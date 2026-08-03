ଗୁଜରାଟ ତୁଳନାରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାରର ଋଣ ପ୍ରାୟ ଦୁଇଗୁଣ; ମୋଟ ଋଣରେ ଶୀର୍ଷରେ ତାମିଲନାଡୁ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଋଣ ନେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣ: ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ପଞ୍ଜାବର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି (GSDP) ଅନୁପାତ ସର୍ବାଧିକ; କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେତେ ଋଣ ନେଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆୟ କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି
Published : August 3, 2026 at 5:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ନାମମାତ୍ର ଜିଡିପି (Nominal GDP) ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ଅଛି। ଦେଶର ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଗ୍ରଗତିରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଗୁଜରାଟ ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଶେଷ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ETV Bharat ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର, ମୋଟ ଋଣ, ଆୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କ୍ଷମତାର ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ
- କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଋଣ ?
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଋଣକୁ ଦୁଇଟି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆକଳନ କରାଯାଏ। ମୋଟ ବକେୟା ଋଣ (Outstanding Debt) ଏବଂ ଋଣ-ଜିଏସଡିପି (Debt-to-GSDP) ଅନୁପାତ।
ମୋଟ ବକେୟା ଋଣ ଆଧାରରେ ତାମିଲନାଡୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୯.୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ରହିଛି। ଏହା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରାୟ ୮.୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରାୟ ୮.୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଆୟ କିମ୍ବା ସକଳ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (GSDP) ସହ ଋଣର ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ।
CAG ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସଦ୍ୟତମ ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ଦେଶରେ ସର୍ବାଧିକ।
ବଡ଼ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ୪୬.୯ ପ୍ରତିଶତ, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୫୯.୮ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ୪୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆକାର ଛୋଟ, ଫଳରେ ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ଅଧିକ ରହିଛି।
ପଞ୍ଜାବର ଋଣ ତାହାର ମୋଟ GSDPର ପ୍ରାୟ ୪୬.୯ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଅଂଶ ରାଜସ୍ୱ ପୁରୁଣା ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧରେ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଏହା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ (୪୦ ପ୍ରତିଶତ) ଏବଂ ବିହାର (୩୭.୩ ପ୍ରତିଶତ) ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଜିଏସଡିପି ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଋଣ ଭାର ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରି ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତି ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ତୁଳନାମୂଳକ ଭାବେ ବହୁତ କମ୍।
- ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇପାରିବେ ?
୨୦୦୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇ ୨୦୦୪ ଜୁଲାଇରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବଜେଟ ପରିଚାଳନା ଆଇନ (Fiscal Responsibility and Budget Management - FRBM Act) ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ଘାଟତି ଉପରେ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷ କ୍ଷତି (Fiscal Deficit) ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କ GSDPର ୩ ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ, ବିଦ୍ୟୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ସହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କଲେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ GSDP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବାର ଅନୁମତି ମିଳିପାରେ।
ଏହାସହିତ ରାଜସ୍ୱ ଘାଟତିକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜିଡିପିର ୦.୫ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କମାଇ ୨୦୦୮-୦୯ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ୍ୟ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବେତନ, ପେନସନ ଓ ପୂର୍ବ ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ ପରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବ୍ୟୟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସନ୍ତୁଳନ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
- ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ କ’ଣ ?
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ସବସିଡି, ନଗଦ ସହାୟତା (Cash Transfer) ଓ ବିଭିନ୍ନ ମାଗଣା ଯୋଜନା (Freebies) ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟ।
ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କ ବଜେଟର ବଡ଼ ଅଂଶ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ, ପେନସନ ଓ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଋଣର ସୁଧ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି।
ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା
- GST ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର ଆଦାୟ କ୍ଷମତା ସୀମିତ ହୋଇଯିବା
- କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଋଣ ନେବା
- ବଜାରରୁ ନିଆଯାଉଥିବା ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା
- ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଋଣ ନେଇଥାନ୍ତି ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ?
ଭାରତର ପବ୍ଲିକ ଡେବ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି (PDMA) ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ (Department of Economic Affairs) ଅଧୀନରେ ଏକ ଅନ୍ତରୀଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାମ କରୁଛି।
ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଘରୋଇ ଓ ବିଦେଶୀ ଋଣ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହିତ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏକ ଅର୍ଥରେ PDMA କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ଏହାର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:
- ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାରି ଓ ବଜାରରେ କାରବାର ପରିଚାଳନା
- ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ (Contingent Liabilities) ପରିଚାଳନା
- ନଗଦ ପରିଚାଳନା
- ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାରି ଓ ପରିଶୋଧ।
- RBIର ଭୂମିକା
- ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସରକାର Consolidated Fund of Indiaର ସୁରକ୍ଷା ବିରୋଧରେ ଋଣ ନେଇପାରିବ
- ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (RBI) କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରେ
- RBI ଆଇନ, ୧୯୩୪ର ଧାରା–୨୧ ଅନୁଯାୟୀ RBI କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସର୍ବଜନୀନ ଋଣ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଋଣ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ।
- ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଋଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ?
ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କମ୍ ରହିଛି, ସେମାନେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା :
- ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟ ନୀତି
- ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଯୋଜନା
- ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
- ଋଣ ସୀମା ପାଳନ
- ବଣ୍ଡ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ
- ନଗଦ ପ୍ରବାହ (Cash Flow)ର ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା
- 'ଫ୍ରିବିଜ୍' କି ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ?
ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ଓ CAG ରିପୋର୍ଟର ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମାଗଣା ସୁବିଧା (Freebies) ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ ବ୍ୟୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍, ଲୋକପ୍ରିୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଜେଟ ବଣ୍ଟନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ରାଜକୋଷୀୟ କ୍ଷତି, ଋଣ ଭାର ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଯଦି ମାଗଣା ଯୋଜନା ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଡ଼ା ନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
- ବିହାର (ଋଣ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା)
- ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ବିହାରର ମୋଟ ଋଣ ୨,୬୮,୬୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା
- ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହା ବଢ଼ି ୩,୭୪,୧୩୩.୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (୩.୭୪ ଲକ୍ଷ କୋଟି)ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର GSDPର ୩୭.୭୨ ପ୍ରତିଶତ
- ୨୦୨୬-୨୭ରେ ଏହା ୪,୪୭,୦୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କା (୪.୪୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି) ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
- ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷୀୟ ଘାଟତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି
- ୨୦୨୪-୨୫ରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୧୩.୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଏହା ୧୪.୯ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
- ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜକୋଷୀୟ ଘାଟତି ୩୯,୧୧୧.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
- ରାଜସ୍ୱ
ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିହାର ଦେଶର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ, କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଏବଂ ବଜେଟ ଆକାରରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି
୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବଜେଟ ୩,୪୭,୫୮୯.୭୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି
ମୋଟ ଆୟ ୩,୪୭,୭୫୨.୬୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ
- ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜସ୍ୱ ଉତ୍ସ
ବାଣିଜ୍ୟିକ କର – ୫୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁଳ୍କ – ୧୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପରିବହନ କର – ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ – ୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ – ୯,୪୦୨.୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା
ବିହାରର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟ ଏହାର ମୋଟ ଆୟ ସହ ସମାନ।
ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି:
ଶିକ୍ଷା : ୬୮,୨୧୬.୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ : ୨୩,୭୦୧.୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ : ୨୧,୨୭୦.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପୋଲିସ ଓ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା : ୨୦,୧୩୨.୮୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବିଦ୍ୟୁତ : ୧୮,୭୩୭.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ମାଗଣା ଯୋଜନା (Freebies)
ବିହାର ସରକାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୩,୨୦୨.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ; ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୨୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ୨୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ପେନସନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହେଉଛି।
୨୦୨୬-୨୭ ସୁଦ୍ଧା ବିହାରର ମୋଟ ଋଣ ୪.୪୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ (JHARKHAND)
ଋଣ (Debt)
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଆର୍ଥିକ ଚିତ୍ର ମିଶ୍ରିତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟର ଋଣ-ଜିଏସଡିପି (Debt-to-GSDP) ଅନୁପାତ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସୁଧାର ଦେଖାଉଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ମୋଟ ଋଣର ପରିମାଣ ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ବକେୟା ଋଣ ୮୪,୭୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ୨୦୨୬-୨୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରାୟ ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଋଣ ପ୍ରାୟ ୩୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ।
ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷୀୟ ଘାଟତି (Fiscal Deficit) FRBM ଆଇନର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ତଥାପି ବଢ଼ୁଥିବା ସର୍ବଜନୀନ ଋଣ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି।
୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜକୋଷୀୟ ଘାଟତି ୧୩,୫୯୫.୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର GSDPର ୨.୧୮ ପ୍ରତିଶତ। ଏହା FRBM ଆଇନର ୩ ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
ରାଜସ୍ୱ (Revenue)
୨୦୨୬-୨୭ରେ ସ୍ଥିର ମୂଲ୍ୟ (୨୦୧୧-୧୨) ଆଧାରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅର୍ଥନୀତି ୬.୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ୧୦.୦୩ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ବ୍ୟୟ (Expenditure)
୨୦୦୦ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗଠନ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ ଆକାରରେ ବ୍ୟାପକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି।
ଗତ ୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ ପ୍ରଥମ ବଜେଟ (୨୦୦୧-୦୨) ତୁଳନାରେ ୧୬ ଗୁଣରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ମାତ୍ର ୧୨ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଋଣ ଉପରେ ବଢ଼ୁଥିବା ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।
ମାଗଣା ଯୋଜନା (Freebies)
୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ୧,୫୮,୫୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟରୁ ୬୭,୪୫୯.୫୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବଜେଟ 'ମଇଆ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା' ପାଇଁ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ୧୪,୦୬୫.୫୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୫୧ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଉଛି।
ଏହି ଯୋଜନା ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ବଜେଟର ୧୩.୯୪ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବଜେଟର ୮.୮୭ ପ୍ରତିଶତ।
ହରିୟାଣା (HARYANA)
ଋଣ (Debt)
ଗତ ତିନି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ହରିୟାଣାର ମୋଟ ବକେୟା ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ GSDP ତୁଳନାରେ ଋଣର ଅନୁପାତ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି।
୨୦୨୪-୨୫: ମୋଟ ଋଣ ପ୍ରାୟ ୩.୩୨ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଋଣ-ଜିଏସଡିପି ଅନୁପାତ ୩୨.୮ ପ୍ରତିଶତ।
୨୦୨୫-୨୬: ଋଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୩.୫୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନୁପାତ ସାମାନ୍ୟ କମି ୩୨.୫ ପ୍ରତିଶତ।
୨୦୨୬-୨୭: ମୋଟ ଋଣ ୩.୯୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ।
୨୦୨୬-୨୭ରେ ରାଜ୍ୟର GSDP ୧୫.୧୮ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ, ଯାହା ଆଧାରରେ ଋଣ GSDPର ୨୫.୭୫ ପ୍ରତିଶତ ହେବ।
ହରିୟାଣାର ମୋଟ ଋଣ ୪୦,୧୪୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ୟୟ ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ହେଉଛି।
ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ହରିୟାଣାକୁ; 'ହରିୟାଣା କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ' ପାଇଁ ୨,୭୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 'ଜଳ ସଂରକ୍ଷିତ ହରିୟାଣା' ପାଇଁ ୪,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ରାଜସ୍ୱ (Revenue)
୨୦୨୫-୨୬ରେ ହରିୟାଣାର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୧,୪୬,୧୬୩.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବାଧିକ ଅବଦାନ ରଖୁଛି, ଯାହା GSDPର ୫୧-୫୪ ପ୍ରତିଶତ।
ଏହାରେ IT, ITES, ଆର୍ଥିକ ସେବା, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଉଛି।
ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର GSDPର ପ୍ରାୟ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖୁଛି।
ମାନେସର ଓ ଫରିଦାବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହରିୟାଣାରେ ଭାରତର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ କାର୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର GSDPର ପ୍ରାୟ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖୁଥିବାବେଳେ ଦେଶର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ବାସମତୀ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ହରିୟାଣାରୁ ହେଉଛି।
- ହରିୟାଣା
ବ୍ୟୟ (Expenditure)
ହରିୟାଣାର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଏହାର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱଠାରୁ ଅଧିକ।
ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ: ୧,୪୬,୧୬୩.୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟ ବ୍ୟୟ: ୧,୮୭,୫୫୬.୪୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି...
ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା: ୨୩,୬୦୩.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଓ କଲ୍ୟାଣ: ୧୭,୨୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ: ୧୪,୦୦୭.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ମାଗଣା ଯୋଜନା (Freebies)
ହରିୟାଣାର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ 'ଲାଡୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା' ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି।
୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ ବରାଦ: ୬,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପୂର୍ବ ବର୍ଷ: ୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ମାସିକ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ୧୪,୦୦୭.୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ୨୩,୬୦୩.୬୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି।
୨୦୨୬-୨୭ ବଜେଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର GSDPର ୨.୪ ପ୍ରତିଶତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ଓ ମାଗଣା ସୁବିଧା ଉପରେ ବ୍ୟୟ ହେବ।
ହରିୟାଣାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ହେଉଛି ଏହାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ।
ଦେଶର ମୋଟ ଭୂମିକ୍ଷେତ୍ରର ମାତ୍ର ୧.୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରିୟାଣା ଭାରତର GDPର ପ୍ରାୟ ୩.୭ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖୁଛି।
ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହରିୟାଣାର ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ୩.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ।
୨୦୨୬ ମେ ମାସରେ ରାଜ୍ୟର SGST ଆଦାୟ ୪,୪୫୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଏବଂ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
- ଦିଲ୍ଲୀ (DELHI)
ଋଣ (Debt)
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବଜେଟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅନୁସାରେ
୨୦୨୫-୨୬ (ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ): ରାଜକୋଷୀୟ ଘାଟତି ୨୨,୨୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା
୨୦୨୬-୨୭ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୧୬,୯୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଋଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ: ୧୫,୩୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବଜେଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡ ପରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଥିବା ଋଣର ଭାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ୨୦୨୨ ସୁଦ୍ଧା ସୁଧ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଜଳ ବୋର୍ଡର ମୋଟ ଋଣ ୬୬,୫୯୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ବ୍ୟୟ (Expenditure)
୨୦୨୫-୨୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ମୋଟ ବଜେଟ ୧,୦୦,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଏଥିରୁ ୫୯,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଯୋଜନା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବରାଦ କରାଯାଇଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ବ୍ୟୟର ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର; ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଦ୍ୟୁତ ଓ ପାଣି ସବସିଡି, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା
ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବଜେଟ ଦଲିଲ ଅନୁସାରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରର ମୋଟ ବ୍ୟୟର ବଡ଼ ଅଂଶ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ (Revenue Expenditure) ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକାଂଶ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସାମିଲ ରହିଛି।
- କର୍ଣ୍ଣାଟକ (KARNATAKA)
ଋଣ (Debt)
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୋଟ ଋଣ ୮,୨୪,୩୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ରାଜ୍ୟର GSDPର ୨୪.୯୪ ପ୍ରତିଶତ।
ଏହା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଫିସ୍କାଲ ରେସପନ୍ସିବିଲିଟି ଆକ୍ଟ (KFRA)ର ୨୫ ପ୍ରତିଶତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି।
୨୦୨୬-୨୭ରେ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଋଣ ଗ୍ରହଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୧,୩୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଏଥିରେ; କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠାରୁ ଋଣ ୬,୮୧୦ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଖୋଲା ବଜାରରୁ ଋଣ ୧,୨୨,୩୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ
LIC, NSSF, NCDC, RIDF ପରି ସଂସ୍ଥାରୁ – ୨,୮୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ତେବେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର ଋଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି
- ୨୦୨୩-୨୪: ୮୫,୮୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୨୪-୨୫: ୧,୦୫,୨୪୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୨୫-୨୬: ୧,୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ୨୦୨୬-୨୭: ୧,୩୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଆକଳନ)
୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବଜେଟ ୪,୪୮,୦୦୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ ୩,୧୫,୦୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
ରାଜସ୍ୱ (Revenue)
କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପ୍ରମୁଖ ଆୟ ଉତ୍ସ
ବାଣିଜ୍ୟିକ କର – ୧,୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ – ୪୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଷ୍ଟାମ୍ପ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ – ୨୯,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମୋଟର ଯାନ କର – ୧୫,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଅଣ-କର ରାଜସ୍ୱ (ଖଣି ଓ ରୟାଲଟି ସମେତ) – ୧୬,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ବ୍ୟୟ (Expenditure)
ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟୟର ବଡ଼ ଅଂଶ ହେଉଛି; ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେତନ, ପେନ୍ସନ, ସୁଧ ପରିଶୋଧ ଓ ସବସିଡି।
୨୦୨୬-୨୭ରେ...
ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟୟ: ୩,୩୮,୦୦୭ କୋଟି ଟଙ୍କା
ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ: ୭୪,୬୮୨ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଋଣ ପରିଶୋଧ: ୩୫,୩୧୬ କୋଟି ଟଙ୍କା
ମାଗଣା ଯୋଜନା (Freebies)
୨୦୨୬-୨୭ରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ପାଞ୍ଚଟି 'ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା' ପାଇଁ ୫୧,୨୮୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବରାଦ କରିଛନ୍ତି।
ଏଥିରେ...
- ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ: ୨୮,୬୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଗୃହ ଜ୍ୟୋତି: ୧୦,୫୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଅନ୍ନ ଭାଗ୍ୟ: ୬,୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଶକ୍ତି: ୫,୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
- ଯୁବ ନିଧି: ୯୧୩ କୋଟି ଟଙ୍କା
ଏହାଛଡ଼ା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ ପାଇଁ ୧୧,୮୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମାଗଣା ଯୋଜନା ଉପରେ ବ୍ୟୟ ରାଜ୍ୟର GSDPର ପ୍ରାୟ ୨ରୁ ୨.୫ ପ୍ରତିଶତ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୯୭,୮୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ମୂଳ ଅନୁବାଦ ଓ ସମ୍ପାଦନା: ଅରୁଣିମା ଘୋଷ/ବୋଧିସତ୍ୱ ମାଇତି