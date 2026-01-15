ETV Bharat / bharat

ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି

ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାହାସିକତା, ସମର୍ପଣ ତଥା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

Indian Army remains core at National Security says Prez on Army Da
ଦେଶର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପଛରେ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 1:38 PM IST

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସାହାସିକତା, ସମର୍ପଣ ତଥା ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଏହି ଦିବସକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଭାରତୀୟ ସେନାର ଦେଶ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବକୁ ସର୍ବଦା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସିଛି ।

1949 ମସିହାରୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି । ଏହି ଦିନ ଜେନେରାଲ କେଏମ୍ କରିଆପ୍ପା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦିବସକୁ ମନେରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖକୁ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶୁଭକାମନା:

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଉପରେ ନିଜର ଅସୀମ ଭରସା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ସେନା ସର୍ବଦା ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଦେଶର ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ସେନା ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଥିଲେ ।

ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:

ଭାରତୀୟ ସେନା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଦେଶର ସେନାବାହିନୀ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି । ସେନାର ଅଦମ୍ୟ ସାହାସ ଓ ଦାୟିତ୍ବ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି X ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି,"ସେନା ଦିବସରେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ସାହସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସଲାମ କରୁଛୁ । ଆମର ସୈନିକମାନେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସବୁଠାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ସାରା ଦେଶରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ ।"

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେପକାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି,"କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମନେ ପକାଉଛୁ ।"

ଦେଶ ଗର୍ବିତ:

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ (CDS) ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଟଳ ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଅଦମ୍ୟ ମନୋବଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ସେନାର ବୀରତ୍ବ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସାଧୁବାଦ ଦେଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ସଫଳତା ପାଇଁ ଦେଶ ଗର୍ବିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ।

