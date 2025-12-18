ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; 10 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ସୂଚନା
ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ । ଏଣିକି 4 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ସୂଚନା ।
Published : December 18, 2025 at 8:42 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରେଳଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଏଥର 10 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ମିଳିବ ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ସୂଚନା । ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟସୀମା ସଂଶୋଧନ କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ନୂତନ ନିୟମ:
ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସକାଳ 5:00ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ଏବେ ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତି 8:00 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 2:01ରୁ ଅପରାହ୍ନ 11:59 ଏବଂ ପୂର୍ବାହ୍ନ 12:00 ରୁ ସକାଳ 5:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ।
ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନିୟମ ?
ପୂର୍ବରୁ, ରେଳବାଇର ନିୟମ ଥିଲା ଟ୍ରେନ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ରିଜର୍ଭେସନ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା । ଫଳରେ ୱେଟିଂ ତାଲିକା କିମ୍ବା RACରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ସିଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଉଥିଲେ । ବେଳେ ବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେଟ୍ କନଫର୍ମ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ?
'ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା'
ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,"ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଶୀଘ୍ର ଟିକେଟ ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ନାହିଁ ବରଂ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ଜୋନାଲ ରେଳବାଇ ଏବଂ ଡିଭିଜନଗୁଡ଼ିକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା । ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଅବସ୍ଥାରେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭିଡ଼ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା । ରେଳବାଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଭିଯୋଗ ପାଇ ଆସୁଥିଲା । ଏହି ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବ ।