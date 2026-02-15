ETV Bharat / bharat

ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସପ୍ତାହ ତଳେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ

ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି । ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9ରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ।

Sreenivasaiah
ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ର ମୃତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 15, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ । ମୃତକ ହେଲେ 22 ବର୍ଷୀୟ ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସାୟ । ଗତ ସପ୍ତାହ ତଳେ ସେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ପଢୁଥିଲେ ସାକେତ:

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସୟ ଆମେରିକାର କାର୍ଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 9ରେ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଶେଷଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପସ ପରିସରଠୁ ମାତ୍ର ଏକ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ନିଖୋଜ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିସହ ପୂରା ସହରରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ବି କୌଣସି ଖୋଜଖବର ମିଳିପାରିନଥିଲା ।

ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଦୂତବାସ:

ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସାନଫ୍ରାନ୍ସସିକୋ ସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ସାକେତ ଶ୍ରୀନିବାସୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଭାରତ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ୍ସ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲା ଦୂତବାସ:

ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ Xରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି, ‘ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମିଳିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ । ଏପରି ଦୁଃଖଦ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର ଗଭୀର ସମବେଦନା । ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦୂତବାସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ । ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୃତଦେହ ଭାରତ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।’

ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କି, ଦୂତବାସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କ କରାଯାଇଛି । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଟିଡ୍ରେନ ରିଜୋନାଲ ପାର୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରୁ ଶ୍ରୀନିବାସାୟଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ, ଲାପଟପ ଓ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଥିଲା ।

IIT ମାଡ୍ରାସରେ ପଢିଥିଲେ ଶ୍ରୀନିବାସାୟ:

ମୃତ ଶ୍ରୀନିବାସାୟ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସରୁ ପଢିଥିଲେ । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତି ଶ୍ରୀବାଣୀ ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟର ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀନିବାସାୟ ଜଣେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ।

