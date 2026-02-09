ଟ୍ରେନର ଏହି ନିୟମରେ ହେବ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ମିଳିବନି ସିଟ୍
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଟ୍ରେନର ବୋର୍ଡିଂ ନିୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସିଟ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ସେହି ନିୟମ ?
Published : February 9, 2026 at 1:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଲୱେ ବୋର୍ଡିଂ ନିୟମରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ସଂଶୋଧନ। ଆସିବ ନୂଆ ନିୟମ, ଟିକେଟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ନ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ମିଳିବନି ସିଟ୍ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ TTE ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନଟି ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନରୁ ଛାଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଟରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ TTE ତୁରନ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ (EFT) ରେ "ନଟ୍ ଟର୍ନ୍ ଅପ୍" ଲେଖି ଦେବେ । ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଟ୍ ହାତରୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ଉପକୃତ ହେବେ ୱେଟିଂ ଏବଂ RAC ଯାତ୍ରୀ :
ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ୱେଟିଂ କିମ୍ବା RAC ଟିକେଟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ । TTE ଖାଲି ସିଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବା ସହିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ୱେଟିଂ କିମ୍ବା RAC ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି ବର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ସେମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ଏକ ମେସେଜ୍ ପାଇବେ ଯେଉଁଥିରେ କେଉଁ କୋଚ୍ ଏବଂ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଆଦି ସୂଚନା ରହିଥିବ । ଯାହା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସିଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।
ବୋର୍ଡିଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରାୟ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ବାତିଲ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରେଳ ଅଧିକାରିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୋର୍ଡିଂ ଷ୍ଟେସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ । ଏପରି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏବଂ ଆପଣ TTE ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟ୍ ଫେରି ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ ।
ଡିଜିଟାଇଜେସନ୍ ଦିଗରେ ରେଲୱେର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ :
ଏହାକୁ ରେଳବାଇ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କେବଳ ରେଳବାଇରେ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ସିଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ, TTE ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକା ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।