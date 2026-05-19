ଦେଶର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିବ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ, ସରିଛି DPR

A view of India's first water metro boat inaugurated by Prime Minister Narendra Modi, in Kochi, on Tuesday, April 25, 2023
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 2:20 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେରଳମ୍ ପରେ ଏବେ ଦେଶର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ,ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଆନ୍ତଃ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ନୀତିର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀନଗର, ପାଟନା, ବାରାଣସୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଏହି ମେଟ୍ରୋ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସାମର ତେଜପୁର ଏବଂ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରେ ଏହି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, କୋଚି ୱାଟର ମେଟ୍ରୋରୁ ସଫଳତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ସରକାର ଏବେ ନୌଚାଳନା ଯୋଗ୍ୟ ଜଳପଥ ସହିତ ଜଳ ଆଧାରିତ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଢାଞ୍ଚା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଜଳପଥକୁ ଦକ୍ଷ, ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ କରିଡରରେ ପରିଣତ କରିବା ।

କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦର, ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଜଳପଥ (MoPSW) ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୋୱାଲ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ପୁଞ୍ଜି-ନିର୍ଭରଶୀଳ କାରଣ ସେମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନାଗରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଦ୍ରୁତ ନିର୍ମାଣ ସମୟସୀମା, କମ ଜମି ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ସହିତ ବିଶେଷକରି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏବଂ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଫେରି ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହି ସିଷ୍ଟମ ପାରମ୍ପରିକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସେବା ଆରାମଦାୟକ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତାୟାତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଏହି ମେଟ୍ରୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଯୋଗାଇବ ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଜଳପଥ ସମେତ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ । 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିବହନ ଚାହିଦା ଥିବା ସହର ଗୁଡ଼ିକ, ବିଶେଷକରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିଡରକୁ ଆଧାର କରି ବିଚାର କରାଯିବ । ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଦେଶୀୟ ଜଳପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (Inland Waterways Authority of India) 18ଟି ସହର ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କୋଚି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଲିମିଟେଡ୍ (KMRL)କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ 18ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 17ଟି ସହର ପାଇଁ ଡିପିଆର୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାକି ଅଛି ।"

