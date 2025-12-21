ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର; ବଢିଲା ଟିକେଟ ଦର, 500 KM ଯାତ୍ରା କଲେ ଗଣିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା
ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରକୁ ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
Published : December 21, 2025 at 2:57 PM IST
Indian Railways ticket fare hike ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯାତ୍ରୀଗଣ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣିକି ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା ହେବ ମହଙ୍ଗା । ଟ୍ରେନ ଟିକେଟର ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ନନ୍ ଏସି କୋଚ୍ରେ 500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 10 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରକୁ ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭଡା ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ।
ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 215 କିଲୋମିଟରୁ କମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ । 2015 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ 1 ପଇସା ଏବଂ ମେଲ/ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏସି ଓ ନନ୍ ଏସସି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଭଡା ବୃଦ୍ଧିରୁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ବ ଆଶା ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ । ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଉପନଗରୀୟ ଏବଂ ମାସିକ ସିଜିନ ଟିକେଟରେ କୌଣସି ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ ।
- ଉପନଗର ଏବଂ ମାସିକ ସିଜିନ ଟିକେଟରେ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି
- ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀରେ 215 କିଲୋମିଟିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନି
- 2015 କିଲୋମିଟିରରୁ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 1 ପଇସା
- ମେଲ/ଏକ୍ସପ୍ରେସ ନନ୍ ଏସସି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ଭଡା ବୃଦ୍ଧି
- ଏସି ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି
- ନନ୍ ଏସି କୋଚ୍ରେ 500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଭଡା ଦେବାକୁ ପଡିବ
ଚଳିତବର୍ଷ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭଡା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ରେଳବାଇ । ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 501ରୁ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପାଇଁ 5ଟଙ୍କା ଓ 2500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2501ରୁ 3000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଇଁ 15 ଟଙ୍କା ଭଡା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ରେଳବାଇ ଏହାର ନେଟଓ୍ବାର୍କ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି । କୁରକ୍ଷାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ମେନପାଓ୍ବାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି । ଫଳରେ ମେନପାଓ୍ବାର ଖର୍ଚ୍ଚ 1,15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପେନସନ ଖର୍ଚ୍ଚ 60 ହଜାର କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । 2024-15ରେ ମୋଟ ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ 2,63,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ମେନପାଓ୍ବାର ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଅଧିକ ମାଲ ପରିବହନ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଯାତ୍ରୀ ଭଡା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ।
