ଆଜିଠାରୁ ରେଳ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ; ଦୂର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ରେଳଯାତ୍ରୀ
ସଂଶୋଧିତ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ଅନୁଯାୟୀ, 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ।
Published : December 26, 2025 at 4:35 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଡିସେମ୍ବର 26, 2025ଠାରୁ ରେଳ ଯାତ୍ରା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି । କାରଣ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ କରିଛି । ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏବଂ କେବଳ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖ କିମ୍ବା ତା'ପରେ ବୁକ୍ ହୋଇଥିବା ଟିକେଟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
26 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ନୂତନ ଭଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହୋଇଥାଏ । ଡିସେମ୍ବର 21 ତାରିଖରେ ଭଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ରେଳ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିଲା । ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଏହି ସଂଶୋଧନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଲଭତା ଏବଂ ରେଳ ପରିଚାଳନାର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରେ ।
The Railway has announced a new fare structure effective from December 26, 2025, with no fare increase for journeys under 215 km in Ordinary Class. For journeys beyond 215 km, there will be a fare hike of 1 paise per km in Ordinary Class, and 2 paise per km for Mail/Express… pic.twitter.com/lD4fUQ8eeK— ANI (@ANI) December 21, 2025
ଜୁଲାଇରେ ସମାନ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବା ପରେ ଏହା 2025 ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ ।
ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି
ରେଳ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କମ୍ ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବଅର୍ବାନ ଏବଂ ନନ୍-ସବଅର୍ବାନ ରୁଟ୍ ସମେତ ସବଅର୍ବାନ ଟ୍ରେନ୍ ସେବା ଏବଂ ସିଜନ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଜିଠାରୁ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
ସଂଶୋଧିତ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁଯାୟୀ, କେବଳ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର-ଦୂରତା ଏବଂ ଚୟନିତ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।
ରେଳ ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରଚାର) ଦିଲୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼ିକରେ ସମାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସଂଶୋଧିତ ଭଡ଼ା ପରିଚାଳନାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ସହିତ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ବନିମ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ସଂଶୋଧନ
- ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ (ନନ୍-ସବଅର୍ବାନ): 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ । ଏହା ଉପରେ, ମୂଲ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
- ସ୍ଲିପର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ: ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଏବେ 1 ପଇସା ଅଧିକ ।
- ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ (ନନ୍-ଏସି ଏବଂ ଏସି ଶ୍ରେଣୀ): ସ୍ଲିପର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଏସି ଚେୟାର କାର୍, ଏସି 3-ଟାୟାର, ଏସି 2-ଟାୟାର ଏବଂ ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 2 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଅଣ-ଏସି କୋଚ୍ ରେ 500 କିଲୋମିଟର ମେଲ୍/ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରାୟ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
- ନୂତନ ଭଡ଼ା ରାଜଧାନୀ, ଶତାବ୍ଦୀ, ଦୂରନ୍ତୋ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ, ତେଜସ୍, ହମସଫର, ଅମୃତ ଭାରତ, ଗରିବ ରଥ, ଜନ ଶତାବ୍ଦୀ, ଗତିମାନ, ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ, ଯୁବ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ନମୋ ଭାରତ ରାପିଡ୍ ରେଳ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ସଂଶୋଧିତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ଗଠନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟତନ ଭଡ଼ା ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଟିକେଟିଂ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଗଠନ ସହିତ ସମନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ।
ଦୂରତା ଅନୁଯାୟୀ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ନଜର
ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାଧାରଣ (ନନ୍-ସବଅର୍ବାନ)
|ଦୂରତା ସ୍ଲାବ୍
|ଅତିରିକ୍ତ ଭଡ଼ା
|Up to 215 km
|No change
|216 – 750 km
|Rs 5
|751 – 1,250 km
|Rs 10
|1,251 – 1,750 km
|Rs 15
|1,751 – 2,250 km
|Rs 20
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ଶ୍ରେଣୀ
|କ୍ୟାଟେଗୋରୀ
|ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭଡ଼ା
|Sleeper Class Ordinary
|+1 paise per km
|First Class Ordinary
|+1 paise per km
|Mail/Express (Non-AC)
|+2 paise per km
|Mail/Express (AC classes)
|+2 paise per km
କ’ଣ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ?
- ସହରାଞ୍ଚଳ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ।
- ସିଜନ ଟିକେଟ୍ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ।
- ରିଜର୍ଭେସନ ଫି କିମ୍ବା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ସରଚାର୍ଜରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ।
- GST ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତା ସମାନ ରହିଛି ।
- ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଭଡ଼ା ରାଉଣ୍ଡିଂ ମାନଦଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଖବର; ବଢିଲା ଟିକେଟ ଦର, 500 KM ଯାତ୍ରା କଲେ ଗଣିବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମହଙ୍ଗା ହେଲା ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରା: କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଦେବେ ଭଡା, ଜାଣନ୍ତୁ