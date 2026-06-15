ଭାରତୀୟ ସେନାର ୟୁନିଫର୍ମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ: ଜାଣନ୍ତୁ, ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ‘ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍’ ସଂସ୍କାରରେ କ’ଣ ବଦଳିଲା ?
‘Army Uniforms–2026’ ପୁସ୍ତିକାରେ ତିନି ସେନା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସ୍ ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମ୍ପରାର ସମାବେଶ ଏବଂ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରଥାକୁ ବିଦାୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
Published : June 15, 2026 at 6:54 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ୟୁନିଫର୍ମ ନିୟମାବଳୀରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନୂତନ ଡ୍ରେସ୍ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗର ଅନେକ ପ୍ରଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଲୋପ କରିବା, ସ୍ୱଦେଶୀ ପରିଚୟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସମାନତା ଆଣିବା। ‘Army Uniforms–2026’ ପୁସ୍ତିକା ଅନୁଯାୟୀ, ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ୟୁନିଫର୍ମର ନାମକରଣକୁ ମାନକୀକୃତ କରାଯାଇଛି, ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦାବଳୀ ଓ ଅପ୍ରଚଳିତ(Outdated) ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଟାଯାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ସେନାର ପୋଷାକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ, ଔପନିବେଶିକ ସମୟରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦାବଳୀ, ପାରମ୍ପରିକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ କେତେକ ପ୍ରଥାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ସେଥିସହ ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ୟୁନିଫର୍ମ ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ତିନି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବଢ଼ିବ।
ପୂର୍ବତନ ବ୍ରିଗେଡିୟର ବି. କେ. ଖନ୍ନାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ବ୍ରିଟିଶ୍ ଯୁଗର ଅନେକ ପରମ୍ପରା ସଂଗଠନର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ପେସାଦାରିତାକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଉଲ୍ଲେଖ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପ୍ରସଙ୍ଗିକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମାବଳୀରେ ଉପଯୋଗୀ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ସହ ସଙ୍ଗତି ନଥିବା ଶବ୍ଦାବଳୀକୁ ହଟାଯାଇଛି।”
ତିନି ସେନା ପାଇଁ ସମାନ ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଏହି ସଂସ୍କାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳସେନା, ନୌସେନା ଓ ବାୟୁସେନା ପାଇଁ ଏକ ସମାନ ୟୁନିଫର୍ମ ନମ୍ବରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରଚଳନ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେନା ନିଜସ୍ୱ ପଦ୍ଧତିରେ ଔପଚାରିକ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପୋଷାକକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିଲା, ଯାହା ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଯାନ, ଆନ୍ତଃସେବା ସମନ୍ୱୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଅସଙ୍ଗତିକୁ ଦୂର କରିବ।
ବ୍ରିଗେଡିୟର ଖନ୍ନାଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତ ଯେପରି ସମନ୍ୱିତ ଥିଏଟର କମାଣ୍ଡ ଓ ଯୁଗ୍ମ ସାମରିକ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଧିକ ଜୋର ଦେଉଛି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତିନି ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁଗମ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।
ୟୁନିଫର୍ମର ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ
ସଂଶୋଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେନା ଚାରିଟି ପ୍ରମୁଖ ୟୁନିଫର୍ମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।
- ସେରିମୋନିଆଲ୍ ଡ୍ରେସ୍
- ୱାର୍କିଂ ଡ୍ରେସ୍
- ମେସ୍ ଡ୍ରେସ୍
- କମ୍ବାଟ୍ ଡ୍ରେସ୍
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସହଜ ପରିଚୟ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅଲଗା ଡ୍ରେସ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କମାଣ୍ଡରେ ଏକରୂପତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ଅବସରରେ କେଉଁ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ।