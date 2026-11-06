‘ଟ୍ରେନ୍ରେ ବାଣ ଓ ଫଟକା ନେବା ମନା’... ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କଲା ରେଳବାଇ
ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ପାର୍ସଲ ଅଫିସରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି; ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ସହ ଜୋରିମାନା, ଧୂମପାନ ପାଇଁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ। ଚଞ୍ଚଳ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : November 6, 2026 at 7:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ, ଫଟକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି।
ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବାଣ, ଆତସବାଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାର୍ଥ ନେବାକୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଚଳନ୍ତା ଟ୍ରେନ୍ର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ କିମ୍ବା ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ।
ରେଳବାଇର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରି ରେଳ ପରିସରକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ପାର୍ସଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ନହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲଗେଜ୍ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ରୋକିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ସଲ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ, ଫୁଲଝରି, ଫୁଲଝରି ବାଣ, ରକେଟ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, କିରୋସିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦହନଶୀଳ ବା ବିପଜ୍ଜନକ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ କରିବା ନିଷିଦ୍ଧ।
- କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ
ବାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ପାର୍ସଲ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି।
ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF), ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) ଏବଂ ରେଳବାଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସିସିଟିଭି ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବ୍ୟାଗେଜ୍ ସ୍କାନର ଏବଂ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହାୟତାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏହି ଯାଞ୍ଚର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରେଳବାଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଭିଡ଼ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରିବା କିମ୍ବା ରେଳ ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।”
ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥାଏ। ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ସହ ଲଗେଜ୍ ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଆଶଙ୍କା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥାଏ।
ଟ୍ରେନ୍ର ବନ୍ଦ କୋଚ୍ ଭିତରେ ବାଣ ଓ ଆତସବାଜି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ। କାରଣ ନିଆଁ ଲାଗିବା ସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରିବାର ସୁଯୋଗ ସୀମିତ ଥାଏ। ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କ, ଆହତ, ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ରେଳ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ।
ତେଣୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ବିପଦକୁ ରୋକିବା ଉପରେ ରେଳବାଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
- ଜେଲ୍ ଓ ଜୋରିମାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରିବା ରେଳବାଇ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ପୁଣିଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ରେଳବାଇ। ରେଳବାଇ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୪ ଅନୁସାରେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କଲେ ସର୍ବାଧିକ ୩ ବର୍ଷ ଜେଲ୍, ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଜନ ବିଶ୍ୱାସ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧିତ ରେଳବାଇ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୫ ଅନୁସାରେ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ରେଳ ପରିସରକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ ଅତିକମ୍ରେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ରେଳବାଇ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବାଣକୁ ସାଧାରଣ ଲଗେଜ୍ ଭାବେ ବିବେଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାର ପରିବହନ କେବଳ ବାଣ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସହଯାତ୍ରୀ, ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରେଳବାଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
- ଧୂମପାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କଡ଼ା
ବାଣ ଏବଂ ଦହନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ ସହିତ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ରେଳ ପରିସରରେ ଧୂମପାନ ନକରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଧୂମପାନ କଟକଣା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଜନ ବିଶ୍ୱାସ (ସଂଶୋଧନ) ଆଇନ, ୨୦୨୬ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଶୋଧିତ ରେଳବାଇ ଆଇନର ଧାରା ୧୬୭ ଅନୁସାରେ, ରେଳ ପରିସର ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ ଭିତରେ ଧୂମପାନ କଲେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।
ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଟ୍ରେନ୍ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼, ଅଧିକ ଲଗେଜ୍ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧିକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଅଧିକ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି।
ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ, ଅବହେଳିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ RPF, GRP, ଟିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷକ (TTE)ଙ୍କୁ ଜଣାଇପାରିବେ। ଏହାବ୍ୟତୀତ ରେଳବାଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୩୯କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।
ବିଶେଷକରି ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଟ୍ ପର୍ବ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।