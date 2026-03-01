ETV Bharat / bharat

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ; ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିବେଦନ

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।

INDIANS STRANDED IN MIDDLE EAST
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଫସିଛନ୍ତି ଅନେକ ଭାରତୀୟ (PTI)
Published : March 1, 2026 at 10:01 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ, ବିଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମେତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବାସିନ୍ଦା ଶାହକର କହିଛନ୍ତି ଯେ,"ତାଙ୍କ ଭାଇ ସମେତ ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ପରିବାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହିଁ।ଶୁକ୍ରବାର, ସେମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ କୋଠା ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଉଛି । ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ବଙ୍କର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ । ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ । ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେଉ ଏବଂ ଆମର ଭାଇ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି । ସମସ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦୁବାଇ, ଶାରଜା, ଆବୁଧାବି, ଜେଦ୍ଦା, ଦମ୍ମାମ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକାଂଶ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି, କାରଣ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 2,000 ଯାତ୍ରୀ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି । "

ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭାରତୀୟ, ବିଶେଷକରି ଛାତ୍ର, ଇରାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଭାରତର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି (ରବିବାର) ଆକାଶ ସୀମା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 444 ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣ, ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର 84 ଜଣ MBA ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁବାଇ, UAEରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି।ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ 42 ଜଣ ପୁଅ ଏବଂ 42 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ସମେତ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇମର୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚିନ୍ତିତ।

ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିନ୍ ଡକ୍ଟର ଜନାର୍ଦନ ପାୱାର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାରି ଯୋଗାଯୋଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । "ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ମୋହୋଲ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ବଠିଣ୍ଡାରେ ଥିବା ପଞ୍ଜାବର ଏସଏସଡି ବାଳିକା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ନୀରୁ ଗର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି । ଏକ ଭିଡିଓ ଆବେଦନରେ ସେ ବିମାନବନ୍ଦର ଖାଲି କରିବା, ଦୂତାବାସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଫସି ରହିଥିବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। "ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ମୋର ଔଷଧର ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋର ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲି," ସେ କହିଛନ୍ତି ।

ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶକ୍ତି ସିଂହ ରାଠୋର ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ବିକାଶ ମହାରାଜ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ସମୟରେ ସମାନ କଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

"ଆମର ପରିବାର ଲୋକେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ, କାରଣ ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା," ରାଠୋର କହିଛନ୍ତି, ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିବା ସହିତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରାଯାଇଥିଲା।

ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରକୁ ସମ୍ପ୍ରତି ଫେରିଥିବା ଜେପି ଦଶୋରା ଫସି ରହିଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଘରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । "ଦୁବାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

କାତାରର ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟି ନିକଟରେ ଫସି ରହିଥିବା ହରିୟାଣାର ରୋହତକର ଜଣେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ । "ସମସ୍ତେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଭିଡିଓଟି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। "ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଦୂତାବାସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ," ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ, ବିହାରର ବକ୍ସର ଜିଲ୍ଲାର ଚୌସା ନିବାସୀ ସୁଜିତ କୁଶୱାହା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

"ଯଦି ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ଦେଖା ନଯାଏ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ।" "ଚିନ୍ତା କରନାହିଁ," ସେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ତାଙ୍କ କଲ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ସୁଜିତ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ସାଇରନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସମଗ୍ର UAE ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। "କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି," ସେ କହିଛନ୍ତି।

