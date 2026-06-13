ଆସାମ ଜୋରହାଟ ଏୟାରବେସରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା: ବାୟୁସେନା ବିମାନ AN-32 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା
ଆସାମର ଜୋରହାଟ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Published : June 13, 2026 at 11:48 AM IST
INDIAN AIR FORCE AIRCRAFT CRASH, ଜୋରହାଟ: ଆଜି (ଶନିବାର) ଆସାମର ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏକ AN-32 ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଅନୁଯାୟୀ, AN-32 ଜୋରହାଟ ବାୟୁସେନାରେ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପାଇଲଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, "ଶନିବାର ସକାଳେ ଆସାମର ଜୋରହାଟରେ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା (IAF) ପରିବହନ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି AN-32 ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏୟାରବେସରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।"
An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force has met with an accident at the Jorhat Air Force station in Assam. More details are awaited: Indian Air Force pic.twitter.com/eeF23GDFEM— ANI (@ANI) June 13, 2026
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜୋରହାଟ ଘାଟିର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କଏଦ କରୁଥିବା ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି । ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଧୂଆଁ ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ।
AN-32: ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଇତିହାସ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ AN-32 ହେଉଛି ଏକ ସୋଭିଏତ୍ ଅରିଜିନ୍, ଯୁଗ୍ମ-ଇଞ୍ଜିନ୍ କୌଶଳଗତ ହାଲୁକା ସାମରିକ ପରିବହନ ବିମାନ, ଯାହାକୁ ୟୁକ୍ରେନର ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । IAFର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ବିକଶିତ, ଏହି ବିମାନଟି ପୁରୁଣା AN-26 ମଡେଲ୍ ରୁ ନିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଡେଣା ଉପରେ ସ୍ଥାନିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ରହିଛି ।
ଏହି ଅନନ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପାର୍ବତ୍ୟ ପରିବେଶରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
AN-32 ର ବୈଷୟିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
- ଶକ୍ତି: ଦୁଇଟି Ivchenko AI-20 ଟର୍ବୋପ୍ରପ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5,100 ଶାଫ୍ଟ ହର୍ସପାୱାର ଉତ୍ପାଦନ କରେ
- କ୍ରୁଇଜିଂ ଗତି: ପ୍ରାୟ 470 କିମି/ଘଣ୍ଟା ରୁ 530 କିମି/ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
- କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିସର: 2,500 କିଲୋମିଟର
- ସେବା ସୀମା: 9,500 ମିଟର (ପ୍ରାୟ 31,000 ଫୁଟ୍)
- ସର୍ବାଧିକ ଉଡ଼ାଣ ଓଜନ: 27,000 କିଲୋଗ୍ରାମ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାରାମତିରେ ପୁଣି ଖସିପଡିଲା ବିମାନ, ଏଇଠି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ଅଜିତ ପାୱାର
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ