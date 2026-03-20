ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହର୍ମୁଜରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ; ଶବ ଫରାଇ ଆଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଗୁହାରୀ
ରାକେଶ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ତେଲ ଲୋଡ କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ।
Published : March 20, 2026 at 1:43 PM IST
ରାଞ୍ଚି: ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ଭାରତୀୟ ସିପ କ୍ୟାପଟେନ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ସିଂହ । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ ଅଫ ହରମୁଜରେ ଫସି ରହିଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ ଯୋଗୁ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ସେ ଅବାନା ନାମକ ଜାହାଜରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ । 47 ବର୍ଷୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘର ଝାଡଖଣ୍ଡ ରାଜଧାନୀ ରାଞ୍ଚିରେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଶୋକର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଛି ।
ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ
କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ରାଞ୍ଚିରୁ ତାଙ୍କର ଦୁବାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଛୁଟି ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଅବାନା ଜାହାଜରେ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ । ସେଠାରେ ତେଲ ଲୋଡ କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖା ଦେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ତଥା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ତାଙ୍କ ଜାହାଜକୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଦୁବାଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଲଙ୍ଗର ପକାଇ 18ରୁ 20 ଦିନ ଧରି ରହିଥିଲା ।
ରାକେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜାହାଜରେ 35ଜଣ ଥିଲେ
କୁହାଯାଉଛି, ଜାହାଜରେ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 35 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଯୋଗୁ ରାକେଶଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ହଠାତ ଖରାପ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଜାହାଜରେ ଥିବା କନିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୁବାଇ ATC ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିି ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳି ନ ଥିଲା ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା
ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସିପରୁ ଦୁବାଇ ଉପକୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ ମହଙ୍ଗା ପଡିଗଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆର୍ଟକ ବାହିରିଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତାଙ୍କର ମୃତ ଦେହ ଏବେ ଦୁବାଇର ଶେଖ ରସିଦ ହଲ୍ପିଟାଲର ଶବାଗାରରେ ରଖାଯାଇଛି । ମୃତ ଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିିଛି । କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରାକେଶ ରଞ୍ଜନ ସିଂହଙ୍କ ପରିବାର ରାଞ୍ଚି ସ୍ଥିତ ଆର୍ଗୋରାର ବସୁନ୍ଧରା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି। ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲା ବିହାରସରିଫର ସେ ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ଉମେଶ କୁମାର କହିଥିଲେ, ରାକେଶ ବହୁତ ସାହସୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ବ୍ୟକ୍ତତ୍ୱ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିିବ ଶରୀର ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଦେଲେ ସୂଚନା଼
କ୍ୟାପଟେନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ତଥା 28 ବର୍ଷ ଧରି ମର୍ଚଣ୍ଟ ନାଭି କର୍ମଚାରୀ ଥିବା କ୍ୟାପଟେନ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଏହି ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ କମ୍ପାନୀର ମଧ୍ୟ କିଛି ହାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ଯହି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ରାକେଶଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ସେ ସରକାର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
