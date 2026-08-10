ଭାରତୀୟ ସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବର୍ଟ ଗୋପନୀୟ ତଥ୍ୟ ଚୋରି; ମାର୍କେିଟଂ ଅଧିକାରୀ ସମେତ 4 ଗିରଫ
ଡ୍ରୋନ୍, ନୀରିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।
Published : August 10, 2026 at 2:40 PM IST
ଜୟପୁର: ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳ ସେନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବର୍ଟର ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡିଂ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରୋବର୍ଟ ସେନାକୁ ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ । କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ ରୋବର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ରାଜସ୍ଥାନ ଶିବଦାସପୁରା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଷ୍ଟେସନ୍ ହାଉସ୍ ଅଧିକାରୀ ରାଜେଶ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି, ରୋବର୍ଟ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ ମିଶ୍ରା ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହନଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ରୋହିତ ସୋଲାଙ୍କି, ଦିବେଶ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ବିକାଶ ।
ମିଶ୍ରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, 'କ୍ଲବ୍ ଫାଷ୍ଟ ରୋବର୍ଟିକ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ'ର ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ ମୋହନଲାଲ ଚୌଧୁରୀ ରୋବର୍ଟର ଗୁପ୍ତ କୋଡିଂ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ଥିବାବେଳେ ସେନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ।
ଏଲଆଇଡିଏଆର (Light Detection and Ranging) ସେନସର, UGVs (Unmanned Ground Vehicles) ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ, କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ (MK-15 remote) ତଥ୍ୟ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟିଂ ଅଧିକାରୀ । ଏହି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ । ଏହାସିହତ ଡ୍ରୋନ୍, ନୀରିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋବର୍ଟ ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ।
ମିଶ୍ର ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଉପକରଣ, ରୋବର୍ଟ କୋଡିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହ ଏହି ସୂଚନା ଏବଂ ଉପକରଣ ସେୟାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ।
କିପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏହି ଘଟଣା -
ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ କମ୍ପାନୀର ସିମ୍ କାର୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡାଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ମାମଲାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପାନୀର ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରୋବୋଟ୍ କ୍ରୟ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହ ଜଡିତ ସୂଚନା ଥିଲା ।
ଗତ ୧୩ ମେ'ରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନୁମତି ବିନା ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇ ଚାଲିଗଲା । ସେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରୋହିତ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ବାରାମତିରେ ପୁଣି ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଟ୍ରେନର ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର କ୍ରାସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ