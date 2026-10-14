Explained | ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ‘BHARAT RICE’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଯୋଗାଣ ପାଇଁ FCI ସହ ସେନାର MoU
ଯବାନଙ୍କ ଥାଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଉଚ୍ଚମାନର ଚାଉଳ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ Food Corporation of India (FCI) ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର।
Published : October 14, 2026 at 4:48 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ‘BHARAT RICE’/‘ଭାରତ ଚାଉଳ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଜରୁରିକାଳୀନ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ FCIର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହି ବୁଝାମଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳକୁ ସିଧାସଳଖ ସେନାର ଯୋଗାଣ ଡିପୋଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏଥିରେ ଲଦାଖ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡିପୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେନାର ଡିପୋଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ FCI କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।
Addressing officials of the Indian Army and the Ministry of Food & Public Distribution at the MoU signing ceremony between the Indian Army and the Food Corporation of India during the launch of ‘Bharat Rice’ in New Delhi on October 12, 2026, Raksha Mantri Shri @rajnathsingh said the initiative reflects the strong bond between farmers and soldiers, embodying the spirit of ‘Jai Jawan, Jai Kisan’. While farmers nourish the nation and soldiers safeguard its borders, both share a common mission of strengthening the nation. @DefenceMinIndia @SethSanjayMP @HQ_IDS_India @DefProdnIndia @adgpi @indiannavy @IAF_MCC @PIB_India @FCI_India— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 12, 2026
- ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଯବାନଙ୍କ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ
ସମାରୋହରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ‘‘BHARAT RICE’’କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ହୋଇ ଯବାନଙ୍କ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ‘ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ’ର ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆମେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିବହନ କରିହେବା ଭଳି ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସନ ପରିବହନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ହେବ।”
- ଯବାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନୋବଳ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଅଂଶ
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ସେବା କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ମନୋବଳ ଏବଂ ସହନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।
ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯବାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କୌଣସି ଗୌଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ; ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ମଜବୁତ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେନାର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବା ସହ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖେ।
Indian Army launches ‘Bharat Rice’ for troops in New Delhi on October 12, 2026, in the presence of Raksha Mantri Shri @rajnathsingh and the Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Shri @JoshiPralhad. An MoU with FCI will ensure direct supply to Army Supply Depots, including in Ladakh & the North East, strengthening logistics during operational contingencies. “Resilient supply chains and soldiers’ welfare are integral to national security,” said RM. Read here: https://t.co/vLzbExpiBV— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 12, 2026
- ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଶକ୍ତି
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ରାସନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଶକ୍ତି।
ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୃଢ଼ତା, ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା, ପରିବହନ ନେଟୱର୍କ, ଗୋଦାମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନଃ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।
- ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ର ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଘର୍ଷରେ ସତର୍କତା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ନେଟୱର୍କର ସହନଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆମର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ସଙ୍କଟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। FCI ସହ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।”
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, FCI ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଦାମ, ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଧୁନିକ ସାଇଲୋ, ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।
भारतीय सेना और FCI के बीच रणनीतिक लॉजिस्टिक्स साझेदारी ‘भारत चावल’ की शुरुआत | भारतीय सेना–FCI MoU माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी की उपस्थिति में 12 अक्टूबर 2026 को भारतीय सेना के लिए ‘भारत चावल’ पहल की शुरुआत की गई। इस अवसर पर भारतीय सेना और भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बीच परिचालन संबंधी आपात स्थितियों में FCI के संसाधनों के उपयोग हेतु समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहल किसान की मेहनत को सैनिक की ताकत से जोड़ने तथा देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के साझा संकल्प को दर्शाती है। FCI | खाद्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा तक। MoU की पूरी जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें: https://t.co/56baVTpWyJ @mygovindia @fooddeptgoi @JoshiPralhad @Nimu_Bambhaniya @blvermaup @PIB_India @rajnathsingh #RajnathSingh #PralhadJoshi #IndianArmy #FCI #BharatRice #StrategicPartnership #NationalSecurity— Food Corporation of India (@FCI_India) October 12, 2026
- ସେନାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅଂଶ ହେବ FCI ଗୋଦାମ
ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (BRO) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି FCIର ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବଳ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ।
- ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ
ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ‘‘BHARAT RICE’’ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ ଓ ସମର୍ପଣର ସହ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।”
On 12 October 2026, Hon’ble Defence Minister Shri Rajnath Singh and Hon’ble Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution Shri Pralhad Joshi launched ‘Bharat Rice’ for the Indian Army. Through an institutional arrangement developed by NAFED, Bharat Rice will be supplied to the Indian Army, strengthening NAFED’s commitment to ensuring an efficient and reliable food supply through institutional channels. #NAFEDIndia #BharatRice #IndianArmy— NAFED India (@nafedindia) October 13, 2026
- ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI), ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ବିପଣନ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ (NAFED) ଏବଂ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।