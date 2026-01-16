ପଣ୍ଡ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ, 9 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକ ଗିରଫ
ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ଦେଇ ଭାରତକୁ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ । ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ସହ 9 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ।
Published : January 16, 2026 at 8:12 AM IST
ପୋରବନ୍ଦର (ଗୁଜରାଟ): ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ପଣ୍ଡ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ । ଭାରତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଗୁଜୁରାଟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ସହ 9 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି ।
In a swift and precise night operation, an @IndiaCoastGuard Ship whilst on patrol in #Arabian sea sighted a #Pakistani Fishing Boat inside #Indian waters near the International Maritime Boundary Line on 14 Jan 26. On being challenged, the boat attempted to flee towards Pakistan… pic.twitter.com/DEz1aPBOed— Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) January 15, 2026
ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୧୪ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ, ଏକ ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜ ଆରବ ସାଗରରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗା ଭାରତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଡଙ୍ଗାଟି ପାକିସ୍ତାନ ଆଡକୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜ ଭାରତୀୟ ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଡଙ୍ଗାଟିକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ।
ଅଲ୍-ମଦିନା ନାମକ ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଡଙ୍ଗାରୁ 9 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ପାକିସ୍ତାନୀ ଡଙ୍ଗା ସହିତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଏକ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ପୋରବନ୍ଦରକୁ ଆଣାଯାଇଛି ।ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମିଳିତ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ।
ଗୁଜୁରାଟ ଜଳସୀମାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡଙ୍ଗା ଧରାପଡ଼ିବାର ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି । ପୂର୍ବରୁ, ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳ (BSF)ର ଏକ ଦଳ, ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ 15 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମା ପାର କରି ଗୁଜୁରାଟର କଚ୍ଛ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ।
11 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀଙ୍କୁ ଅଟକ
ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ, ଭାରତୀୟ ତଟରକ୍ଷୀ ବାହିନୀ ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର (EEZ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାଛ ଧରିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ସମସ୍ତ 11 ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲା। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଡଙ୍ଗାଟି ଭାରତୀୟ ଜଳସୀମାରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିଲା। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଟର ଜାଖାଉ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ବର୍ଷ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 26 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଭାରତୀୟ ସେନା ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଭାରତର ସ୍ଥଳ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି।