ଦୁନିଆ କହୁଛି ‘ହିରୋ’: କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ? ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଆମେରିକା କରୁଛି ସଲାମ
13 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, 10 ହଜାର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ.. 174 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରିୟଲ ହିରୋ ପାଲଟିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର । ସାରା ବିଶ୍ବ କହୁଛି ହିରୋ....
Published : October 1, 2026 at 1:26 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାରିଖ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର...13 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପାଇଲଟ କ୍ୟାରିୟର, 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଉଡାଣର ଅନୁଭୂତି...ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ କ୍ୟାପେଟନର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର । ମଝି ଆକାଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛୁରା ମାଡ ଖାଇ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇ 170ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହାସକୁ ଦେଖିଲା ବିଶ୍ବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରେଞ୍ଜମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁ... ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ନେଇ ବିଶ୍ବନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ‘ରିୟଲ ହିରୋ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର’ । କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର...ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ରୋକି ମଝି ଆକାଶରେ ହିରୋ ସାଜିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର । ଗତକାଲି (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2026) ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ FZ-1073ରେ କକ୍ପିଟ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ଛୁରା ମାଡରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି କୋ-ପାଇଲଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ମଝି ଆକାଶରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବିମାନରେ ଥିବା 174 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହିରୋର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସାହାସକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି ।
Captain Smit Machchhar has shown the world the highest form of courage. Without fearing for his own life, he fought valiantly and prevented another 9/11 like attack from happening. 140 crore Indians salute Captain Smit and are praying for his well-being. https://t.co/YGTA9CFCAg— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର କିଏ ?
କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ଜଣେ ଏୟାର ଲାଇନ କ୍ୟାପଟେନ ଅଟନ୍ତି । ବୋଇଙ୍ଗ 737 ଚଲାଇବାରେ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାପଟେନ ଭାବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ବୋଇଙ୍ଗ 737-800 ଓ ବୋଇଙ୍ଗ 737 MAX 8/9ରେ ପାଖାପାଖି 9,750 ବିମାନ ଉଡାଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି ।
A resounding salute to Captain Smit Machchhar, the brave Indian pilot of flight FZ1073 ! 🇮🇳 Despite sustaining injuries in an extraordinary and challenging situation, Captain Machchhar displayed remarkable courage, composure and devotion to duty, helping ensure the safety of everyone on board. Our thoughts and prayers are with Captain Machchhar for a swift and full recovery. 🙏 @IsraelinIndia— India in Israel (@indemtel) September 30, 2026
ସେ ଜୁନ 2022ରେ ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇରେ ‘ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପଟେନ’ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଓ ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାପଟେନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ପାଇସଜେଟ୍ ବିମାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ 9500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଲଟ ଇନ କମାଣ୍ଡ ଭାବରେ 6400 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଜୁନ 2011ରୁ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ 2020ପେ ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାପଟେନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ, ଯାଞ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଇଙ୍ଗ 737, MAX ଅପରେସନ, ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ, କ୍ରୁ ପରିଚାଳନା କାମ କରୁଥିଲେ ।
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air…
ପାଇଲଟ ନୁହେଁ ହସ୍ତତନ୍ତରେ କରୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ:
କ୍ୟାପେଟନ ସ୍ମିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପରିବାର ସହ ଜଡିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ସିତ ଜଡିତ ବିଷୟ ଉପରେ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ । ପରେ ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସେମିନାରରେ ଭାବ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିବା ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ । ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପାଇଲଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ।
ମଝି ଆକାଶରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ?
ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଦୁବାଇରୁ ତେଲ ଅଭିଭ୍ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇର ବିମାନ FZ-1073 । ହଠାତ୍ ମଝି ଆକାଶରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନଟି ପାଖାପାଖି 34 ହଜାର ଫୁଟ୍ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବେଳେ କକ୍ପିଟ ଭିତରେ ଅଚାନକ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତଙ୍କ କୋ-ପାଇଲଟ, ଯିଏକି ଓମାନ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି (ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ) । ସେ ଅଚାନକ ବିମାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବିମାନଟିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।
ହେଲେ କୋ-ପାଇଲଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି କୋ-ପାଇଲଟ ସ୍ମିତଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସାହାସ ଦେଖାଇଥିଲେ ବୀର ପାଇଲଟ, କୋ-ପାଇଲଟ ହାତକୁ ବିମାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ବିମାନଟି 14000 ଫୁଟରୁ 17000 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ।
יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପଟେନ କକପିଟ୍ର ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ଆକ୍ରମଣକାରୀରୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାଉଦି ଆରବର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଜିଜ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ।
ସାରା ବିଶ୍ବ କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା:
ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାପେଟନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରିୟଲ ହିରୋ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ନେତା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ ସମେତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏବିଏସନ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।