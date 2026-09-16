ETV Bharat / bharat

ଯାତ୍ରୀମାନେ ଧ୍ଯାନ ଦିଅନ୍ତୁ...ପାର୍ବଣ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଲିବ 800ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍

ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଛଠ ପୂଜା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 800ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

File photo of a passenger walking past a wall mural at New Delhi railway station, in New Delhi
ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 16, 2026 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ପାଇଁ ଘରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛି । ରେଳବାଇ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁଟ୍‌ରେ 800ରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ୍‌କୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 57,000ରୁ ଅଧିକ ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଥ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରେ ସହଜ ହେବ ।

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ନଭେମ୍ବର 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ । ଏହା ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଦୀପାବଳି, ଛଟ୍‌ ପୂଜା ଏବଂ କୁମ୍ଭାଭିଷେକମ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବ ।

କେଉଁ ଜୋନ୍‌କୁ କେତୋଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ ମିଳିଛି ?

ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେନ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, 386 ଗଣପତି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ।

  • ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ (CR): ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସର୍ବାଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରେକର୍ଡ 258ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ
  • ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଲୱେ: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 64ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
  • କୋଙ୍କଣ ରେଲୱେ: ଗୋଆ ଏବଂ ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ-କେରଳ ରୁଟ୍ ପାଇଁ 58ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ।
  • ସାଉଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ: ନିୟମିତ ଟ୍ରେନ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ରୁଟରେ 6ଟି ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଡାଯାଇଛି ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ନର୍ଥ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରେଲୱେ (NCR) ଏବଂ ନର୍ଥ-ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରେଳବାଇ (NWR) ମଧ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲାଉଛି । ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବ ରେଳବାଇ ନେଟୱାର୍କର କିଛି ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି, ସାଉଥ ରେଲୱେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ 'କୁମ୍ଭାଭିଷେକମ' ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ 6 ଯୋଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା

ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଭିଡ଼-ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଲ୍ଡିଂ ଅଞ୍ଚଳ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯିବ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ । ଉତ୍ତମ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସୁଗମ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ସହିତ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରେ ହୋଲ୍ଡିଂ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଜରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଇନକ୍ବାରି କାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ସହାୟତା ଡେସ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ।

ସୁରକ୍ଷା ନଜର

ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ରେଳବାଇ ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି । ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଲଗେଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ନଜର ରଖାଯାଉଛି । ସେହିପରି, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ରେଳବାଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମନିଟରିଂ ରୁମ୍ ଏବଂ ୱାର ରୁମ୍‌ରୁ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ 24x7 ନଜର ରଖାଯାଉଛି ।

ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା

ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟେସନ, ଟ୍ରେନ୍, ରେଲୱେ କଲୋନୀ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କର୍ମଶାଳା, ଡିପୋ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନସେବା ସଂଗଠନ ଭାବରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବ ।

ଡିଜିଟାଲ୍ ଲକର୍ ସୁବିଧା

ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ଷ୍ଟେସନ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ OTP-ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (authentication) ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷିତ 24 ଘଣ୍ଟା ଡିଜିଟାଲ୍ ଲକର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ନର୍ଥ ରେଳବାଇର ଦିଲ୍ଲୀ ଡିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ହଜରତ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଜଙ୍କସନ୍ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବିହାର ଟର୍ମିନାଲରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସୁବିଧା ଲଗେଜ୍ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ସହଜ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗେଜ୍ ବହନ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ।

ଲଗେଜ୍ ଜମା କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ: ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସ୍କ୍ରିନରେ "ଷ୍ଟାର୍ଟ" ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନରେ ପ୍ରାପ୍ତ OTP ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଜର ଆକାର ଏବଂ ସମୟ ଆଧାରରେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସଫଳ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ, ଲକର ଖୋଲିଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଲଗେଜ୍ ଜମା କରିବାକୁ ଏବଂ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର କିପରି Pick-up କରିବେ: ଲକରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 'ଷ୍ଟାର୍ଟ' ଦବାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜିକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ OTP ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ । ପରେ, ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ 'ରିଲିଜ୍' ବଟନ୍ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହା ଲକରକୁ ଅନଲକ୍ କରିବ ।

ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ:

ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ ଏଡାଇବା ଏବଂ ଏକ ସୁଗମ ବୋର୍ଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟେସନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌:

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍‌ର ପରିଚାଳନାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି । ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ 2023-24ରେ ପ୍ରାୟ 40,500 ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା, ତା’ପରେ 2024-25 ରେ ପ୍ରାୟ 85,400 ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ 2025-26 ରେ ପ୍ରାୟ 80,500 ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନରେ ଚାଲିଛି ଆଧୁନିକୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ; ପୂର୍ବତଟରୁ ଏହି ସବୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ...

୫ ଜିଲ୍ଲାର ୭୭୫ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛାଡିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଓ ବାରାଣସୀ ବୁଲିବେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ

TAGGED:

SPECIAL TRAIN
TRAIN FOR FESTIVAL
INDIAN RAILWAYS
ଟ୍ରେନ
RAILWAYS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.