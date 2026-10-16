ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ‘ସମର୍ଥକ’, ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ
ଆଜି ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବହୁମୁଖୀ ଜାହାଜ ‘ସମର୍ଥକ’ । ଏଥିରେ 75 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।
Published : October 16, 2026 at 4:05 PM IST
କରୱାର(କର୍ଣ୍ଣାଟକ): ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଘରୋଇ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ବହୁମୁଖୀ ଜାହାଜ ‘ସମର୍ଥକ’ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) କର୍ଣ୍ଣାଟକର କରୱାର ସ୍ଥିତ ନୌସେନା ଘାଟିରେ ଏହି ଜାହାଜକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅବସରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି.ପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଲାଡ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
⚓ From Blueprint to Battle Ready! 🇮🇳 🚢 Witness the construction journey of Samarthak, built by Larsen & Toubro under the #MakeInIndia initiative. The vessel reflects India’s growing indigenous shipbuilding capabilities and commitment to maritime self-reliance. 🌊 A journey of precision, perseverance and indigenous innovation, strengthening India’s maritime capabilities. #AatmanirbharBharat #IndianNavy #Samarthak @indiannavy @IN_WNC @IN_HQENC @IN_HQSNC— IN (@IndiannavyMedia) October 16, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ କହିଛନ୍ତି, 'ସମର୍ଥକ’ ଜାହାଜରେ 75 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି । ତାମିଲନାଡୁର କଟ୍ଟୁପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଲାର୍ସନ ଏବଂ ଟୁବ୍ରୋ (L&T) ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜସ୍ୱ ଡିଜାଇନ୍, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ନିର୍ମିତ । ଏହା ଭାରତର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଅଟେ ।"
‘ସମର୍ଥକ’ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଚାରୋଟି ବହୁମୁଖୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯାନକୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ସହ ସ୍ୱଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଓ ସେନ୍ସରର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା । ଏହା ନୌସେନାର ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେବ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ 'ଉପଯୋଗୀ' ଜାହାଜ । ଏହାସହ ମାନବବିହୀନ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରଣାଳୀର ପରୀକ୍ଷା, ସାମୁଦ୍ରିକ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାହାଜରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାଇନାମିକ୍ ପୋଜିସନିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ । ଏହା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ଜାହାଜକୁ ସହାୟତା କରିବା ସହ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାହାଜକୁ ଟାଣି ଆଣିବା, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ସକ୍ଷମ । ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମାନବୀୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ବିକଶିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପରିବେଶରେ ଏହି କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।"
ଏହି ଜାହାଜ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ନୂତନ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ବାସ୍ତବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ସହଯୋଗରେ ନିର୍ମିତ ‘ସମର୍ଥକ’ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶିଳ୍ପକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଡମିରାଲ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ।