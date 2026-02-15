ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସପ୍ତାହ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ
ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9ରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ।
Published : February 15, 2026 at 10:46 AM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ମୃତକ ହେଲେ 22 ବର୍ଷୀୟ ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସାୟ । ଗତ ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପଢୁଥିଲେ ସାକେତ:
କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସୟ ଆମେରିକାର କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରଠୁ ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ପୂରା ସହରରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିପାରିନଥିଲା ।
ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଦୂତବାସ:
ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସାନଫ୍ରାନ୍ସସିକୋ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାରତ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
The Consulate deeply regrets to inform that local police have confirmed the recovery of the body of the missing Indian student, Saketh Sreenivasaiah. We extend our heartfelt condolences to his family and loved ones during this profoundly difficult time.— India in San Francisco (@CGISFO) February 14, 2026
The Consulate stands…
ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଦୂତବାସ:
ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ Xରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି, ‘ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ଏପରି ଦୁଃଖଦ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତବାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୃତଦେହ ଭାରତ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।’
ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି, ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଟିଡ୍ରେନ ରିଜୋନାଲ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ ଶ୍ରୀନିବାସାୟଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ଲାପଟପ ଓ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଥିଲା ।
IIT ମାଡ୍ରାସରେ ପଢିଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସାୟ:
ମୃତ ଶ୍ରୀନିବାସାୟ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରୁ ପଢିଥିଲେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀବାଣୀ ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀନିବାସାୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ।