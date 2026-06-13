ETV Bharat / bharat

IMA ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ; ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍‌ରେ 9 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍‌ ସାମିଲ, ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ଐତିହାସିକ ଦିନ, 9 ଜଣ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର 18 ମାସର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମାପ୍ତ କରି ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନସ୍ଥିତ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ (IMA)ରେ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି

Indian Military Academy Passing Out Parade In Dehradun
IMA ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍‌ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 10:13 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଡେରାଡୁନ (ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ): ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏକାଡେମୀ (NDA) ପାସ୍ କରିଥିବା ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟମାନେ ଡେରାଡୁନର ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ (IMA)ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ (POP)ରେ ପୁରୁଷ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କ ସହିତ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଆଜି (ଶନିବାର) ଡେରାଡୁନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଏକାଡେମୀ (IMA)ର 158ତମ ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ (POP)ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ପରେଡ୍ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ 9 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍, ପୁରୁଷ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମାରୋହରେ ମୋଟ 515 ଜଣ ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 481 ଭାରତୀୟ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଏବଂ 16 ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର 34 ଜଣ ବିଦେଶୀ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି । ତାଲିମ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ କମିଶନଡ୍ ଅଫିସର (ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ (Lieutenant) ପଦବୀ)ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।

ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ (IMA)ରେ 9 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କ ସାମିଲ ହେବା ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ।

କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, "9 ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦିତ । ଏହା IMA ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଏହା କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉଦାହରଣ । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗଦେବେ ।"

ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଏକାଡେମୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସାହସ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛି । ଆମର ସୀମାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଅନେକ ଅସାଧାରଣ ସାମରିକ ଲିଡର ଏହି ଏକାଡେମୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ।"

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେବ ।"

ଏହି ପରେଡ୍ ଐତିହାସିକ ଚେଟୱୋଡ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଡ୍ରିଲ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ପରେଡ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ 9ଜଣ ମହିଳା କ୍ୟାଡେଟ୍ ସମେତ ମୋଟ 515 ଜଣ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ (Lieutenant) ପଦବୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ । ଯେଉଁଥିରେ 16ଟି ବନ୍ଧୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର 34 ଜଣ ଅଧିକାରୀ କ୍ୟାଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରେଡ୍ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀର 94 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମହିଳା ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ IMAରୁ ଗ୍ରାଜୁଏଡ୍‌ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।

ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଏକାଡେମୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା 9 ଜଣ ମହିଳା ଅଫିସର କ୍ୟାଡେଟ୍‌ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ସମାରୋହରେ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚପାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କମିଶନିଂ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ସାମରିକ ନେତୃତ୍ୱର ଅଧିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛି ।

ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ:

ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ (Indian Military Academy) ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନାର ପ୍ରିମିୟର୍ ଅଫିସର ଟ୍ରେନିଂ ଏକାଡେମୀ, ଯାହା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡେରାଡୁନରେ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଯୁବ କ୍ୟାଡେଟମାନଙ୍କୁ ସେନାରେ କମିଶନଡ୍ ଅଫିସର ହେବା ପାଇଁ କଠିନ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଏ । ଏହା 1 ଅକ୍ଟୋବର 1932ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ସ୍ଥାପନା ପରଠାରୁ, ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ 65 ହଜାରରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଡେଟ୍ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ: ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଲେ ସମୀକ୍ଷା

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆଇଜି

TAGGED:

PASSING OUT PARADE IN DEHRADUN
IMA PASSING OUT PARADE
PRESIDENT DROUPADI MURMU
ଭାରତୀୟ ସାମରିକ ଏକାଡେମୀ
INDIAN MILITARY ACADEMY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.