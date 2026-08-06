ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପୁଣି ଥରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ: ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, କେରଳ ଓ ଆସାମରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା
୫ ଦିନ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ IMDର ପୂର୍ବାନୁମାନ । ଅଙ୍କିତା କୁମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : August 6, 2026 at 1:43 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସନ୍ତା ୫ ଦିନ ଧରି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପକ୍ଷରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
All India weather warning during next 7 days#WeatherWarning #Monsoon2026 pic.twitter.com/laLTLFtznP— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 6, 2026
IMDର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନରେଶ କୁମାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଞ୍ଜାବରୁ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସକ୍ରିୟ ମୌସୁମୀ ଅକ୍ଷରେଖା, ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଉପରିଭାଗ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପଶ୍ଚିମା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରୁ ଏହି ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
- ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ: ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
୬ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର-ଲଦାଖ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଚଣ୍ଡୀଗଡ଼, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ୭ରୁ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ।
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାମୋଲି ଓ ବାଗେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ଜାରି ହେବା ପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଅନବରତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଉପର ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି।
- ମଧ୍ୟ ଭାରତ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା
ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ୭ରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ୬ରୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୬ ଓ ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ୬ରୁ ୭ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୬ରୁ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- ପୂର୍ବ ଭାରତ: ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସମଗ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ୬ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଉପ-ହିମାଳୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ସିକ୍କିମରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୬ରୁ ୮ ଏବଂ ୧୦ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
୮ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିହାରରେ ବିଛିନ୍ନ ବର୍ଷା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୬ ଅଗଷ୍ଟରେ ବିହାର, ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେହିପରି ୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଇଏମଡି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି।
ଜୁଲାଇ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୯୬ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜଳସେଚନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟର ବଦଳୁଥିବା ଜଳ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।
- ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତ: ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ। ୬ରୁ ୮ ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ପୁଣି ୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବ। ୬ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଜୋରାମ ଓ ତ୍ରିପୁରାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବ। ୭ ଏବଂ ୧୦-୧୧ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏବଂ ୬ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ଓ ମେଘାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସାମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ସରକାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ବନ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ୯୫ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଚ୍ଚ ସତର୍କତା ଜାରି ରହିଛି।
- ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ: କୋଙ୍କଣ, ଗୋଆ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ
୬ରୁ ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଙ୍କଣ ଓ ଗୋଆରେ ଏବଂ ୮ରୁ ୧୦ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ୭ ଅଗଷ୍ଟରେ କୋଙ୍କଣ ଓ ଗୋଆରେ, ୬ରୁ ୭ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ୬ ଅଗଷ୍ଟରେ କୋଙ୍କଣ ଓ ଗୋଆରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ମଧ୍ୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ମରାଠୱାଡ଼ାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
- ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ: କେରଳରେ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ୧୧ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେରଳ, ଉପକୂଳ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ ଓ ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୬ ଅଗଷ୍ଟ ପାଇଁ କେରଳର କାସରଗୋଡ଼, କନ୍ନୁର, ଏର୍ଣ୍ଣାକୁଲମ, ଇଡୁକ୍କି, କୋଟ୍ଟାୟମ, ପଥାନମଥିଟ୍ଟା ଏବଂ ଆଲାପ୍ପୁଝା ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଇଏମଡି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ତାମିଲନାଡୁ, ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୪୦ରୁ ୬୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ୬ ଓ ୭ ଅଗଷ୍ଟରେ କେରଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
- କେଉଁ ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷା ?
IMD ଅନୁସାରେ, ଏକାଧିକ ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସକ୍ରିୟ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଅକ୍ଷରେଖା ଫିରୋଜପୁର, ରୋହତକ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ, ଡାଲଟୋନଗଞ୍ଜ ଏବଂ କୋଣ୍ଟାଇ ଦେଇ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ରହିଛି।
ଏହାବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ପଶ୍ଚିମା ବିକ୍ଷୋଭ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ବିହାର, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପରେ ଏକାଧିକ ଉପରିଭାଗୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉତ୍ତର, ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା ଜାରି ରଖିବ।
ସେପଟେ ଆରବ ସାଗର ଓ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଯିବାକୁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।