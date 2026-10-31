ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୨୯ତମ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ, ସମ୍ଭାଳି ସାରିଛନ୍ତି ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ବ
୪୨ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ଅବସର ନେଲେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ନୂଆ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ।
Published : October 31, 2026 at 5:13 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ଶନିବାର ବାୟୁସେନାର ୨୯ତମ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଛନ୍ତି। ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ PVSM, AVSM ଶନିବାର ୨୮ତମ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ୧୯୮୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ରୁ ୨୦୨୬ ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ୪୨ ବର୍ଷର ସେବା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Air Chief Marshal AP Singh handed over command of the #IndianAirForce today, after 42 years of distinguished service. On the occasion, he paid homage at the #NationalWarMemorial to the bravehearts who made the supreme sacrifice in service of the Nation. This was followed by a ceremonial Guard of Honour, presented as a parting salute by the Air Warriors of the #IAF. #IndianAirForce @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @HQ_IDS_India @adgpi @indiannavy @CareerinIAF @air_veterans— Indian Air Force (@IAF_MCC) October 31, 2026
ନୂଆ ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରେସନାଲ ଓ ରଣନୈତିକ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (HQ IDS)ରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ (CISC) ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (AOC-in-C) ଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି।
ସେ ଜଣେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ତାଙ୍କର ୩,୫୦୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ୧୯୬୬ ଡିସେମ୍ବର ୯ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ୧୯୮୬ ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଫାଇଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ବାଂଲାଦେଶର ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ନିଜର ଦୀର୍ଘ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ମିରାଜ୍-୨୦୦୦, ବିଭିନ୍ନ ମିଗ୍ ବିମାନ, କିରଣ, ଜାଗୁଆର, IL-78, ହକ୍ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଯୁଦ୍ଧବିମାନ ତେଜସ୍ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ସେକ୍ଟରର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଫାଇଟର ବେସ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସେକ୍ଟରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଫାଇଟର ଟ୍ରେନିଂ ବେସ୍ର କମାଣ୍ଡ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଲାଇଛନ୍ତି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଓ ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସରେ ସେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅପରେସନ ସଫେଦ ସାଗର, ଅପରେସନ ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ଅନ୍ୟତମ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧ ତାରିଖରେ ଉପବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ (Vice Chief of the Air Staff) ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ରେ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭାବେ ଚିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କମିଟି (CISC)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ନିଜର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ଓ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଶୁତୋଷ ଦୀକ୍ଷିତ ୨୦୦୬ରେ ବାୟୁସେନା ମେଡାଲ (Vayu Sena Medal), ୨୦୧୧ରେ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ (Vishisht Seva Medal), ୨୦୨୩ରେ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ (Ati Vishisht Seva Medal) ଏବଂ ୨୦୨୬ରେ ପରମ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡାଲ (Param Vishisht Seva Medal)ରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
- ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ୪୨ ବର୍ଷର ସେବା ଶେଷ
ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ୧୯୬୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ ଏକାଡେମୀ, ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଏକାଡେମୀ (ଡୁଣ୍ଡିଗଲ), ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଫେନ୍ସ କଲେଜର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର।
ଫାଇଟର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କମିଶନ ପାଇଥିବା ଅମର ପ୍ରୀତ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଜଣେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ ଫ୍ଲାଇଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଏବଂ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍। ବିଭିନ୍ନ ଫିକ୍ସଡ୍-ୱିଙ୍ଗ୍ ଓ ରୋଟାରି-ୱିଙ୍ଗ୍ ବିମାନରେ ତାଙ୍କର ୫,୦୦୦ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଅପରେସନାଲ ଉଡ଼ାଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ମିଗ୍-୨୧, ମିଗ୍-୨୯, ସୁଖୋଇ-୩୦MKI, ତେଜସ୍ ଏବଂ HJT-16 କିରଣ ଭଳି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର ୨୨ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ (ମିଗ୍-୨୭)ର କମାଣ୍ଡ, ମସ୍କୋରେ ମିଗ୍-୨୯ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ, ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସମେଣ୍ଟରେ ଚିଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଏରୋନଟିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର (ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟ) ଦାୟିତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଲାଇଟ୍ କମ୍ବାଟ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ (LCA) ତେଜସ୍ର ଉଡ଼ାଣ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ସିନିୟର ଏୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏୟାର କମାଣ୍ଡର ଏୟାର ଅଫିସର କମାଣ୍ଡିଂ-ଇନ୍-ଚିଫ୍ ଏବଂ ୨୦୨୩ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ରୁ ୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ୪୭ତମ ଉପମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦରେ ସେ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ବିବେକ ରାମ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ୪୨ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘ ସେବା ପରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଛି।