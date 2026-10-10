Explained: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ AI; ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରୁଛି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ
ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବ AI, RPFକୁ ମିଳିବ ସତର୍କ ସୂଚନା; ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କ୍ଷମତା ମିନିଟ୍ ପିଛା ୧.୨୫ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସୁରଭି ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : October 10, 2026 at 1:45 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଅଭିଯୋଗର ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରୁଛି। ଏଥିସହ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଧାରିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତାକୁ ପାଞ୍ଚଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୧.୨୫ ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।
ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରେଲୱେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ (CRIS) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି AI ସକ୍ଷମ ରେଳମଦଦ୍ (RailMadad) ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତୀକରଣ, ସମନ୍ୱିତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କୋଚ୍ ମିତ୍ର (Coach Mitra) ଆପ୍ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥା (Railway Security Response System)।
ଏଥିସହ ରେଳବାଇର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରୁଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଏହି ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି।
CRISର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ଜୈନ ETV Bharatକୁ କହିଛନ୍ତି, “ଆମର ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୧୯୯୫ ମସିହାରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଉନ୍ନତ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମିନିଟ୍ ପିଛା ପ୍ରାୟ ୨୫,୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇପାରୁଛି। ଆମେ ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ ପାଞ୍ଚଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରି ମିନିଟ୍ ପିଛା ୧,୨୫,୦୦୦ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ବଢ଼ିବା ସହ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ବିଫଳ ହେବାର ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ ୪,୦୦୦ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧,୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ।”
- AI ମଡେଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟେସନରେ ଭିଡ଼ର ପୂର୍ବାନୁମାନ, RPFକୁ ମିଳିବ ସତର୍କ ସୂଚନା
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ CRIS ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଅତୀତର ଯାତ୍ରୀ ତଥ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମଡେଲ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ରହିବେ, ତାହାର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶେଷକରି ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ (RPF)କୁ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହାୟତା କରିବ।
ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରକୃତ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥିତି ସହ ସଂରକ୍ଷିତ ଟିକେଟ୍ଧାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ମିଳାଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଧାରାକୁ ଆଧାର କରି ଅସଂରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରାଯାଏ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଷ୍ଟେସନ୍ୱାରୀ ଏବଂ ଘଣ୍ଟାୱାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ମିଶାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ର ହିସାବ କରାଯାଏ। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ୬୦ ଦିନର ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ।
ସଂରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଆକଳନ ଗଣନା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ବୁକିଂ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅସଂରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ।
ଦିଲୀପ କୁମାର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ଏକ AI ଆଧାରିତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କେତେ ଯାତ୍ରୀ ରହିବେ, ତାହାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଠାତ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ RPF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିପାରିବ। ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଦଳାଚକଟା ଭଳି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇପାରିବ।”
ଏହି ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ସିକନ୍ଦରାବାଦ, ଚେନ୍ନାଇ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ରହିଥିବା CRISର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
- ଅଭିଯୋଗର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ AI
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପରିଚାଳନା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେଳମଦଦ୍ (RailMadad)ରେ AI ଆଧାରିତ ସୁବିଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।
CRISର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ (Natural Language Processing ବା NLP) ପ୍ରଯୁକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରକାର ଓ ଜରୁରିକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ତାହାକୁ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାସହ ୧୩ଟି ଭାଷାରେ କଥାକୁ ଲେଖାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଭଏସ୍-ଟୁ-ଟେକ୍ସଟ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।
ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଫଟୋ, ଅଡିଓ ଏବଂ ଭିଡିଓର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏବଂ ଭାବନା ବିଶ୍ଳେଷଣ (Sentiment Analysis) ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଭଳି ସୁବିଧା ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କିଓସ୍କ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିସହ ୧୩୯ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା AI ସହାୟତାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ସୁବିଧା ଭାବେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜରୁରି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଯାଇପାରିବ।
ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବାକୁ ଗୋଟିଏ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ‘ରେଳୱାନ୍’ (RailOne) ସୁପର୍ ଆପ୍ ଅନୁଭୂତି ବିକଶିତ କରିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ CRISର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।
- ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ‘ମେରି ସହେଲି’ ଓ ‘ରେଳ ପ୍ରହରୀ’
CRIS ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ‘ମେରି ସହେଲି’ ପଦକ୍ଷେପ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏସ୍କର୍ଟ, ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ, ‘ରେଳ ପ୍ରହରୀ’ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ସାମିଲ ରହିଛି।
‘ମେରି ସହେଲି’ ପଦକ୍ଷେପର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ବିଶେଷକରି ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ ମହିଳା RPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବେ। ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଦିଲୀପ କୁମାର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା RPFର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ବିଶେଷକରି ରାତିରେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ମହିଳା RPF କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କି ନାହିଁ, ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ।”
‘ରେଳ ପ୍ରହରୀ’ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ରୁମ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ଡ୍ୟୁଟି ପରିଚାଳନା, ଷ୍ଟେସନ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ, ରେଳ ଆଇନ ଓ ସର୍କୁଲାର୍ ଏବଂ ହେଲ୍ପଡେସ୍କ ସେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ।
- ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସଫେଇ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ‘କୋଚ୍ ମିତ୍ର’ ଆପ୍
ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ ପାଇଁ AI ସକ୍ଷମ ଅନ୍ବୋର୍ଡ ହାଉସକିପିଂ ସର୍ଭିସେସ୍ (Onboard Housekeeping Services ବା OBHS) ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ‘କୋଚ୍ ମିତ୍ର’ ଆପ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟ୍ରେନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିୟୋଜନ, ଉପସ୍ଥାନ ଯାଞ୍ଚ, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ସଫେଇ ପରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା, AI ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଫଳାଫଳର ତୁଳନା ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାମିଲ ରହିଛି।
CRISର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯାଞ୍ଚ ଓ ସତ୍ୟାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ QR କୋଡ୍ ଆଧାରିତ କୋଚ୍ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜିଓ-ଟ୍ୟାଗ୍ଡ ଉପସ୍ଥାନ ଏବଂ ସମୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ଏବଂ କୋଚ୍ରେ ହେଉଥିବା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍କାଳ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ।
ଭବିଷ୍ୟତରେ OBHS ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡ୍ୟାସ୍ବୋର୍ଡ ବିକଶିତ କରିବା ସହ AI ଆଧାରିତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମାନଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାକୁ CRIS ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା ରହିଛି।