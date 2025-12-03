ଆସୁଛି ରେଳବାଇର ନୂଆ ନିୟମ: ତତ୍କାଳ କାଉଣ୍ଟର ଟିକେଟରେ OTP ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବୁକିଂ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ (Indian Railways) କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବ ୱାନ ଟାଇମ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
Tatkal Counter Tickets ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତତ୍କାଳ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ । କାଉଣ୍ଟର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ଆସିବ ସ୍ବଚ୍ଛତା । ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଏଣିକି ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ବେଳେ ୱାନ୍-ଟାଇମ୍ ପାସୱାର୍ଡ (OTP) ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍କାଳ ପାଇଁ OTP ଆଧାରିତ ୱିଣ୍ଡୋ ଟିକେଟିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
କାଉଣ୍ଟର ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ OTP-ଆଧାରିତ ତତ୍କାଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା । ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର କିମ୍ବା OTP ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରେଳବାଇ ତତ୍କାଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଫୋନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ପଠାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହେବ ।
ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ବିଭାଗ ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଅନଲାଇନ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତା ମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ଅନଲାଇନ ତତ୍କାଳ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ OTP ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସଫଳତାର ସହ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।
ସେହିପରି ରେଳ ବିଭାଗ ଗତ ୧୭ ନଭେମ୍ବରଠାରୁ ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ OTP-ଆଧାରିତ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୋଟ ୫୨ଟି ଟ୍ରେନରେ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇଛି ।ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ରିଜର୍ଭେସନ କାଉଣ୍ଟରରେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ସମୟରେ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ ଫର୍ମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରରେ ଏକ OTP ମିଳିଥାଏ। ସଫଳ OTP ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ ।
ରେଳବାଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କାଉଣ୍ଟରରେ ଏହି OTP ଆଧାରିତ ତତ୍କାଳ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବାକି ଟ୍ରେନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତତ୍କାଳ ସୁବିଧାର ଅପ ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ଥିବା ଟିକେଟ ପାଇପାରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା । ଏହା ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କରଣ ଅଟେ ।
