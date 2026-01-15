ଜଳୁଛି ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, ନିଆଁ ଲିଭାଇବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା
ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସର୍ଭେ କଲା Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ।
Published : January 15, 2026 at 2:27 PM IST
ଡେରାଡୁନ୍/ଚମୋଲି: ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ । ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲିରେ ଥିବା ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗତ 9ରୁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ନିଆଁ ଲିଭା ଅଭିଯାନରେ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି IAF ମାଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ (MCC) ।
The IAF’s operational readiness was demonstrated yet again, when the @IAF_MCC responded swiftly to fight a forest fire in Uttarakhand's Nanda Devi Biosphere Reserve area. The IAF Mi-17 V5 helicopter, from Central Air Command was deployed in fire fighting mode at Joshimath to meet… pic.twitter.com/sO6INaoM0Q— CAC, IAF (@CAC_CPRO) January 14, 2026
ନିଆଁ ଲିଭାଇବ ହେଲିକପ୍ଟର:
ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ମାଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଦ୍ରୁତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାୟୁସେନା କମାଣ୍ଡର ଏକ Mi-17 V5 ହେଲିକପ୍ଟର ଜୋଶୀମଠରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତାରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି ।
ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ:
ଜାନୁଆରୀ 9ରୁ ଚମୋଲିରେ ନନ୍ଦାଦେବୀ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ବନ ଡିଭିଜନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜାରି ରହିଛି । ଗୋବିନ୍ଦଘାଟ ନିକଟସ୍ଥ ଭ୍ୟୁଣ୍ଡର ଉପତ୍ୟକାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳୁଥିବା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଜୈବ ବିବିଧତା ଏବଂ ବିରଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ।