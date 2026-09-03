ଆମେରିକା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅନୁକୂଳ ଟାରିଫ୍ ଦେଲେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ ଭାରତ-ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି: ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ
୯ଟି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଅନୁକୂଳ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ: ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ
Published : September 3, 2026 at 7:31 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକା ଭାରତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅନୁକୂଳ ଟାରିଫ୍ ବା ଶୁଳ୍କ ହାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଭାରତ-ଆମେରିକା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (BTA)ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିବରଣୀ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ୯ଟି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି (FTA) ଏଭଳି ଅର୍ଥନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋଟ GDP ପ୍ରାୟ ୬୦ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର। ଏହି ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଅନୁକୂଳ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ।
Addressed the National Workshop on Leveraging FTAs -Outreach Programme and spoke at length about the huge markets opening up for our businesses as a result of the 9 FTAs signed under PM @NarendraModi ji's leadership.— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 3, 2026
With negotiations on with several other nations, nearly 75%… pic.twitter.com/SQYyjtvVN0
ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ଏବଂ ବର୍ଷରେ କାନାଡା, ମେକ୍ସିକୋ, ଚିଲି, ମର୍କୋସୁର, SACU (ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା କଷ୍ଟମ୍ସ ୟୁନିଅନ୍), GCC (ଗଲ୍ଫ କୋଅପରେସନ୍ କାଉନସିଲ୍) ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହ ଭାରତ ଆଉ କିଛି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରିବ। ଏହା ସହ ASEAN, କୋରିଆ ଏବଂ ଜାପାନ ସହ ଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କମ୍ ହାରରେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ୭୫ ପ୍ରତିଶତ ବଜାରକୁ ଭାରତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ୍, ମରିସସ୍, ଓମାନ୍, UAE ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଲାଗୁ କରିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ କର୍ମଶାଳାରେ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହ ଚୁକ୍ତି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ପରେ ୨୭ ଦେଶକୁ ନେଇ ଗଠିତ ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ସହ FTA ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏବଂ ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଅନୁକୂଳ ହାର ଦେବ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ BTAକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ଏହାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଘୋଷଣା କରିବ।
ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ଏହି ଚୁକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଫ୍ରେମ୍ୱର୍କ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଟାରିଫ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି।
ଜୁଲାଇ ୨୪ରୁ ଆମେରିକା ଭାରତ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଟାରିଫ୍ ଲାଗୁ କରିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ G-20 ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଗୋୟଲ ଆମେରିକା ଯିବେ। ମିଲୱାକିରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବୈଠକ ସହ ସେ ଆମେରିକାର USTR ଜାମିସନ୍ ଗ୍ରିୟରଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ।
ଦୁଇ ଦିନିଆ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୦୨୬ରେ ଆମେରିକା G-20ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରୁଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କାମ୍ବୋଡିଆ, ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଭାରତକୁ ଟାରିଫ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲେ ଆମେରିକୀୟ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ। ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୮୭ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଆମେରିକାକୁ ରପ୍ତାନି କରିଥିଲା।
- FTAର ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
‘Leveraging FTAs – An Outreach Programme’ ଶୀର୍ଷକ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସହ ବଢ଼ୁଥିବା FTA ନେଟୱର୍କର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ, ସମାବେଶୀ ଏବଂ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅଧିକ ବଜାର ପ୍ରବେଶର ଲାଭ ଦେଶର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।
ଦିନିକିଆ ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ରପ୍ତାନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପରିଷଦ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତର ବଢ଼ୁଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନିକାରୀ, ବିଶେଷକରି MSME ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାପିହେବା ଭଳି ଫଳାଫଳରେ ପରିଣତ କରିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା।
ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଟାରିଫ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଟାରିଫ୍ ସହ ତୁଳନା କରି ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶକୁ LDC (Least Developed Countries) ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଭିଏତନାମକୁ FTA ଯୋଗୁଁ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିକଶିତ ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ଶୂନ କିମ୍ବା କମ୍ ଶୁଳ୍କରେ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ କରାଇପାରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା।
ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିକଶିତ ବଜାରରେ ଭାରତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭୌଗୋଳିକ ଅଞ୍ଚଳ ତୁଳନାରେ ଭଲ ଟାରିଫ୍ ହାର ହାସଲ କରିଛି ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। ସେ ଶିଳ୍ପଜଗତକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଗୁଣବତ୍ତା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଡର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, “ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ହାତରେ।”
5-point roadmap to leverage our FTAs. pic.twitter.com/mbpwzykPIA— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) September 3, 2026
- ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ ୧ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ୪ ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୩୧୭ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରର ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି। ଗତବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ୍ରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ରପ୍ତାନି ପରିମାଣ ୨୮୦ ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନର ରପ୍ତାନି ଧାରା ଏକ ଭଲ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କହି ସେ ଏହି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଜାରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ବିଶେଷକରି ଛୋଟ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାର ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆବଶ୍ୟକ।
୨୦୩୦ ସୁଦ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ୪ ବର୍ଷ ପରେ, ଭାରତ ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ୨ ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ରପ୍ତାନି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି।
ଆଗାମୀ ୧୦୦ଟି BHAVYA ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଅଧିକ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କରେ ଜମି/ସ୍ଥାନ ଆବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ‘ପ୍ଲଗ୍-ଆଣ୍ଡ-ପ୍ଲେ’ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
- ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଏଭଳି ଉତ୍ପାଦ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଲଷ୍ଟର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ FTA ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ଆହୁରି ସହାୟତା ଯୋଗାଇପାରିବ, ତାହା ଆକଳନ କରିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, MSME ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-କମର୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଏକ କମ୍ ବାଧାଯୁକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ଇ-କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ରପ୍ତାନିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
- ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ସମୟସୀମା ସୀମିତ: ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ରପ୍ତାନିକାରୀମାନେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ ଉଠାଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିପୁଳ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ସତର୍କ କରି କହିଛନ୍ତି, FTA ଯୋଗୁଁ ଖୋଲୁଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗର ଝରକା ଅସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି କରି ସମାନ ବଜାର ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି।
ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ସୁଯୋଗର ସମୟସୀମାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରାଯାଏ, ତେବେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପ୍ରାୟ ୧୨,୩୦୦ଟି ଟାରିଫ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ଅଧିକାଂଶ ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଗ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।
ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଏହି ବଜାରଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଅଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ। ୟୁରୋପୀୟ ୟୁନିଅନ୍ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ ଭଳି ବଜାରର ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେ ୫ରୁ ୧୦ ବର୍ଷର ଏହି ସୁଯୋଗର ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ୍ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ FTAଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବେ ଏହି ବଜାରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗୁଣବତ୍ତା ବିନା ଏହା କଷ୍ଟକର ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଓ ଶିଳ୍ପକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ