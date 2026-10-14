ETV Bharat / bharat

Explained | ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାନର ‘BHARAT RICE’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଯୋଗାଣ ପାଇଁ FCI ସହ ସେନାର MoU

ଯବାନଙ୍କ ଥାଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ ଉଚ୍ଚମାନର ଚାଉଳ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ Food Corporation of India (FCI) ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷର।

BHARAT RICE FOR SOLDIERS
Union Ministers Rajanth Singh and Pralhad Joshi at the launch (PIB)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 14, 2026 at 4:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ସେନା ପାଇଁ ‘BHARAT RICE’/‘ଭାରତ ଚାଉଳ’ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

BHARAT RICE FOR SOLDIERS
Union Ministers Rajanth Singh and Pralhad Joshi at the launch (ETV Bharat via Press Information Bureau)

ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୁଝାମଣାପତ୍ର (MoU) ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଜରୁରିକାଳୀନ ଏବଂ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ FCIର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏହି ବୁଝାମଣାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।

ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳକୁ ସିଧାସଳଖ ସେନାର ଯୋଗାଣ ଡିପୋଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ। ଏଥିରେ ଲଦାଖ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡିପୋଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ସେନାର ଡିପୋଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ FCI କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।

  • ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ଯବାନଙ୍କ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ସମ୍ପର୍କ

ସମାରୋହରେ ଉଦ୍‌ବୋଧନ ଦେଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ‘‘BHARAT RICE’’କୁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ବନ୍ଧନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ଆରମ୍ଭ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ହୋଇ ଯବାନଙ୍କ ଥାଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ‘ଜୟ ଯବାନ, ଜୟ କିଷାନ’ର ଭାବନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସାମୂହିକ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଯବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଉଛି।

ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ, ଆମେ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିବହନ କରିହେବା ଭଳି ପ୍ୟାକେଜିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଛୋଟ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ କଠିନ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସନ ପରିବହନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପକାରୀ ହେବ।”

BHARAT RICE FOR SOLDIERS
Union Ministers Rajanth Singh and Pralhad Joshi at the launch (Press Information Bureau)
  • ଯବାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ମନୋବଳ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଅଂଶ

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷକରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ସେବା କରୁଥିବା ଯବାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସନ୍ତୁଳନ, ମନୋବଳ ଏବଂ ସହନଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯବାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କୌଣସି ଗୌଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନୁହେଁ; ଏହା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ, ମଜବୁତ ଉପକରଣ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସେନାର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଏହା ଯବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କରିବା ସହ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖେ।

  • ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଶକ୍ତି

ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ରାସନ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଦ୍ଧଶକ୍ତି।

ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିତାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଦୃଢ଼ତା, ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା, ପରିବହନ ନେଟୱର୍କ, ଗୋଦାମ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପୁନଃ ଯୋଗାଇବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ।

BHARAT RICE FOR SOLDIERS
Union Minister Rajanth Singh at the launch (ETV Bharat via Press Information Bureau)
  • ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂରରୁ ମିଳିଥିବା ଶିକ୍ଷା

ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ‘ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର’ର ରଣନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତର ସଂଘର୍ଷରେ ସତର୍କତା ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ହୋଇପାରେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ବିନା କୌଣସି ପୂର୍ବ ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ସମନ୍ୱୟ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ଏପରି ସଂଘର୍ଷ ଆମର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ନେଟୱର୍କର ସହନଶୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଆମର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଓ ସଙ୍କଟ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। FCI ସହ ଏହି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ।”

ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ, FCI ପାଖରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୋଦାମ, ସଂରକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଆଧୁନିକ ସାଇଲୋ, ସାମଗ୍ରୀ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାମରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି।

  • ସେନାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଅଂଶ ହେବ FCI ଗୋଦାମ

ରାଜନାଥ ସିଂହ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେରେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀମା ସଡ଼କ ସଂଗଠନ (BRO) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ସଡ଼କ ଓ ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାମରେ ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି FCIର ଗୋଦାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବଳ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହେବ।

  • ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ: ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ

ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ‘‘BHARAT RICE’’ ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଅତୁଳନୀୟ ସାହସ ଓ ସମର୍ପଣର ସହ ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଯବାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇବା ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାକାରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ।”

  • ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଧୀରଜ ସେଠ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ସଚିବ ସଞ୍ଜୀବ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ (FCI), ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କୃଷି ସମବାୟ ବିପଣନ ମହାସଂଘ ଲିମିଟେଡ୍ (NAFED) ଏବଂ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ମାମଲାରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ସିବିଆଇ

TAGGED:

BHARAT RICE
INDIAN ARMY
ଭାରତ ଚାଉଳ
FCI
BHARAT RICE FOR SOLDIERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.