ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାହାସିକତା, ସମର୍ପଣ ତଥା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
Published : January 15, 2026 at 1:38 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାହାସିକତା, ସମର୍ପଣ ତଥା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବକୁ ସର୍ବଦା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସିଛି ।
1949 ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି । ଏହି ଦିନ ଜେନେରାଲ କେଏମ୍ କରିଆପ୍ପା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦିବସକୁ ମନେରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।
Warm greetings to our brave soldiers, veterans, and their families on Army Day. The Indian Army remains steadfast in safeguarding the unity, sovereignty, and integrity of our nation. Our soldiers defend our borders and provide critical assistance during disasters and humanitarian…— President of India (@rashtrapatibhvn) January 15, 2026
ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭକାମନା:
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପରେ ନିଜର ଅସୀମ ଭରସା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସେନା ସର୍ବଦା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେନା ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ ।
On Army Day, we salute the courage and resolute commitment of the Indian Army.— Narendra Modi (@narendramodi) January 15, 2026
Our soldiers stand as a symbol of selfless service, safeguarding the nation with steadfast resolve, at times under the most challenging conditions. Their sense of duty inspires confidence and… pic.twitter.com/IRLSsmvRF0
ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ ଓ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି X ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି,"ସେନା ଦିବସରେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସଲାମ କରୁଛୁ । ଆମର ସୈନିକମାନେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସାରା ଦେଶରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।"
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେପକାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛୁ ।"
ଦେଶ ଗର୍ବିତ:
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ (CDS) ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଟଳ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ମନୋବଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସେନାର ବୀରତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।