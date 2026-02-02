ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଜିତିଲେ ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରାଫୋଡ ପୁରସ୍କାର
ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ନୋବେଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଦୂଷଣର କାରକ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବ୍ରାଉନ କ୍ଲାଉଡ ଉପରେ କରିଆସିଥିବା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ରାମନାଥନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ହ୍ୟୁଷ୍ଟନ: ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ବୀରଭଦ୍ରନ ରାମନାଥନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରାଫୋଡ 2026 ପୁରସ୍କାର । ରୟାଲ ସ୍ବିଡିଶ ଅକାଡେମୀ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପୁରସ୍କାରକୁ ଭୂବିଜ୍ଞାନ ନୋବେଲ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଦୂଷଣର କାରକ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବ୍ରାଉନ କ୍ଲାଉଡ ଉପରେ କରିଆସିଥିବା ଗବେଷଣା ପାଇଁ ରାମନାଥନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
82 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ରାମନାଥନ 1975ରେ ନାସାରେ କାମ କରିଥିବାବେଳେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଭାବନ ଅନୁସାରେ, କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରକାର୍ବନ ଯାହାକି ଏରୋସୋଲ ଏବଂ ରେଫ୍ରିଜରେସନ କାମରେ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହା କାର୍ବନ ଡାଇ ଅକ୍ସାଇଡଠାରୁ 10 ହଜାର ଟାଇମ୍ସ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ।
ମଦୁରାଇରେ ଜନ୍ମିତ ରାମନାଥନ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର ସିକନ୍ଦରାବାଦର ଏକ ରେଫ୍ରିଜରେଟର କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋରକାର୍ବନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ ଆନାମଲାଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଶନ ଅଫ ସାଇନ୍ସରେ ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିଲେ ।
ରାମନାଥନ ସ୍ୱିଡିଶ ଅକାଡେମୀ ଅଫ ସାଇନ୍ସକୁ କହିଛନ୍ତି, ‘1975 ପର୍ଯନ୍ତ ଆମର ଧରଣା ଥିଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ବା ବିଶ୍ୱ ତାପନ ମୁଖ୍ୟତଃ କାର୍ବନ ଡାଇ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଗୁ ହେଉଛି । ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ମଣିଷର କ୍ଷମତା ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି ।’
ରାମନାଥନ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓସିନ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ବ୍ରାଉନ କ୍ଲାଉଡକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ମୌସୁମୀ ଏବଂ ହିମାଳୟ ଗ୍ଲାସିଅର ତରଳିବା ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଜଡିତ । ରାମନାଥନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ କ୍ରାଫୋର୍ଡ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ 9 ଲକ୍ଷ ଡଲାର କ୍ୟାସ (8 ମିଲିୟନ ସ୍ୱିଡିଶ କ୍ରୋନର) ସହ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ମିଳିବ । 2026 ମେ’ରେ ଷ୍ଟକହୋମ ଏବଂ ଲୁଣ୍ଡରେ କ୍ରାଫୋର୍ଡ ଦିବସରେ ରାମନାଥନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
