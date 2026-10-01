ETV Bharat / bharat

ଦୁନିଆ କହୁଛି ‘ହିରୋ’: କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ? ଇସ୍ରାଏଲଠୁ ଆମେରିକା କରୁଛି ସଲାମ

13 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟର, 10 ହଜାର ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡାଣ.. 174 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରିୟଲ ହିରୋ ପାଲଟିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର । ସାରା ବିଶ୍ବ କହୁଛି ହିରୋ....

Captain Smit Machchhar
ରିଲ୍‌ ନୁହେଁ ରିୟଲ ହିରୋ, କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ୍‌ ମଚ୍ଛର (X (Twitter))
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 1, 2026 at 1:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାରିଖ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର...13 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପାଇଲଟ କ୍ୟାରିୟର, 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘଣ୍ଟାର ବିମାନ ଉଡାଣର ଅନୁଭୂତି...ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସାଧାରଣ କ୍ୟାପେଟନର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର । ମଝି ଆକାଶରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଛୁରା ମାଡ ଖାଇ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇ 170ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ, ତାଙ୍କ ଅଦମ୍ୟ ସାହାସକୁ ଦେଖିଲା ବିଶ୍ବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କଠୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରେଞ୍ଜମିନ୍‌ ନେତନ୍ୟାହୁ... ସୋସିଆଲ ମିଡିଆଠୁ ନେଇ ବିଶ୍ବନେତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା ‘ରିୟଲ ହିରୋ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର’ । କିଏ ଏହି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର...ଜାଣନ୍ତୁ ।

ଦୁବାଇରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଉଥିବା ବିମାନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରାଇ ଅପହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକୁ ରୋକି ମଝି ଆକାଶରେ ହିରୋ ସାଜିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର । ଗତକାଲି (30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2026) ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ FZ-1073ରେ କକ୍‌ପିଟ ହିଂସା ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ ଛୁରା ମାଡରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି କୋ-ପାଇଲଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ମଝି ଆକାଶରେ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ ବିମାନରେ ଥିବା 174 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ । ତାଙ୍କର ଏହି ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ହିରୋର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛି । ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ରେଞ୍ଜାମିନ୍‌ ନେତନ୍ୟାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସାହାସକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି ।

କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର କିଏ ?

କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର ଜଣେ ଏୟାର ଲାଇନ କ୍ୟାପଟେନ ଅଟନ୍ତି । ବୋଇଙ୍ଗ 737 ଚଲାଇବାରେ 13 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାପଟେନ ଭାବେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଅନୁସାରେ, କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ବୋଇଙ୍ଗ 737-800 ଓ ବୋଇଙ୍ଗ 737 MAX 8/9ରେ ପାଖାପାଖି 9,750 ବିମାନ ଉଡାଣର ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖିଛନ୍ତି ।

ସେ ଜୁନ 2022ରେ ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇରେ ‘ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାପଟେନ’ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସ୍ପାଇସଜେଟ୍‌ରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାମ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଓ ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାପଟେନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସ୍ପାଇସଜେଟ୍‌ ବିମାନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ 9500ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘଣ୍ଟା ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପାଇଲଟ ଇନ କମାଣ୍ଡ ଭାବରେ 6400 ଘଣ୍ଟାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସମୟ ସାମିଲ ରହିଛି ।

ଜୁନ 2011ରୁ ବରିଷ୍ଠ କମାଣ୍ଡର ଭାବେ କାମ କରିବା ପରେ 2020ପେ ଲାଇନ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାପଟେନ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ, ଯାଞ୍ଚ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । କହିବାକୁ ଗଲେ, କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଇଙ୍ଗ 737, MAX ଅପରେସନ, ପାଇଲଟ ଟ୍ରେନିଂ, କ୍ରୁ ପରିଚାଳନା କାମ କରୁଥିଲେ ।

ପାଇଲଟ ନୁହେଁ ହସ୍ତତନ୍ତରେ କରୁଥିଲେ ଅଧ୍ୟୟନ:

କ୍ୟାପେଟନ ସ୍ମିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ପରିବାର ସହ ଜଡିତ ହସ୍ତତନ୍ତ ସିତ ଜଡିତ ବିଷୟ ଉପରେ ପଢାପଢି କରୁଥିଲେ । ପରେ ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ବିମାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସେମିନାରରେ ଭାବ ନେବା ପରେ ତାଙ୍କର ପାଇଲଟ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିବା ଏକ ପଡକାଷ୍ଟରେ କହିଥିଲେ କ୍ୟାପଟେନ । ଇଚ୍ଛାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପାଇଲଟ୍‌ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ।

ମଝି ଆକାଶରେ କଣ ହୋଇଥିଲା ?

ଗତକାଲି(ବୁଧବାର) ଦୁବାଇରୁ ତେଲ ଅଭିଭ୍‌ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇର ବିମାନ FZ-1073 । ହଠାତ୍‌ ମଝି ଆକାଶରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ବିମାନଟି ପାଖାପାଖି 34 ହଜାର ଫୁଟ୍‌ ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିବା ବେଳେ କକ୍‌ପିଟ ଭିତରେ ଅଚାନକ ହଟଚମଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତଙ୍କ କୋ-ପାଇଲଟ, ଯିଏକି ଓମାନ ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି (ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ) । ସେ ଅଚାନକ ବିମାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ବିମାନଟିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ।

ହେଲେ କୋ-ପାଇଲଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପଟେନ । ଏହାକୁ ନେଇ ଦୁଇ ପାଇଲଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇ ମାରପିଟ୍‌ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି କୋ-ପାଇଲଟ ସ୍ମିତଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବହୁତ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ସାହାସ ଦେଖାଇଥିଲେ ବୀର ପାଇଲଟ, କୋ-ପାଇଲଟ ହାତକୁ ବିମାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ଏହାରି ଭିତରେ ବିମାନଟି 14000 ଫୁଟରୁ 17000 ଫୁଟ ମଧ୍ୟରେ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା ।

ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପଟେନ କକପିଟ୍‌ର ଗେଟ୍‌ ଖୋଲି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପାଇଲଟ ଆକ୍ରମଣକାରୀରୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ବିମାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସାଉଦି ଆରବର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଜିଜ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ।

ସାରା ବିଶ୍ବ କରୁଛି ପ୍ରଶଂସା:

ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାପେଟନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛରରୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ରିୟଲ ହିରୋ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକାର ଶୀର୍ଷ ନେତା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ ସମେତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏବିଏସନ କମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ ବିମାନ ଅଘଟଣ: ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ 180 ଇସ୍ରାଏଲ ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଭାରତୀୟ ପାଇଲଟ

TAGGED:

FLYDUBAI INCIDENT
PRIME MINISTER BENJAMIN NETANYAHU
କ୍ୟାପଟେନ ସ୍ମିତ ମଚ୍ଛର
ଫ୍ଲାଏ ଦୁବାଇ କକପିଟ ହିଂସା
CAPTAIN SMIT MACHCHHAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.