୍ପାଦକ, ଗ୍ରିଡ୍ ବିକାଶକାରୀ, ସ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଓ ଗ୍ରିନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭଳି ଖାତାମାନଙ୍କ ଉଦୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତର Production Linked Incentive (PLI) ଯୋଜନାକୁ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଦେଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ମାକ୍ରୋ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା; ସୋଲାର ଫୋଟୋଭୋଲ୍ଟାଇକ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଗ୍ରିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ସହ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେଉଛି। ଏସିଆ ଓ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଓ ଉର୍ଜା ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଶିଳ୍ପ ନୀତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

