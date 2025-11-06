ETV Bharat / bharat

ଏଥର ବିବାହ ଋତୁରେ 46 ଲକ୍ଷ ପଡିବ ହାତଗଣ୍ଠି, ହେବ ରେକର୍ଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ

CAIT ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଋତୁରେ 46 ଲକ୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେବ।

Representational Image
Representational Image (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 6:52 PM IST

5 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସିଲା ବାହାଘର ଋତୁ । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିବାହ ଋତୁ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପାର ବଢିଥାଏ । ଏନେଇ କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ (CAIT) ପକ୍ଷରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ଼ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି(CRTDS) ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ 46 ଲକ୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃଦ୍ଧି ଦେବ । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ।

Wedding season to start from Nov 1 to Dec 14
Wedding season to start from Nov 1 to Dec 14 (ETV Bharat)

6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ:

ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାହାଘର ଋତୁ । ବିଶେଷତଃ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବାହାଘର ଏହି ଋତୁରେ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ ବା କ୍ୟାଟ୍ (CAIT) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିବାହ ଋତୁରେ ଆନୁମାନିକ 46 ଲକ୍ଷ ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଖାପାଖି 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ହେବ । କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରେ 4.8 ଲକ୍ଷ ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେବ ।

Decoarations in Indian wedding
Decoarations in Indian wedding (ETV Bharat)
  • କ୍ୟାଟ୍ (CAIT) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିବାହ ଋତୁରେ ସରକାରଙ୍କ 'Vocal for Local' ପଦକ୍ଷେପର ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାପାରୀ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ ।

ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ:

କନଫେଡେରେସନ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରେଡର୍ସ ବା କ୍ୟାଟ୍ (CAIT)ର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଟ୍ରେଡ଼ ଡେଭେଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟିର ଏହି ନୂତନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ପାଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଆଗାମୀ ବିବାହ ଋତୁ (1 ନଭେମ୍ବର ଠାରୁ 14 ଡ଼ିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ) ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହୁ ଲାଭ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ଏହି ବିବାହ ଋତୁ କେବଳ ଆମ ଦେଶର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ବରଂ ଆମର ଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ତଥା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଦିଗରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଧରଣର ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବ ।

Priority on Indian goods in this Wedding season
Priority on Indian goods in this Wedding season (ETV Bharat)

ଦେଶରେ ଏତିକି ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି:

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାହାଘର ସିଜନ 45 ଦିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ । ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ଡ଼ାଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ସକରାତ୍ମକ ସ୍ଥିତି ଦର୍ଶାଇଛି । କ୍ୟାଟ୍ (CAIT)ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସାରା ଦେଶରେ 46 ଲକ୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ରହିଛି । ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 6.50 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ବ୍ୟବସାୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

ହେବ ବ୍ୟବସାୟ:

ଗତବର୍ଷ ଏହି ଋତୁରେ 5.90 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିଲା । ଚଳିତବର୍ଷର ଆୟ ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ 10% ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ହେବକୁ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହାଘରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢୁଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି । ଏଥର 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ସରକାର ଏଥିରୁ 75,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ଲାଭ କରିବେ ।

Indian wedding season to fuel economy positively
Indian wedding season to fuel economy positively (ETV Bharat)

ଦିଲ୍ଲୀର ଯୋଗଦାନ:

ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିବାହ ଋତୁ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ଅଧିକ ହେବ । ଦିଲ୍ଲୀରେ ପାଖାପାଖି 4.8 ଲକ୍ଷ ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀରୁ 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ ରହିଛି । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ହର ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ 1.2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର ହେବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ।

'ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ୍'(Vocal for Local):

କ୍ୟାଟ୍ (CAIT)ର ରିପୋର୍ଟରେ ଭାରତୀୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ତଥା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀ ବଦଳରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଯାନ 'ଭୋକାଲ ଫର ଲୋକାଲ୍'କୁ ଚଳିତବର୍ଷ ବହୁ ଲାଭ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଭାରତୀୟ ନିର୍ମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସାମଗ୍ରୀର ବହୁଥିବା ଚାହିଦା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରେ । ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ 'ମେଡ଼ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ'ଉତ୍ପାଦର ବ୍ୟବହାର 70% ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକିଣି ପାଇଁ କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପୋଷାକ, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ ଓ ସାଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ, ବାସନ, କ୍ୟାଟେରିଂ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଛି ।

ବିବାହ ଋତୁରେ ଲାଭ ଆୟ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ର:

ଏହି ବିବାହ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ସ୍ଥାନୀୟ କାରିଗର, ବଣିଆ, ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟାପାରୀ, ହାତବୁଣା ବସ୍ତ୍ର କାରିଗର ଉଦ୍ୟୋଗ, ତଥା ଲଘୁ ଓ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭାନ୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କଳା ଓ କାରିଗରୀର ବଢୁଥିବା ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମୀଣ ତଥା ସହରର ବଜାରରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ରୋଜଗାର ଓ ଆର୍ଥିକ ବିସ୍ତାର:

ବିବାହ ପାଇଁ କେବଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଜାରରେ ରୋଜଗାର ହୁଏ ନାହିଁ । ଏଥିପାଇଁ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ପାଇଁ ଡେକୋରେଟର, କ୍ୟାଟରର, ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନର, ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏପରିକି ବସ୍ତ୍ର ବେପାରୀ, କାରିଗର, ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଲ ବିକ୍ରେତା, ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ତଥା ଡ଼ିଜେ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଭଳି ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ବ୍ୟାପାର ଭଲ ହୋଇଥାଏ ।

ରିପୋର୍ଟରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡ଼ିଂ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ଭୂମିକା:

ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ବିଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂ କରିବାକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ତଥା ଗୋଆର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବିଟ୍ ୱେଡ଼ିଂର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ଥାନୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ହୋଟେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଳ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଡ଼ିଜିଟାଲ ନିମନ୍ତ୍ରଣ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଭରେଜ ଓ AI ଦ୍ବାରା ୱେଡ଼ିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଆଦିରେ ମଧ୍ୟ 25% ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରୁ ଆମର ପାରମ୍ପାରିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଧୁନିକତା ସହିତ ସମନ୍ବୟର ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚାହିଦା:

ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ଗୁଜୁରାଟରେ ଲଗ୍ଜରୀ ବା ସୌଖୀନ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ୱେଡିଂର ପ୍ରଚଳନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବରେ ପାରମ୍ପାରିକ ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ଓ କ୍ୟାଟେରୀଂ ଉପରେ ବେଶି ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଓ ମଣ୍ଡପ ସେବା ଆଦିର ତାହିଦା ବଢିଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ବିବାହ କରିବାର ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି ।

ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି:

CAIT ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତର ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘରୋଇ ବାଣିଜ୍ୟର ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଟେ । ଏହା ପରମ୍ପରା, ଆଧୁନିକତା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ମିଶ୍ରଣ । 6.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଗ୍ରାହକ ଚାହିଦାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏହି ଋତୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ବିବାହ କେବଳ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଚାଳିତ କରୁଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ଆର୍ଥିକ ଇଞ୍ଜିନ । ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, କାରିଗର ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ,'ଏକ ଭାରତ, ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ'ର ଆତ୍ମାକୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କରୁଛି ।

"ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପାଲଟିଛି। ଭାରତୀୟ ବିବାହ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବିଶାଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା ବାଣିଜ୍ୟ, ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଚଲାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦମ୍ପତି ସାତଟି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ସୂତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ବୁଣନ୍ତି।" -ପ୍ରବୀଣ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ, ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, କ୍ୟାଟ

ବିବାହରେ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ:

କ୍ଷେତ୍ରପ୍ରତିଶତ
ଆଭୁଷଣ15%
ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶାଢୀ10%
କ୍ୟାଟେରୀଂ ସେବା10%
ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ10%
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ5%
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା(ଡେକୋରେସନ୍, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଯାତ୍ରା)20%
ମିଠା, ଉପହାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସାମଗ୍ରୀ15%

ଏହି ସାରଣୀ ବିବାହରେ ହେଉଥିବା ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ।

କ୍ୟାଟ୍ (CAIT)ର ରିପୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟାଂଶ:

  • ସମୁଦାୟ ବିବାହ ସଂଖ୍ୟା: 46 ଲକ୍ଷ
  • ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟାପାର: 6.50 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା
  • ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମୁଦାୟ ବିବାହ: 4.8 ଲକ୍ଷ
  • ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାପାର: 1.8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା

ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ 2024 ମସିହାରେ 48 ଲକ୍ଷ ବିବାହରୁ 5.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି 2023 ମସିହାରେ 38 ଲକ୍ଷ ବିବାହରୁ 4.74 ଲକ୍ଷ କୋଟିି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିଲା । ସେପରି 2022 ମସିହାରେ 32 ଲକ୍ଷ ବିବାହରୁ 3.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

