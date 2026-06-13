ETV Bharat / bharat

ଆସାମ ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବାୟୁସେନା ବିମାନ AN-32 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା

ଆସାମର ଜୋରହାଟ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।

Indian Air Force's AN-32 Aircraft Crashes In Assam, Pilot Feared Dead
ଆସାମ ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବାୟୁସେନା ବିମାନ AN-32 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା (IANS)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 13, 2026 at 11:48 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

INDIAN AIR FORCE AIRCRAFT CRASH, ଜୋରହାଟ: ଆଜି (ଶନିବାର) ଆସାମର ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ, AN-32 ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନାରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଶନିବାର ସକାଳେ ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି AN-32 ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏୟାରବେସରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।"

ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜୋରହାଟ ଘାଟିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରୁଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।

AN-32: ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ AN-32 ହେଉଛି ଏକ ସୋଭିଏତ୍ ଅରିଜିନ୍, ଯୁଗ୍ମ-ଇଞ୍ଜିନ୍ କୌଶଳଗତ ହାଲୁକା ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ୟୁକ୍ରେନର ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । IAFର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିକଶିତ, ଏହି ବିମାନଟି ପୁରୁଣା AN-26 ମଡେଲ୍ ରୁ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡେଣା ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି ।

ଏହି ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।

AN-32 ର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ

  • ଶକ୍ତି: ଦୁଇଟି Ivchenko AI-20 ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5,100 ଶାଫ୍ଟ ହର୍ସପାୱାର ଉତ୍ପାଦନ କରେ
  • କ୍ରୁଇଜିଂ ଗତି: ପ୍ରାୟ 470 କିମି/ଘଣ୍ଟା ରୁ 530 କିମି/ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  • କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସର: 2,500 କିଲୋମିଟର
  • ସେବା ସୀମା: 9,500 ମିଟର (ପ୍ରାୟ 31,000 ଫୁଟ୍)
  • ସର୍ବାଧିକ ଉଡ଼ାଣ ଓଜନ: 27,000 କିଲୋଗ୍ରାମ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରାମତିରେ ପୁଣି ଖସିପଡିଲା ବିମାନ, ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

INDIAN AIR FORCE AIRCRAFT CRASH
JORHAT AIR FORCE STATION IN ASSAM
IAF AIRCRAFT CRASH
ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
INDIAN AIR FORCE AIRCRAFT CRASH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.