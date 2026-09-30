ଆରବ ସାଗରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ: ୩୦୦୦ କୋଟିର ଡ୍ରଗ୍ସ ଜବତ, 5 ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଟକ
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା କାରବାର ଉଦ୍ୟମ ପଣ୍ଡ । ୫୨୬ କିଲୋ ହେରୋଇନ୍ ଓ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଜବତ । ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓ ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଟି ଟେରରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡକୁ ମିଳିଛି ଏହି ସଫଳତା ।
Published : September 30, 2026 at 10:53 AM IST
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ନିଶା ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା । ଆରବ ସାଗରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଓ ଗୁଜରାଟ ଆଣ୍ଟି-ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ (ATS) । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିଶା କାରବାର ବଡ଼ ନେଟୱାର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ । ପ୍ରାୟ ୩ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଅଟକ ।
In an intelligence-led joint operation with ATS Gujarat, and Central Intelligence Agency, @IndiaCoastGuard units interdicted a suspicious Iranian dhow in the Arabian Sea, west of #Lakshadweep. Positive detection, sustained tracking and a hot pursuit culminated in tactical… pic.twitter.com/p2BthJvndS— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) September 30, 2026
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା ଆଧାରରେ, ATS ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଳିତ ଅଭିଯାନରେ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଆରବ ସାଗରରେ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଇରାନୀୟ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ, ଡଙ୍ଗାଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖସିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପଛା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଚାରି ପଟୁ ଘେରିଯାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିଲେ ।
୫୨୬ କିଲୋ ହେରୋଇନ୍ ଓ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଜବତ:
ଏହା ପରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ଉକ୍ତ ଡଙ୍ଗା ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଡଙ୍ଗାରୁ ୩,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ୫୨୬ କିଲୋଗ୍ରାମ ଉଚ୍ଚମାନର ହେରୋଇନ୍ ଓ ମେଥାମ୍ଫେଟାମାଇନ୍ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ୫ ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଜବତ ଡଙ୍ଗା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଦେଶର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ନିଶା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଶା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଜବାବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠିତ ଅପରାଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିଛି ।